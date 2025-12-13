Fibo 61 8 and martingale
- Komila Safarova
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 13 dicembre 2025
Questo Expert Advisor (EA) si basa sui ritracciamenti di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator di Bill Williams, sull’indicatore di forza relativa (RSI) e sulla media mobile esponenziale (EMA).
Contattami per ricevere il file di configurazione (set), scaricalo nella sezione commenti oppure clicca qui / qui per ottenere il file set per l’oro (XAUUSD).
Per il file set del Bitcoin (BTCUSD), clicca qui.
Evita di utilizzare un capitale basso — è consigliato un conto di almeno 50.000 centesimi per prestazioni ottimali.
Lo scalping è una strategia di trading che mira a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo frequenti. Si basa su un’elevata liquidità del mercato e spread ridotti per ridurre i rischi di esecuzione. Pertanto, questo EA è ottimizzato per offrire le migliori prestazioni durante i periodi di forte attività del mercato.
L’EA può aprire contemporaneamente più posizioni di acquisto e vendita quando compaiono segnali basati sui livelli di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator, sul RSI o sulla media mobile esponenziale.
Utilizzo consigliato
-
Strumenti: XAUUSD (Oro) e BTCUSD (Bitcoin)
-
Tipo di conto: Conto centesimi
(utilizza fondi reali su un conto Exness Standard Cent e testa su un conto Exness Demo Pro)
-
Deposito minimo: 50.000 centesimi (equivalente a 500 $)
I conti centesimi sono più adatti a questo EA, poiché può piazzare numerosi ordini limite e il trading in centesimi riduce l’esposizione al rischio.
Parametri
-
Awesome_oscilliator_timeframe = PERIOD_H1;
(Consente un aggiustamento automatico della tendenza; può essere modificato per qualsiasi timeframe.)
-
Moving_average_timeframe = PERIOD_H1;
(Stessa logica del timeframe dell’Awesome Oscillator.)
-
first_ma = 25;
-
second_ma = 100;
-
mannual_choose_buy_sell_direction = false;
-
RSI_number_low = 25;
-
RSI_number_high = 75;
(Imposta su true se preferisci analizzare il mercato e scegliere manualmente la direzione delle operazioni.)
Note
I parametri predefiniti sono destinati solo a scopi di verifica. Per il trading reale, regola i parametri nella sezione input o importa un file .set.
Questo EA è stato sviluppato e migliorato nel corso di diversi anni.
Se non puoi permetterti di correre rischi sui mercati finanziari, ti preghiamo di non utilizzare questo EA.
Non utilizzare un capitale basso — utilizza almeno un conto di 50.000 centesimi.