ReversionProX

Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias

Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente, basado en una potente estrategia de reversión a la media.
Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales, lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión.

Diseñado para Forex, Oro e Índices, el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimizado para las reglas de prop firm, drawdown bajo, y un rendimiento constante.

Características principales

Detección de Impulso - Identifica cuando el precio se desvía fuertemente de su media.
Entradas de Reversión a la Media - Opera el retorno al equilibrio usando filtros configurables.
Confirmación Multi-Tiempo - Alinea las entradas con mayor sesgo temporal.
Gestión Dinámica del Riesgo - Riesgo fijo o % por operación con protección de la equidad.
Salidas Avanzadas - Toma de beneficios en la media, TP parcial, trailing stop o salida de emergencia.
Prop Firm Friendly - Límites diarios de pérdidas/beneficios y manejo seguro de las operaciones.
Filtros Inteligentes - RSI, ATR, Bandas de Bollinger, regímenes de volatilidad y controles de sesión.
Filtro de Noticias - Desactiva automáticamente la operativa durante eventos de alto impacto.
Cuadro de Mando Interactivo - Visualización en tiempo real de las operaciones, el riesgo y las señales activas.

¿Por qué elegir Reversion Pro X?

  • Adaptabilidad: Funciona en mercados de tendencia y oscilación ajustando los parámetros.

  • La seguridad es lo primero: protección de renta variable integrada, límites diarios y dimensionamiento basado en el riesgo.

  • Diseño profesional: Optimizado para velocidad, codificación limpia y validación MQL5 Market.

  • Escalabilidad: Preparado para el futuro con actualizaciones modulares y flexibilidad de optimización.

Uso recomendado

  • Funciona mejor en los principales pares de divisas, XAUUSD y US30.

  • Soporta plazos de M1 a H1 dependiendo de su estilo de negociación.

  • Optimizable para diferentes brokers y condiciones de mercado.

Objetivo

Con Reversion Pro X, no sólo está ejecutando un EA - está utilizando un sistema de trading de nivel profesional que transforma la volatilidad en oportunidad.

Descargo de responsabilidad:
Esta es una herramienta de trading profesional. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo.


