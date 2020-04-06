Trigger Zone EA
- Asesores Expertos
- Fabio Conrado Ortolan
- Versión: 1.1
- Actualizado: 30 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Trigger Zone Elite EA – Trading Dinámico con Gestión de Riesgo Avanzada
Libera el poder del trading por rompimientos con Trigger Zone Elite EA – una solución totalmente automatizada para MetaTrader 5, diseñada para unir disciplina, consistencia y protección del capital.
Este EA identifica los niveles de rompimiento de máximos y mínimos del período especificado, aplica filtros de tendencia robustos y gestiona cada operación con trailing stop adaptativo personalizable y funciones avanzadas de control de riesgo. Ya sea en trading manual o en cuentas de prop firms, Trigger Zone Elite EA está diseñado para adaptarse y entregar estabilidad en cualquier condición de mercado.
El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin enviar órdenes automáticamente. En este modo, recibes alertas claras en los gráficos y puedes ejecutar manualmente tus operaciones con tus propios niveles de entrada, stop loss y take profit.
✨ Principales Características
-
Entradas por rompimiento de los máximos y mínimos diarios.
-
Filtros de tendencia inteligentes para evitar señales falsas.
-
Trailing Stop adaptativo para optimizar la gestión de operaciones.
-
Protección diaria de ganancias y pérdidas para evitar el sobretrading.
-
Control de horarios de operación y cierre automático al final del día.
-
Estructura modular con registros detallados para total transparencia.
💡 ¿Por qué elegir Trigger Zone Elite EA?
-
Opera con confianza gracias a la gestión de riesgo integrada.
-
Se ajusta automáticamente a la volatilidad en tiempo real.
-
Ideal para traders que buscan consistencia o que operan en cuentas de prop firms.
⚙️ Requisitos
-
MetaTrader 5 con trading automatizado habilitado.
-
Funciona en todos los instrumentos. Recomendado para índices como US100 y US30. Para otros mercados, se recomienda optimización con parámetros personalizados.
⚙️ Parámetros de Entrada – Trigger Zone Elite EA
-
Signal Mode – Activa el modo solo de generación de señales (sin envío automático de órdenes). En este modo, el EA no ejecuta operaciones, solo muestra en el gráfico los puntos de entrada sugeridos.
-
Lot size used for each trade – Define el tamaño fijo del lote para cada operación.
-
Maximum number of winning trades allowed per day – Limita el número máximo de operaciones ganadoras por día. Al alcanzar este límite, el EA no abrirá nuevas posiciones.
-
Maximum number of losing trades allowed per day – Limita el número máximo de operaciones perdedoras por día. Al alcanzar este límite, el EA detiene las operaciones del día.
-
Maximum take profit target – Define el valor máximo (en puntos) del objetivo (take profit) por operación. Útil para limitar objetivos demasiado lejanos cuando se calculan dinámicamente.
-
Minimum take profit target – Define el valor mínimo (en puntos) del objetivo (take profit) por operación. Garantiza que el EA no utilice objetivos demasiado cortos.
-
Stop loss value – Define el valor (en puntos) del stop loss por operación.
-
Maximum range between the trigger and the band – Define el límite máximo (en puntos) de la distancia entre el disparador y las líneas de rompimiento/reversión.
-
Minimum range between the trigger and the band – Define el límite mínimo (en puntos) de la distancia entre el disparador y las líneas de rompimiento/reversión.
-
Enable trailing stop – Activa o desactiva el Trailing Stop. Esta opción no modifica el uso de stop loss y take profit, solo define si se usará el trailing.
-
Start trailing when profit reaches this value – Valor (en puntos) de beneficio necesario para activar el trailing stop.
-
Step size for trailing stop – Define el valor (en puntos) del desplazamiento (step). Cada vez que el precio supere este intervalo, el stop loss se ajusta automáticamente.
-
Distance of trailing stop – Define la distancia fija (en puntos) entre el precio actual y el stop loss durante el trailing stop.
-
Start time for market analysis – Hora inicial para el análisis de soportes y resistencias (máximos/mínimos).
-
End time for market analysis – Hora final para el análisis de soportes y resistencias.
-
Start time for opening trades – Hora a partir de la cual el EA puede abrir operaciones (o mostrar señales, en modo Signal Mode).
-
End time for opening trades – Hora límite para nuevas operaciones. Después de esta hora, el EA no abrirá nuevas posiciones ni mostrará nuevas señales.
-
Time to force close all open trades – Hora para el cierre forzado de todas las operaciones abiertas.
-
Unique magic number for trade identification – Número mágico único para identificar las órdenes del EA y diferenciarlas de otras órdenes en el terminal.
Actualización de versión:
-
Personalización completa de indicadores (período, método, tipo de suavizado, núcleo, precio aplicado).
-
Los indicadores ahora se muestran directamente en el gráfico.
-
Mayor flexibilidad, claridad y confianza para los usuarios.