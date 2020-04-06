Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Trading Dinámico con Gestión de Riesgo Avanzada

Libera el poder del trading por rompimientos con Trigger Zone Elite EA – una solución totalmente automatizada para MetaTrader 5, diseñada para unir disciplina, consistencia y protección del capital.

Este EA identifica los niveles de rompimiento de máximos y mínimos del período especificado, aplica filtros de tendencia robustos y gestiona cada operación con trailing stop adaptativo personalizable y funciones avanzadas de control de riesgo. Ya sea en trading manual o en cuentas de prop firms, Trigger Zone Elite EA está diseñado para adaptarse y entregar estabilidad en cualquier condición de mercado.

El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin enviar órdenes automáticamente. En este modo, recibes alertas claras en los gráficos y puedes ejecutar manualmente tus operaciones con tus propios niveles de entrada, stop loss y take profit.

Principales Características

  • Entradas por rompimiento de los máximos y mínimos diarios.

  • Filtros de tendencia inteligentes para evitar señales falsas.

  • Trailing Stop adaptativo para optimizar la gestión de operaciones.

  • Protección diaria de ganancias y pérdidas para evitar el sobretrading.

  • Control de horarios de operación y cierre automático al final del día.

  • Estructura modular con registros detallados para total transparencia.

💡 ¿Por qué elegir Trigger Zone Elite EA?

  • Opera con confianza gracias a la gestión de riesgo integrada.

  • Se ajusta automáticamente a la volatilidad en tiempo real.

  • Ideal para traders que buscan consistencia o que operan en cuentas de prop firms.

⚙️ Requisitos

  • MetaTrader 5 con trading automatizado habilitado.

  • Funciona en todos los instrumentos. Recomendado para índices como US100 y US30. Para otros mercados, se recomienda optimización con parámetros personalizados.

⚙️ Parámetros de Entrada – Trigger Zone Elite EA

  • Signal Mode – Activa el modo solo de generación de señales (sin envío automático de órdenes). En este modo, el EA no ejecuta operaciones, solo muestra en el gráfico los puntos de entrada sugeridos.

  • Lot size used for each trade – Define el tamaño fijo del lote para cada operación.

  • Maximum number of winning trades allowed per day – Limita el número máximo de operaciones ganadoras por día. Al alcanzar este límite, el EA no abrirá nuevas posiciones.

  • Maximum number of losing trades allowed per day – Limita el número máximo de operaciones perdedoras por día. Al alcanzar este límite, el EA detiene las operaciones del día.

  • Maximum take profit target – Define el valor máximo (en puntos) del objetivo (take profit) por operación. Útil para limitar objetivos demasiado lejanos cuando se calculan dinámicamente.

  • Minimum take profit target – Define el valor mínimo (en puntos) del objetivo (take profit) por operación. Garantiza que el EA no utilice objetivos demasiado cortos.

  • Stop loss value – Define el valor (en puntos) del stop loss por operación.

  • Maximum range between the trigger and the band – Define el límite máximo (en puntos) de la distancia entre el disparador y las líneas de rompimiento/reversión.

  • Minimum range between the trigger and the band – Define el límite mínimo (en puntos) de la distancia entre el disparador y las líneas de rompimiento/reversión.

  • Enable trailing stop – Activa o desactiva el Trailing Stop. Esta opción no modifica el uso de stop loss y take profit, solo define si se usará el trailing.

  • Start trailing when profit reaches this value – Valor (en puntos) de beneficio necesario para activar el trailing stop.

  • Step size for trailing stop – Define el valor (en puntos) del desplazamiento (step). Cada vez que el precio supere este intervalo, el stop loss se ajusta automáticamente.

  • Distance of trailing stop – Define la distancia fija (en puntos) entre el precio actual y el stop loss durante el trailing stop.

  • Start time for market analysis – Hora inicial para el análisis de soportes y resistencias (máximos/mínimos).

  • End time for market analysis – Hora final para el análisis de soportes y resistencias.

  • Start time for opening trades – Hora a partir de la cual el EA puede abrir operaciones (o mostrar señales, en modo Signal Mode).

  • End time for opening trades – Hora límite para nuevas operaciones. Después de esta hora, el EA no abrirá nuevas posiciones ni mostrará nuevas señales.

  • Time to force close all open trades – Hora para el cierre forzado de todas las operaciones abiertas.

  • Unique magic number for trade identification – Número mágico único para identificar las órdenes del EA y diferenciarlas de otras órdenes en el terminal.

Actualización de versión:

  • Personalización completa de indicadores (período, método, tipo de suavizado, núcleo, precio aplicado).

  • Los indicadores ahora se muestran directamente en el gráfico.

  • Mayor flexibilidad, claridad y confianza para los usuarios.


