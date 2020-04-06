LevelUp EA MT5
- Asesores Expertos
- Attilla Howard Declines Alcalde
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
LevelUp EA - Asesor Experto en Trading Automatizado
LevelUp EA es una herramienta de trading automatizada que monitoriza la acción de los precios y evalúa las condiciones del mercado utilizando señales algorítmicas. Identifica oportunidades potenciales de trading analizando tendencias, estructura del mercado y niveles clave, y gestiona posiciones de acuerdo con su lógica programada.
Oferta de lanzamiento: Disponible por 40 $ para los 10 primeros compradores.
Después de las 20 compras iniciales, el precio se fijará en $189.
Características principales:
-
Gestión de posiciones basada en el análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos.
-
Funciones de gestión del riesgo que incluyen la supervisión de la reducción, la protección de los diferenciales y el control del deslizamiento.
-
Configuración ajustable para responder a las diferentes condiciones del mercado.
-
Ejecución de operaciones según los plazos seleccionados.
Configuración y compatibilidad:
-
Adecuado para EURUSD, GBPUSD, XAUUSD y AUDUSD.
-
0Tiempos recomendados: M15, M30, H1.
-
Compatible con cuentas ECN y Raw.
Capital recomendado:
-
Capital inicial recomendado: a partir de 1.000 $.
-
Para operaciones de menor riesgo, se sugiere un capital de 20.000 $ o más.
Notas de uso:
-
El EA opera automáticamente de acuerdo a su lógica programada.
-
Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real.
-
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros.