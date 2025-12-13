Fibo 61 8 and martingale

Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les retracements de Fibonacci, l’Awesome Oscillator de Bill Williams, l’indicateur de force relative (RSI) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Contactez-moi pour obtenir le fichier de configuration (set), téléchargez-le dans la section des commentaires ou cliquez ici / ici pour obtenir le fichier set pour l’or (XAUUSD).

Pour le fichier set du Bitcoin (BTCUSD), cliquez ici.

Évitez d’utiliser un faible capital — un compte d’au moins 50 000 centimes est recommandé pour des performances optimales.

Le scalping est une stratégie de trading visant à tirer profit de petits mouvements de prix fréquents. Elle repose sur une forte liquidité du marché et des spreads serrés afin de réduire les risques d’exécution. Par conséquent, cet EA est optimisé pour offrir les meilleures performances lors des périodes de forte activité du marché.

L’EA peut ouvrir simultanément plusieurs positions d’achat et de vente lorsque des signaux apparaissent sur la base des niveaux de Fibonacci, de l’Awesome Oscillator, du RSI ou de la moyenne mobile exponentielle.

Utilisation recommandée

Instruments : XAUUSD (Or) et BTCUSD (Bitcoin)

Type de compte : Compte cent
(utilisez des fonds réels sur un compte Exness Standard Cent et testez sur un compte Exness Demo Pro)

Dépôt minimum : 50 000 centimes (équivalent à 500 $)

Les comptes cent sont plus adaptés à cet EA, car il peut placer de nombreux ordres à cours limité, et le trading en centimes permet de réduire l’exposition au risque.

Paramètres

Awesome_oscilliator_timeframe = PERIOD_H1;
(Permet un ajustement automatique de la tendance ; peut être modifié pour n’importe quelle unité de temps.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_H1;
(Même logique que l’unité de temps de l’Awesome Oscillator.)

first_ma = 25;

second_ma = 100;

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

RSI_number_low = 25;

RSI_number_high = 75;

(Réglez sur true si vous préférez analyser le marché et choisir manuellement la direction des trades.)

Remarques

Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à des fins de validation. Pour le trading réel, ajustez les paramètres dans la section des entrées ou importez un fichier .set .

Cet EA a été développé et amélioré sur plusieurs années.

Si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques sur les marchés financiers, veuillez ne pas utiliser cet EA.

N’utilisez pas un faible capital — utilisez au minimum un compte de 50 000 centimes.


Plus de l'auteur
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les retracements de Fibonacci , l’ Awesome Oscillator de Bill Williams et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) . Contactez-moi pour obtenir le fichier de configuration (.set) ou téléchargez-le dans la section des commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir le fichier .set pour l’or (XAUUSD) . Pour le bitcoin (BTCUSD) , cliquez ici afin de télécharger le fichier correspondant. La version gratuite de l’EA est disponible jusqu’au 1er novembre (
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.24 (21)
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les niveaux de Fibonacci et sur des périodes de forte volatilité pour le hedging. Le scalping est une approche de trading axée sur la capture de petits mouvements de prix fréquents. Une forte liquidité du marché et des spreads réduits sont essentiels pour le scalping , car ils contribuent à réduire les risques d’exécution. Pour cette raison, l’EA fonctionne mieux pendant les périodes d’activité intense du marché. L’EA peut ouvrir plusieurs ordres d’achat et
FREE
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour le trading automatisé sur les paires XAUUSD (Or) et BTCUSD (Bitcoin) . Il combine les retracements de Fibonacci avec la théorie des vagues d’Elliott afin d’identifier des opportunités de trading à forte probabilité de réussite. Obtenir le fichier de configuration Contactez-moi pour recevoir le fichier .set , ou téléchargez-le dans la section des commentaires. Cliquez ici pour obtenir le fichier de configuration pour l’Or (XAUUSD) . Cliquez ici pour obtenir
Scalping Gold xauusd
Komila Safarova
Experts
L’Expert Advisor (EA) est conçu pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en utilisant une combinaison de retracements de Fibonacci, des principes des vagues d’Elliott, de l’indicateur Awesome Oscillator de Bill Williams et de l’EMA . Il est optimisé pour fonctionner sur des comptes Cent , permettant une gestion flexible de la taille des positions et un contrôle des risques plus efficace. Caractéristiques principales Configuration simple – fichier de paramètres (.set) disponible sur demande. C
Fully hedge scalping EA
Komila Safarova
Experts
Hedge Scalping EA est basé sur un système de couverture en grille (grid hedge) qui ouvre des positions d’achat et de vente de manière séquentielle avec des tailles de lots progressivement croissantes. Cela permet à l’EA de générer des bénéfices que le marché monte ou descende.  Fonctionnement L’EA commence avec de petits lots (par exemple, 0.01 lot achat et 0.02 lot vente ). Lorsque le marché évolue contre une position, il ouvre un nouvel ordre dans la direction opposée avec un lot plus importan
XAUUSD scalping EA
Komila Safarova
Experts
XAUUSD Scalping EA est un système de trading semi-automatique conçu pour les traders qui préfèrent analyser eux-mêmes le marché sur XAUUSD (Or) . Vous n’avez qu’à identifier la direction du marché et donner à l’EA la commande d’ouvrir des positions d’achat (Buy) ou de vente (Sell) . Cet Expert Advisor utilise la précision des niveaux de retracement de Fibonacci pour détecter les zones d’entrée à forte probabilité et gère automatiquement les positions une fois déclenchées. Recommandation : Atten
