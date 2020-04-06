Principios básicos de la AI Dynamic Grid

1. Estrategia de scalping

El scalping consiste en abrir múltiples operaciones cortas con el objetivo de obtener rápidamente un pequeño beneficio. Esta estrategia reduce los riesgos generales, ya que cada operación conlleva una pérdida potencial relativamente pequeña. La eficacia del scalping reside precisamente en el número de pequeñas operaciones realizadas con éxito, lo que aumenta la estabilidad general de los ingresos incluso en condiciones de baja volatilidad del mercado.

¿Por qué es eficaz el scalping? El scalping funciona eficazmente porque los pequeños beneficios se acumulan más rápido que las grandes pérdidas. Cerrar regularmente posiciones rentables evita que se acumulen grandes pérdidas, estabiliza el capital y ayuda a mantener la situación bajo control.

2. Optimizar los beneficios y proteger el capital

Cada operación abierta va acompañada de niveles protectores Stop Loss y Trailing Stop. Éstos cierran automáticamente la operación cuando se alcanza el objetivo de beneficio o en caso de movimiento desfavorable del precio. El uso de estas herramientas garantiza un funcionamiento estable del sistema y el control del riesgo.

¿Cómo funciona el mecanismo de protección del capital? El sistema supervisa las variaciones de los precios y decide instantáneamente cerrar una posición si amenaza una pérdida significativa. El mecanismo Stop Loss garantiza que las pérdidas sean limitadas, mientras que el Trailing Stop mantiene la posición abierta mientras continúe la tendencia, aumentando el potencial de beneficios.

3. Sistema inteligente de gestión de riesgos

La IA de la parrilla dinámica supervisa continuamente las condiciones del mercado y determina los mejores momentos para entrar y salir de las operaciones. Este enfoque protege los fondos de situaciones desfavorables, como spreads elevados y subidas repentinas de los precios (deslizamiento).

¿Qué es la gestión inteligente del riesgo? Se trata de una combinación de tecnologías de supervisión del mercado, selección automática de puntos de entrada/salida y mecanismos de protección integrados que mitigan los riesgos potenciales. Se utilizan algoritmos especiales para minimizar el impacto de las condiciones inestables del mercado.

4. Adaptación al mercado

AI Dynamic Grid se adapta fácilmente a las distintas condiciones del mercado. Independientemente de la volatilidad o del tamaño de la cuenta, el algoritmo puede seleccionar el modo de funcionamiento óptimo, manteniendo un alto rendimiento constante.

¿Cuáles son las ventajas de adaptarse a las distintas condiciones del mercado? La adaptabilidad significa que la estrategia sigue siendo eficaz incluso durante los rápidos cambios del mercado. Se ajusta al nivel de volatilidad, a la cantidad de liquidez disponible y a otros factores, manteniendo la resistencia a las fluctuaciones de los precios.

Ventajas de utilizar AI Dynamic Grid

Riesgos mínimos : Se evitan métodos agresivos como la Martingala y el arbitraje.

Ejecución de alta calidad : Se reduce la influencia de factores negativos (diferenciales y deslizamientos).

Ajustes flexibles : Posibilidad de adaptarse a cualquier condición de mercado y tamaño de capital.

Análisis automático : Indicadores únicos que proporcionan un análisis en profundidad de la situación del mercado.

Protección del capital : Los mecanismos de protección activados reducen las pérdidas potenciales.

¿Qué ventajas obtiene un operador al utilizar AI Dynamic Grid? Los usuarios reciben una potente estrategia de negociación que ayuda a reducir los riesgos, aumentar la precisión de los análisis y automatizar los procesos de negociación. Todo ello les libera de tiempo y estrés, permitiéndoles centrarse en la planificación estratégica y la gestión de las inversiones.

Recomendaciones de uso

Para garantizar la máxima eficacia de AI Dynamic Grid, se recomienda seguir una serie de ajustes y precauciones:

Par de divisas: XAUUSD (oro);

Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta es adecuada;

Apalancamiento: Se puede utilizar cualquier apalancamiento;

Marco temporal: Recomendado M5 (gráfico de 5 minutos);

Servidor: Es recomendable utilizar un servidor VPS para un funcionamiento continuo.

Además, es importante tomar precauciones adicionales:

No utilizar martingala;

Fijación de límites de pérdidas diarias;

Control de la reducción máxima del capital;

Restricciones temporales de negociación;

Negociar una posición cada vez.

Conclusión

El asesor AI Dynamic Grid es ideal para operadores experimentados que buscan mejorar su rentabilidad y seguridad en las operaciones. Con tecnologías únicas de mitigación de riesgos, ajustes flexibles y toma de decisiones automatizada, esta herramienta simplifica significativamente el trading en Forex.

Sin embargo, es importante recordar que el éxito pasado no garantiza resultados futuros, y las pruebas optimizadas pueden llevar a expectativas infladas. Tenga siempre en cuenta las particularidades de la infraestructura de su correduría y controle la ejecución de las órdenes stop-loss.