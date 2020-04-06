ReversionProX

Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente, basado en una potente estrategia de reversión a la media.

Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales, lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión.

Diseñado para Forex, Oro e Índices, el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimizado para las reglas de prop firm, drawdown bajo, y un rendimiento constante.

Características principales

Detección de Impulso - Identifica cuando el precio se desvía fuertemente de su media.

Entradas de Reversión a la Media - Opera el retorno al equilibrio usando filtros configurables.

Confirmación Multi-Tiempo - Alinea las entradas con mayor sesgo temporal.

Gestión Dinámica del Riesgo - Riesgo fijo o % por operación con protección de la equidad.

Salidas Avanzadas - Toma de beneficios en la media, TP parcial, trailing stop o salida de emergencia.

Prop Firm Friendly - Límites diarios de pérdidas/beneficios y manejo seguro de las operaciones.

Filtros Inteligentes - RSI, ATR, Bandas de Bollinger, regímenes de volatilidad y controles de sesión.

Filtro de Noticias - Desactiva automáticamente la operativa durante eventos de alto impacto.

Cuadro de Mando Interactivo - Visualización en tiempo real de las operaciones, el riesgo y las señales activas.

¿Por qué elegir Reversion Pro X?

Adaptabilidad : Funciona en mercados de tendencia y oscilación ajustando los parámetros.

La seguridad es lo primero : protección de renta variable integrada, límites diarios y dimensionamiento basado en el riesgo.

Diseño profesional : Optimizado para velocidad, codificación limpia y validación MQL5 Market.

Escalabilidad: Preparado para el futuro con actualizaciones modulares y flexibilidad de optimización.

Uso recomendado

Funciona mejor en los principales pares de divisas, XAUUSD y US30 .

Soporta plazos de M1 a H1 dependiendo de su estilo de negociación.

Optimizable para diferentes brokers y condiciones de mercado.

Objetivo

Con Reversion Pro X, no sólo está ejecutando un EA - está utilizando un sistema de trading de nivel profesional que transforma la volatilidad en oportunidad.

Descargo de responsabilidad:

Esta es una herramienta de trading profesional. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo.



