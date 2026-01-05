SlingShot Fx Pro
- Asesores Expertos
- Adam Zolei
- Versión: 3.31
- Activaciones: 10
Sling Shot FX Pro - Precisión. Protección. Rendimiento.
**¡ALERTA DE PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO! **
Esta es una oferta introductoria a un precio muy reducido. El precio aumentará en breve, a medida que el producto alcance sus objetivos de adopción temprana. Asegúrese su licencia ahora para beneficiarse del precio más bajo y de todas las actualizaciones futuras.
Entre en el mundo del trading algorítmico profesional con Sling Shot FX Pro - un Asesor Experto avanzado construido para los traders que exigen consistencia, control y automatización de vanguardia.
Este sistema está impulsado por un algoritmo de señal propietario basado en un modelo de Canal de Volatilidad Avanzado, una herramienta refinada a través de un extenso análisis y optimización del mercado real. El resultado es un EA que no persigue al mercado... se anticipa a él.
Sling Shot FX Pro monitoriza constantemente las condiciones del mercado, filtra la volatilidad y ejecuta operaciones sólo cuando las probabilidades se alinean perfectamente.
Desde su lógica de entrada inteligente hasta su núcleo de PROTECCIÓN DE CAPITAL de múltiples capas, cada componente está diseñado con un propósito: preservar su capital mientras ofrece un rendimiento estable y repetible. Esto incluye un Master Drawdown Stop esencial que supervisa los picos de capital y detiene inmediatamente todas las operaciones si se supera su tolerancia al riesgo.
Además, la lógica ha sido construida y probada para un rendimiento 100% preciso en todas las cuentas ECN y Raw spread, asegurando una ejecución fiable y un cálculo del riesgo independientemente de su broker.
Qué hace diferente a Sling Shot FX Pro
A diferencia de muchos EAs genéricos que se basan en estrategias obsoletas o entradas aleatorias, Sling Shot FX Pro opera como un ecosistema de comercio autónomo.
Se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, gestiona sus operaciones de forma dinámica y sigue estrictos protocolos de protección del capital, a la vez que le ofrece un control total sobre todos los parámetros.
Usted decide cómo opera: riesgo fijo o porcentual, modo de recuperación opcional, límites de beneficios diarios, filtros temporales y mucho más. El panel de análisis integrado proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento, la rentabilidad y el estado del sistema, directamente en su gráfico.
*Resultados en directo
Configuración recomendada
- Par: AUD/USD, XAUUSD
- Marco temporal: M15
- Depósito mínimo: 200 USD
- Tipo de cuenta: ECN o spread bruto
- Apalancamiento: 1:100 o superior
Archivos .setrecomendados:
- Riesgo base: 5%.
- Recuperación única desactivada
- Optimizado paraAUD/USD M15
SlingShotFXPro_AUDUSD_Recovery.set
- Riesgo base: 5%.
- Multiplicador de recuperación: 5×
- Recuperación única habilitada
- Optimizado paraAUD/USD M15
SlingShotFXPro_XAUUSD_Recovery.set
- Riesgo base: 5%.
- Multiplicador de recuperación: 5×
- Recuperación única habilitada
- Optimizado paraXAUUSD M15
Tanto si es un profesional disciplinado como un operador ambicioso en busca de una ventaja fiable, Sling Shot FX Pro le ofrece las herramientas, el control y la confianza para operar como nunca antes.
Su capital. Sus reglas. Su éxito.