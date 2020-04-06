LevelUp EA MT5

LevelUp EA - Asesor Experto en Trading Automatizado

LevelUp EA es una herramienta de trading automatizada que monitoriza la acción de los precios y evalúa las condiciones del mercado utilizando señales algorítmicas. Identifica oportunidades potenciales de trading analizando tendencias, estructura del mercado y niveles clave, y gestiona posiciones de acuerdo con su lógica programada.

Oferta de lanzamiento: Disponible por 40 $ para los 10 primeros compradores.
Después de las 20 compras iniciales, el precio se fijará en $189.

Características principales:

  • Gestión de posiciones basada en el análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos.

  • Funciones de gestión del riesgo que incluyen la supervisión de la reducción, la protección de los diferenciales y el control del deslizamiento.

  • Configuración ajustable para responder a las diferentes condiciones del mercado.

  • Ejecución de operaciones según los plazos seleccionados.

Configuración y compatibilidad:

  • Adecuado para EURUSD, GBPUSD, XAUUSD y AUDUSD.

  • 0Tiempos recomendados: M15, M30, H1.

  • Compatible con cuentas ECN y Raw.

Capital recomendado:

  • Capital inicial recomendado: a partir de 1.000 $.

  • Para operaciones de menor riesgo, se sugiere un capital de 20.000 $ o más.

Notas de uso:

  • El EA opera automáticamente de acuerdo a su lógica programada.

  • Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real.

  • Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros.


