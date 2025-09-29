XpertTrader OBV
- Asesores Expertos
- Divyansh Ingle
- Versión: 1.11
- Actualizado: 11 enero 2026
Asesor experto profesional con análisis de volumen en balance (OBV) y gestión integral del riesgo
Visión general
XpertTrader OBV es un sofisticado sistema de trading que combina el análisis del On-Balance Volume (OBV) con avanzados indicadores técnicos para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. El sistema cuenta con múltiples capas de filtrado, una completa gestión del riesgo y modos de negociación flexibles que se adaptan a las distintas condiciones del mercado.
Características principales
Análisis del volumen en balance (OBV)
- Múltiples estrategias de OBV: Movimiento, Fuerza, Confirmación de Tendencia, Detección de Divergencia
- Señales de cruce OBV-EMA para validación de tendencia
- Umbrales de fuerza y parámetros de divergencia configurables
- Soporte para diferentes tipos de volumen (Tick, Real, etc.)
Sistema de filtrado avanzado
- Filtro de tendencia EMA con análisis de pendiente
- Sistema Entry Gate de 3 capas para una sincronización precisa de la entrada
- Capas Extension Guard, Structure Confirmation y Regime Switch
- Requisitos mínimos de estrategia configurables
Modos de negociación flexibles
- Negociación de entrada base con entradas basadas en señales
- Sistema de negociación de cuadrícula opcional con múltiples métodos de tamaño de lote
- Soporte de órdenes de COMPRA, VENTA o AMBAS direcciones.
- Órdenes máximas y límites de posición configurables
Gestión integral del riesgo
- Sistema avanzado de trailing stop con cálculos basados en ATR
- Funcionalidad de equilibrio con disparadores configurables
- Gestión de cierre parcial para protección de beneficios
- Protección Grid stop-out para evitar pérdidas excesivas
- Sistema de validación integrado para todas las operaciones
Funciones profesionales
- Panel de interfaz de usuario en tiempo real con estadísticas de negociación
- Funciones completas de registro y depuración
- Gestión del enfriamiento para evitar el exceso de operaciones
- Espaciado de cuadrícula basado en la distancia con adaptación ATR
- Múltiples métodos de cálculo del take profit
Parámetros principales
Parámetros generales
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|NúmeroMágico
|123456
|Identificador único para este EA
|TamañoLote
|0.01
|Tamaño de lote conservador por defecto
|Deslizamiento
|3
|Deslizamiento máximo del precio en puntos
Ajustes del filtro OBV
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|UseOBVFilter
|true
|Activar filtro OBV
|OBVTimeframe
|PERIODO_CURRENTE
|Periodo para el cálculo de OBV
|UseOBVMovement
|true
|Habilitar estrategia de movimiento OBV
|UseOBVStrength
|true
|Habilitar estrategia de fuerza OBV
|UseOBVDivergence
|true
|Activar detección de divergencia OBV
|OBV_MinEstrategias
|2
|Estrategias mínimas requeridas para la señal
Ajustes de negociación de rejilla
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|UseGridTrading
|false
|Habilitar el sistema de negociación en cuadrícula
|GridLotType
|GRID_LOT_FIX
|Método de tamaño de lote de la parrilla
|MaxGridEntryOrders
|3
|Número máximo de órdenes de entrada en la cuadrícula
|MinDistance
|3000
|Distancia mínima entre órdenes de rejilla
|UseGridStopout
|true
|Habilitar la protección de stop-out de rejilla
Configuración de la gestión de riesgos
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|UseTrailingStop
|false
|Habilita la función de trailing stop
|Tipo de arrastre
|TRAILING_ATR
|Tipo de cálculo del trailing stop
|UseTrailingBreakeven
|true
|Habilitar la función de equilibrio
|UsePartialClose
|true
|Habilitar la función de cierre parcial
|PorcentajeCierreParcial
|30.0
|Porcentaje para cerrar a nivel de beneficio
Cómo funciona
Generación de señales
El EA analiza el Volumen en Balance utilizando múltiples estrategias:
- Análisis de Movimiento: Detecta movimientos significativos de OBV que indican acumulación de volumen
- Evaluación de la fuerza: Mide la fuerza del OBV en relación con los niveles históricos
- Confirmación de Tendencia: Valida las señales utilizando la dirección de la tendencia del OBV
- Detección de divergencias: Identifica divergencias entre el precio y el OBV
- Cruce de EMA: Utiliza cruces OBV-EMA para confirmación adicional
Lógica de entrada
Cuando múltiples estrategias OBV se alinean y pasan filtros adicionales (tendencia EMA, Puerta de Entrada), el sistema:
- Valida todas las condiciones de negociación utilizando el sistema de validación incorporado
- Comprueba los requisitos monetarios y las restricciones de volumen.
- Aplica la validación del nivel de stop y las comprobaciones de las horas de mercado.
- Ejecuta entradas base u operaciones de rejilla en función de la configuración.
Gestión del riesgo
El sistema supervisa continuamente las posiciones y aplica
- Trailing stops basados en ATR para una gestión dinámica del riesgo
- Funcionalidad de equilibrio para proteger el capital
- Gestión de cierres parciales para asegurar los beneficios
- Protección Grid stop-out para evitar pérdidas excesivas
Instalación y configuración
Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- Saldo de cuenta suficiente para operar
- Conexión estable a Internet
Pasos de instalación
- Descargue e instale el archivo EA en su carpeta de Expertos de MetaTrader 5
- Reinicie MetaTrader 5
- Arrastre el EA a su gráfico deseado
- Configure los parámetros de acuerdo a sus preferencias comerciales
- Activar el comercio automático en MetaTrader 5
Configuración recomendada
Para principiantes, comience con una configuración conservadora:
- Active el filtro OBV con al menos 2 estrategias
- Utilice tamaños de lote pequeños (0,01-0,05)
- Activar el trailing stop y la protección del punto de equilibrio
- Empezar sólo con entradas base (desactivar inicialmente la operativa de rejilla)
Backtesting y Optimización
El EA es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. Para obtener los mejores resultados:
- Utilice el modelo "Cada tick" para obtener resultados más precisos.
- Pruebe en al menos 3-6 meses de datos históricos
- Optimice los parámetros utilizando la función de optimización incorporada
- Pruebe con varios pares de divisas y marcos temporales
- Valide los resultados con un análisis predictivo
Aviso importante
Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El EA se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. Pruébelo siempre a fondo en cuentas demo antes de utilizarlo en cuentas reales.
No se garantizan beneficios: Este EA no garantiza beneficios. Las condiciones del mercado cambian y los resultados pueden variar. Utilice una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.
Especificaciones Técnicas
- Lenguaje: MQL5
- Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
- Símbolos: Los principales pares de divisas y CFDs
- Plazos: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
- Tipos de cuenta: Estándar, ECN, Cent
- Modos de ejecución: Mercado, Instantánea, Solicitud
