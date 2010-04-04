Scale in points per bar
- Indicadores
- Vitaliy Kostrubko
- Versión: 1.11
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!)
El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla)
en la esquina superior derecha del gráfico.
El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico.
(Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla).
En Ajustes:
- Cambiar idioma (Ruso/Inglés),
- tamaño de letra del texto mostrado,
- coeficiente de desplazamiento de la etiqueta de texto desde la esquina del gráfico, igualmente en las direcciones X e Y.
- (calculado como: "tamaño de fuente * coeficiente")