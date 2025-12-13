Fibo 61 8 and martingale

Este Expert Advisor (EA) é baseado em retrações de Fibonacci, Índice de Força Relativa (RSI) e Média Móvel Exponencial (EMA).

Entre em contacto comigo para receber o ficheiro de configurações (.set) ou faça o download do ficheiro set para Ouro (XAUUSD) na secção de comentários — clique aqui.

Evite utilizar um saldo baixo — para um desempenho ideal, recomenda-se um mínimo de 50.000 cêntimos.

O scalping é uma estratégia de trading que procura obter lucro a partir de movimentos de preço pequenos, mas frequentes. Depende de elevada liquidez do mercado e spreads reduzidos para diminuir os riscos de execução. Por isso, este EA está otimizado para funcionar melhor durante períodos de alta atividade do mercado.

O EA pode abrir múltiplas posições de compra e venda em simultâneo quando surgem sinais com base em níveis de Fibonacci, Awesome Oscillator, Índice de Força Relativa (RSI) ou Média Móvel Exponencial (EMA).

Utilização recomendada

Instrumento: Ouro (XAUUSD)

Tipo de conta: Conta Cent
(utilize dinheiro real numa conta Exness Standard Cent e teste numa conta Exness Demo Pro)

Depósito mínimo: 50.000 cêntimos (equivalente a 500 USD)

As contas cent são mais adequadas para este EA, pois permitem a colocação de muitas ordens limitadas, e negociar em cêntimos ajuda a reduzir a exposição ao risco.

Parâmetros

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(Permite o ajuste automático da tendência; pode ser alterado para qualquer período de tempo.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(Mesma lógica do período de tempo do RSI.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(Com este parâmetro pode aumentar a distância entre ordens; 1024 representa uma distância maior.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(Defina como true se preferir analisar e escolher a direção das operações manualmente.)

Notas

As configurações padrão servem apenas para fins de validação. Para trading real, ajuste os parâmetros na secção de inputs ou importe um ficheiro .set .

Este EA foi desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de vários anos.

Se não puder assumir riscos nos mercados financeiros, por favor não utilize este EA.

Não utilize um saldo baixo — use pelo menos uma conta de 50.000 cêntimos.


Filtro:
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.12.19 13:55 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
13784
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2025.12.19 15:50
Thank you very much. Your advice has helped improve the EA’s performance. Thank you
Responder ao comentário