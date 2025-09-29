XpertTrader OBV

XpertTrader OBV - Sistema de Trading Avanzado

Asesor experto profesional con análisis de volumen en balance (OBV) y gestión integral del riesgo

Visión general

XpertTrader OBV es un sofisticado sistema de trading que combina el análisis del On-Balance Volume (OBV) con avanzados indicadores técnicos para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. El sistema cuenta con múltiples capas de filtrado, una completa gestión del riesgo y modos de negociación flexibles que se adaptan a las distintas condiciones del mercado.

Características principales

Análisis del volumen en balance (OBV)

  • Múltiples estrategias de OBV: Movimiento, Fuerza, Confirmación de Tendencia, Detección de Divergencia
  • Señales de cruce OBV-EMA para validación de tendencia
  • Umbrales de fuerza y parámetros de divergencia configurables
  • Soporte para diferentes tipos de volumen (Tick, Real, etc.)

Sistema de filtrado avanzado

  • Filtro de tendencia EMA con análisis de pendiente
  • Sistema Entry Gate de 3 capas para una sincronización precisa de la entrada
  • Capas Extension Guard, Structure Confirmation y Regime Switch
  • Requisitos mínimos de estrategia configurables

Modos de negociación flexibles

  • Negociación de entrada base con entradas basadas en señales
  • Sistema de negociación de cuadrícula opcional con múltiples métodos de tamaño de lote
  • Soporte de órdenes de COMPRA, VENTA o AMBAS direcciones.
  • Órdenes máximas y límites de posición configurables

Gestión integral del riesgo

  • Sistema avanzado de trailing stop con cálculos basados en ATR
  • Funcionalidad de equilibrio con disparadores configurables
  • Gestión de cierre parcial para protección de beneficios
  • Protección Grid stop-out para evitar pérdidas excesivas
  • Sistema de validación integrado para todas las operaciones

Funciones profesionales

  • Panel de interfaz de usuario en tiempo real con estadísticas de negociación
  • Funciones completas de registro y depuración
  • Gestión del enfriamiento para evitar el exceso de operaciones
  • Espaciado de cuadrícula basado en la distancia con adaptación ATR
  • Múltiples métodos de cálculo del take profit

Parámetros principales

Parámetros generales

Parámetro Por defecto Descripción
NúmeroMágico 123456 Identificador único para este EA
TamañoLote 0.01 Tamaño de lote conservador por defecto
Deslizamiento 3 Deslizamiento máximo del precio en puntos

Ajustes del filtro OBV

Parámetro Predeterminado Descripción
UseOBVFilter true Activar filtro OBV
OBVTimeframe PERIODO_CURRENTE Periodo para el cálculo de OBV
UseOBVMovement true Habilitar estrategia de movimiento OBV
UseOBVStrength true Habilitar estrategia de fuerza OBV
UseOBVDivergence true Activar detección de divergencia OBV
OBV_MinEstrategias 2 Estrategias mínimas requeridas para la señal

Ajustes de negociación de rejilla

Parámetro Por defecto Descripción
UseGridTrading false Habilitar el sistema de negociación en cuadrícula
GridLotType GRID_LOT_FIX Método de tamaño de lote de la parrilla
MaxGridEntryOrders 3 Número máximo de órdenes de entrada en la cuadrícula
MinDistance 3000 Distancia mínima entre órdenes de rejilla
UseGridStopout true Habilitar la protección de stop-out de rejilla

Configuración de la gestión de riesgos

Parámetro Predeterminado Descripción
UseTrailingStop false Habilita la función de trailing stop
Tipo de arrastre TRAILING_ATR Tipo de cálculo del trailing stop
UseTrailingBreakeven true Habilitar la función de equilibrio
UsePartialClose true Habilitar la función de cierre parcial
PorcentajeCierreParcial 30.0 Porcentaje para cerrar a nivel de beneficio

Cómo funciona

Generación de señales

El EA analiza el Volumen en Balance utilizando múltiples estrategias:

  • Análisis de Movimiento: Detecta movimientos significativos de OBV que indican acumulación de volumen
  • Evaluación de la fuerza: Mide la fuerza del OBV en relación con los niveles históricos
  • Confirmación de Tendencia: Valida las señales utilizando la dirección de la tendencia del OBV
  • Detección de divergencias: Identifica divergencias entre el precio y el OBV
  • Cruce de EMA: Utiliza cruces OBV-EMA para confirmación adicional

Lógica de entrada

Cuando múltiples estrategias OBV se alinean y pasan filtros adicionales (tendencia EMA, Puerta de Entrada), el sistema:

  • Valida todas las condiciones de negociación utilizando el sistema de validación incorporado
  • Comprueba los requisitos monetarios y las restricciones de volumen.
  • Aplica la validación del nivel de stop y las comprobaciones de las horas de mercado.
  • Ejecuta entradas base u operaciones de rejilla en función de la configuración.

Gestión del riesgo

El sistema supervisa continuamente las posiciones y aplica

  • Trailing stops basados en ATR para una gestión dinámica del riesgo
  • Funcionalidad de equilibrio para proteger el capital
  • Gestión de cierres parciales para asegurar los beneficios
  • Protección Grid stop-out para evitar pérdidas excesivas

Instalación y configuración

Requisitos

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Saldo de cuenta suficiente para operar
  • Conexión estable a Internet

Pasos de instalación

  1. Descargue e instale el archivo EA en su carpeta de Expertos de MetaTrader 5
  2. Reinicie MetaTrader 5
  3. Arrastre el EA a su gráfico deseado
  4. Configure los parámetros de acuerdo a sus preferencias comerciales
  5. Activar el comercio automático en MetaTrader 5

Configuración recomendada

Para principiantes, comience con una configuración conservadora:

  • Active el filtro OBV con al menos 2 estrategias
  • Utilice tamaños de lote pequeños (0,01-0,05)
  • Activar el trailing stop y la protección del punto de equilibrio
  • Empezar sólo con entradas base (desactivar inicialmente la operativa de rejilla)

Backtesting y Optimización

El EA es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. Para obtener los mejores resultados:

  • Utilice el modelo "Cada tick" para obtener resultados más precisos.
  • Pruebe en al menos 3-6 meses de datos históricos
  • Optimice los parámetros utilizando la función de optimización incorporada
  • Pruebe con varios pares de divisas y marcos temporales
  • Valide los resultados con un análisis predictivo

Aviso importante

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El EA se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. Pruébelo siempre a fondo en cuentas demo antes de utilizarlo en cuentas reales.

No se garantizan beneficios: Este EA no garantiza beneficios. Las condiciones del mercado cambian y los resultados pueden variar. Utilice una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.

Especificaciones Técnicas

  • Lenguaje: MQL5
  • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
  • Símbolos: Los principales pares de divisas y CFDs
  • Plazos: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
  • Tipos de cuenta: Estándar, ECN, Cent
  • Modos de ejecución: Mercado, Instantánea, Solicitud
Filtro:
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.10.02 06:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Divyansh Ingle
1047
Respuesta del desarrollador Divyansh Ingle 2025.10.02 12:19
I have added set file in comment section, you can check it
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.09.30 05:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario