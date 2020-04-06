ArfHedgeMarti

Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA).

Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD.

Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent.

Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura.

Las capturas de pantalla son de transacciones de la cuenta Exness Cent Real, no de resultados de backtest. Puedo compartir mi archivo de estado de cuenta real o contraseña de monitoreo en Telegram.



Para la compra, por favor póngase en contacto conmigo en Telegram. El método de pago es USDT-TRC20.



Utilice el siguiente enlace para abrir una cuenta Exness: