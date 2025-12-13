Fibo 61 8 and martingale

このエキスパートアドバイザー（Expert Advisor／EA）は、フィボナッチ・リトレースメント相対力指数（RSI）、および 指数移動平均線（EMA） に基づいて構築されています。

設定ファイル（.set）をご希望の場合はご連絡ください。ゴールド（XAUUSD） 用の set ファイルは、コメント欄からもダウンロードできます（こちらをクリック）。

低残高での使用は避けてください。最適なパフォーマンスのため、最低 50,000 セントの口座を推奨します。

スキャルピングは、小さくても頻繁な価格変動から利益を狙うトレード手法です。高い市場流動性と狭いスプレッドに依存し、約定リスクを抑えます。そのため、本 EA は市場の取引量が多い時間帯で最も高いパフォーマンスを発揮するよう最適化されています。

本 EA は、フィボナッチレベル、Awesome Oscillator、相対力指数（RSI）、指数移動平均線（EMA） に基づくシグナルが出現した際、複数の買い・売りポジションを同時に開くことができます。

推奨使用方法

取引銘柄: ゴールド（XAUUSD）

口座タイプ: セント口座
（実運用は Exness Standard Cent 口座、テストは Exness Demo Pro 口座を推奨）

最低入金額: 50,000 セント（500 米ドル相当）

本 EA は多数の指値注文を出すため、リスクを抑えやすいセント口座が適しています。

パラメータ

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

（トレンドを自動的に調整します。任意の時間足に変更可能です。）

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

（RSI の時間足と同じ考え方です。）

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

（注文間の距離を広げるための設定です。1024 はより大きな距離を意味します。）

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

（相場分析を行い、売買方向を手動で選択したい場合は true に設定してください。）

注意事項

デフォルト設定は検証目的のみです。実運用では、入力パラメータを調整するか、 .set ファイルをインポートしてください。

本 EA は、長年にわたり開発・改良されてきました。

金融市場におけるリスクを許容できない場合は、本 EA を使用しないでください。

低残高での使用は避け、最低 50,000 セントの口座をご利用ください。


作者のその他のプロダクト
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、フィボナッチレベルと高ボラティリティ期間を利用したヘッジ戦略に基づいています。 スキャルピングは、小さく頻繁な価格変動を捉えることに特化した取引手法です。市場の高い流動性と狭いスプレッドは、スキャルピングにとって重要であり、取引執行のリスクを低減するのに役立ちます。このため、本EAは市場が活発に取引されている時間帯に最も効果的に動作します。 EAは、フィボナッチレベルに基づくシグナルが発生した場合、複数の買い注文と売り注文を同時に開くことができます。 使用に関する推奨事項 取引銘柄： XAUUSD（ゴールド） 口座タイプ： セント口座（Cent Account） 最低入金額： 100,000セント（1,000USD相当） セント口座は多数の保留注文を発注できるため、本EAにはより適しており、セントでの取引はリスクレベルの低減に役立ちます。 注意事項 デフォルト設定はテスト目的のみです。実際に使用する際は、入力パラメータを調整するか、設定ファイル（.set）を読み込む必要があります。 本EAは数年にわたって開発・改良されてきました。 金融市場のリ
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、 フィボナッチ・リトレースメント（Fibonacci Retracements） 、 ビル・ウィリアムズのオーサム・オシレーター（Awesome Oscillator） 、および 指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average, EMA） に基づいて設計されています。 セットファイル（.set）を入手するには、私に連絡するか、コメント欄からダウンロードしてください。 または、 ゴールド（XAUUSD）用のセットファイル を取得するにはこちらをクリックしてください。 **ビットコイン（BTCUSD）**用のセットファイルは、こちらをクリックしてダウンロードできます。 無料版のEAは 11月1日 （バージョン 1.10 ）まで使用可能です。 低い残高では使用しないでください。最適なパフォーマンスを得るためには、少なくとも50,000セント口座（約500ドル）を推奨します。 スキャルピング（Scalping） とは、小さく頻繁な価格変動から利益を得ることを目的としたトレーディング戦略です。 高い市場流動性と狭いスプレッドが重要
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
エキスパート
この エキスパートアドバイザー（Expert Advisor, EA） は、 XAUUSD（ゴールド） および BTCUSD（ビットコイン） の自動取引のために設計されています。 フィボナッチ・リトレースメント と エリオット波動理論 を組み合わせ、高確率の取引チャンスを特定します。 設定ファイルの入手方法 私に連絡して .set 設定ファイル を受け取るか、 コメント欄からダウンロードしてください。 ゴールド（XAUUSD）用の設定ファイル はここをクリック。 ビットコイン（BTCUSD）用の設定ファイル はここをクリック。 最適化とパフォーマンス このEAは セント口座（Cent Account） 向けに綿密に最適化されており、以下の利点があります： 柔軟なポジションサイズ設定 強化されたリスク管理 様々な市場環境で安定したパフォーマンス 少額残高での使用は避けてください。 最適な動作には、最低でも 50,000セント口座（約500米ドル） を推奨します。 主な特徴 プラグ＆プレイ設定 – すぐに使える .set ファイルで簡単に導入可能。 リスク管理重視 – セント口座用に最適化
フィルタ:
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.12.19 13:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Komila Safarova
13784
開発者からの返信 Komila Safarova 2025.12.19 15:50
Thank you very much. Your advice has helped improve the EA’s performance. Thank you
レビューに返信