Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Trading Dinámico con Gestión de Riesgo Avanzada

Libera el poder del trading por rompimientos con Trigger Zone Elite EA – una solución totalmente automatizada para MetaTrader 5, diseñada para unir disciplina, consistencia y protección del capital.

Este EA identifica los niveles de rompimiento de máximos y mínimos del período especificado, aplica filtros de tendencia robustos y gestiona cada operación con trailing stop adaptativo personalizable y funciones avanzadas de control de riesgo. Ya sea en trading manual o en cuentas de prop firms, Trigger Zone Elite EA está diseñado para adaptarse y entregar estabilidad en cualquier condición de mercado.

El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin enviar órdenes automáticamente. En este modo, recibes alertas claras en los gráficos y puedes ejecutar manualmente tus operaciones con tus propios niveles de entrada, stop loss y take profit.

✨ Principales Características

Entradas por rompimiento de los máximos y mínimos diarios.

Filtros de tendencia inteligentes para evitar señales falsas.

Trailing Stop adaptativo para optimizar la gestión de operaciones.

Protección diaria de ganancias y pérdidas para evitar el sobretrading.

Control de horarios de operación y cierre automático al final del día.

Estructura modular con registros detallados para total transparencia.

💡 ¿Por qué elegir Trigger Zone Elite EA?

Opera con confianza gracias a la gestión de riesgo integrada .

Se ajusta automáticamente a la volatilidad en tiempo real .

Ideal para traders que buscan consistencia o que operan en cuentas de prop firms.

⚙️ Requisitos

MetaTrader 5 con trading automatizado habilitado.

Funciona en todos los instrumentos. Recomendado para índices como US100 y US30. Para otros mercados, se recomienda optimización con parámetros personalizados.