    Productos recomendados
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Asesores Expertos
    Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    US500 Pulse
    Md Abdul Manann
    Asesores Expertos
    Su ventaja automatizada para un éxito comercial constante ¿Está cansado de las decisiones de trading emocionales y de los resultados inconsistentes? Domine el US500 (US S&P 500 Index) con un robot de trading profesional construido para la disciplina y consistencia requeridas para el éxito en el mercado a largo plazo. Comience por sólo $34/mes. Licencia: 20 dispositivos y cuentas ilimitadas. US500 Pulse no es un EA más. Se trata de un completo sistema de negociación de seguimiento de tendencias
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Asesores Expertos
    El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
    Little Swinger by RT
    Abdul Wahab
    Asesores Expertos
    Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
    Quant Trade Freedom
    Renan De Souza Quinelato
    Asesores Expertos
    ¿Qué es la "LIBERTAD COMERCIAL CUANTITA"? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software de trading totalmente automatizado especialmente diseñado para operar de forma rentable con la plataforma de trading METATRADE 5 (MT5). Puede operar en Forex, Materias Primas, Índices, Cripto, Energías. ¿Cómo funciona el robot QUANT CORRELATION FOREX EA? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software 100% automatizado que define la mejor tendencia para introducir órdenes de trading en lugar de un trader humano. QUANT TRADE FR
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
    Forex Daily Scalping EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
    Trader Prop firm Pro
    Teresa Maria Pimenta
    Asesores Expertos
    Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Asesores Expertos
    ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Asesores Expertos
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Asesores Expertos
    Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
    EuroYen Breakout MT5
    Fabriel Henrique Dosta Silva
    Asesores Expertos
    Análisis de parámetros y características del producto Parámetros del Asesor Experto (EA): - Número mágico: 1688957042 - Lotes de entrada: 0,05 - Stop Loss (pips): 0 - Lucro (pips): 115 Indicadores Utilizados: - Canal Donchian: Período de 5 - Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Protección de entrada: - Spread máximo (pontos): 0 - Máximo de posiciones abiertas: 0 - Máximo de lotes abiertos: 0 Proteções de Conta: - Perda máxima diária (moeda): 0 - Patrimônio mínimo líquido (
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    Robo Progresso Forex
    Mario Caumo Neto
    Asesores Expertos
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Asesores Expertos
    PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
    Envelopes RSI Zone Scalper
    Allan Munene Mutiiria
    Asesores Expertos
    Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
    FREE
    CSP eurusd Strategy
    Francisco Tomas Moreno Garcia
    Asesores Expertos
    CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe) El backtest y la optimización se realizó sobre datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real durante 1 semana desde el 2023.03.27 hasta el 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas
    Indicators Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    Asesores Expertos
    Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
    Crossing Over
    John Signer
    Asesores Expertos
    El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Asesores Expertos
    GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
    EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
    Sergey Demin
    Asesores Expertos
    Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órden
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Asesores Expertos
    ********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Asesores Expertos
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    X4O B1 Dollar Trader
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
    FREE
    Prometheus MT5
    Evgenii Aksenov
    4.33 (6)
    Asesores Expertos
    Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:  haz clic aquí . Prometheus signal:  haz clic aquí Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. R
    ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    5 (3)
    Asesores Expertos
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
    GoldenNight
    Marcos Maia
    Asesores Expertos
    GoldenNight es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con XAUUSD durante la tranquila sesión nocturna. La estrategia es sencilla y el código robusto. El EA puede abrir múltiples operaciones largas entre las 19 :00 y las 23:00 , con una función de cuadrícula que permite una operación adicional para optimizar las entradas. Se implementa un mecanismo de trailing stop adaptativo, utilizando un indicador ATR (Average True Range) incorporado para ajustar dinámicamente los nivele
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
    META i9
    Meta Sophie Agapova
    5 (4)
    Asesores Expertos
    META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
    Otros productos de este autor
    Daily HighLow Breakout EA
    Fabio Conrado Ortolan
    Asesores Expertos
    Asesor Experto Dinámico con Gestión Avanzada de Riesgos EA dinámico para MetaTrader 5, basado en rupturas diarias de máximos y mínimos con filtros de tendencia (ADX y MA). Incluye trailing stop adaptativo, límites diarios de beneficios/pérdidas y gestión avanzada del riesgo. Perfecto para operadores que buscan consistencia y protección del capital. Este AE fue diseñado para operadores que buscan disciplina, consistencia y adaptabilidad a las condiciones del mercado. Combina activadores de ruptu
    PrevBreak Trader
    Fabio Conrado Ortolan
    Asesores Expertos
    PrevBreak Trader EA – Estrategia inteligente de rupturas PrevBreak Trader EA es un Asesor Experto (EA) desarrollado para traders que quieren automatizar entradas estratégicas en rupturas de la vela anterior con alta precisión y filtros de confirmación inteligentes. El robot combina la lectura del precio con un conjunto de indicadores de soporte, ofreciendo operaciones consistentes y una gestión de riesgo robusta. El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario