LevelUp EA MT5

Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión profesional para MT5. El precio de esta versión va a ser de 50 USD para un número limitado de copias. El precio final es de 99 USD. A continuación encontrará la versión MT4 del experto: News Advisor MT4 Pro. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayoría de los asesores expertos en noticias). Esta capacidad le da la oportunidad de optim