Fibo 61 8 and martingale

Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les retracements de Fibonacci, l’Awesome Oscillator de Bill Williams, l’indicateur de force relative (RSI) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Contactez-moi pour obtenir le fichier de configuration (set), téléchargez-le dans la section des commentaires ou cliquez ici / ici pour obtenir le fichier set pour l’or (XAUUSD).

Pour le fichier set du Bitcoin (BTCUSD), cliquez ici.

Évitez d’utiliser un faible capital — un compte d’au moins 50 000 centimes est recommandé pour des performances optimales.

Le scalping est une stratégie de trading visant à tirer profit de petits mouvements de prix fréquents. Elle repose sur une forte liquidité du marché et des spreads serrés afin de réduire les risques d’exécution. Par conséquent, cet EA est optimisé pour offrir les meilleures performances lors des périodes de forte activité du marché.

L’EA peut ouvrir simultanément plusieurs positions d’achat et de vente lorsque des signaux apparaissent sur la base des niveaux de Fibonacci, de l’Awesome Oscillator, du RSI ou de la moyenne mobile exponentielle.

Utilisation recommandée

Instruments : XAUUSD (Or) et BTCUSD (Bitcoin)

Type de compte : Compte cent

(utilisez des fonds réels sur un compte Exness Standard Cent et testez sur un compte Exness Demo Pro)

Dépôt minimum : 50 000 centimes (équivalent à 500 $)

Les comptes cent sont plus adaptés à cet EA, car il peut placer de nombreux ordres à cours limité, et le trading en centimes permet de réduire l’exposition au risque.

Paramètres

Awesome_oscilliator_timeframe = PERIOD_H1;

(Permet un ajustement automatique de la tendance ; peut être modifié pour n’importe quelle unité de temps.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_H1;

(Même logique que l’unité de temps de l’Awesome Oscillator.)

first_ma = 25;

second_ma = 100;

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

RSI_number_low = 25;

RSI_number_high = 75;

(Réglez sur true si vous préférez analyser le marché et choisir manuellement la direction des trades.)

Remarques

Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à des fins de validation. Pour le trading réel, ajustez les paramètres dans la section des entrées ou importez un fichier .set .

Cet EA a été développé et amélioré sur plusieurs années.

Si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques sur les marchés financiers, veuillez ne pas utiliser cet EA.

