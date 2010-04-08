Klinger volume oscillator mt5

Oscilador de volumen Klinger

Descripción breve

Una herramienta de análisis de flujos basada en el volumen, diseñada para visualizar la presión de compra y venta a través de un histograma de dos colores.

Descripción detallada

El Oscilador de Volumen Klinger Histo es un indicador de análisis técnico que explora la relación entre el movimiento del precio y el volumen transaccional. Al convertir el Oscilador Klinger tradicional en un histograma dinámico, esta herramienta permite a los operadores observar la fuerza interna de los movimientos del mercado.

El indicador calcula el flujo de volumen basándose en el Precio Típico (HLC3). Ayuda a visualizar si el volumen está apoyando la dirección actual del precio o si el volumen y el precio están empezando a divergir.

Configuración de la visibilidad (Importante)

Para lograr una legibilidad óptima, el usuario debe ajustar los parámetros Max Positif y Max Negatif en función del activo específico que se esté negociando:

  • Los valores de volumen varían significativamente entre Forex, Índices, Materias Primas y Acciones.

  • Una calibración precisa de estos límites permite que el histograma se ajuste perfectamente a la ventana del indicador.

  • Una configuración adecuada facilita la observación de los ciclos de volumen y los cambios de impulso.

Características técnicas

  • Representación visual: Histograma verde para valores positivos y rojo para valores negativos.

  • Análisis de divergencia: Ayuda a identificar situaciones en las que la acción del precio ya no está confirmada por el flujo de volumen.

  • Suavizado interno: Utiliza una línea de señal (Trigger) para estabilizar los datos y filtrar los picos de volumen aislados.

  • Cálculo en tiempo real: El indicador está diseñado para no repintar; las señales se fijan una vez que se cierra la barra.

  • Versatilidad: Adecuado para todos los marcos temporales y todas las clases de activos financieros.

Parámetros de entrada

  • TrigLen: Periodo de suavizado para la línea de señal.

  • FastX: Periodo rápido para la media móvil de volumen.

  • SlowX: Periodo lento para la media móvil de volumen.

  • Max Positif / Max Negatif: Ajustes de calibración manual necesarios por activo para garantizar la máxima claridad visual.

Utilización

Este indicador sirve como complemento al análisis técnico tradicional. Se utiliza principalmente para confirmar la fortaleza de la tendencia o para observar el agotamiento del volumen durante las fases de consolidación.



