このエキスパートアドバイザー（Expert Advisor／EA）は、フィボナッチ・リトレースメント、相対力指数（RSI）、および 指数移動平均線（EMA） に基づいて構築されています。

設定ファイル（.set）をご希望の場合はご連絡ください。ゴールド（XAUUSD） 用の set ファイルは、コメント欄からもダウンロードできます（こちらをクリック）。

低残高での使用は避けてください。最適なパフォーマンスのため、最低 50,000 セントの口座を推奨します。

スキャルピングは、小さくても頻繁な価格変動から利益を狙うトレード手法です。高い市場流動性と狭いスプレッドに依存し、約定リスクを抑えます。そのため、本 EA は市場の取引量が多い時間帯で最も高いパフォーマンスを発揮するよう最適化されています。

本 EA は、フィボナッチレベル、Awesome Oscillator、相対力指数（RSI）、指数移動平均線（EMA） に基づくシグナルが出現した際、複数の買い・売りポジションを同時に開くことができます。

推奨使用方法

取引銘柄: ゴールド（XAUUSD）

口座タイプ: セント口座

（実運用は Exness Standard Cent 口座、テストは Exness Demo Pro 口座を推奨）

最低入金額: 50,000 セント（500 米ドル相当）

本 EA は多数の指値注文を出すため、リスクを抑えやすいセント口座が適しています。

パラメータ

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

（トレンドを自動的に調整します。任意の時間足に変更可能です。）

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

（RSI の時間足と同じ考え方です。）

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

（注文間の距離を広げるための設定です。1024 はより大きな距離を意味します。）

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

（相場分析を行い、売買方向を手動で選択したい場合は true に設定してください。）

注意事項

デフォルト設定は検証目的のみです。実運用では、入力パラメータを調整するか、 .set ファイルをインポートしてください。

本 EA は、長年にわたり開発・改良されてきました。

金融市場におけるリスクを許容できない場合は、本 EA を使用しないでください。

低残高での使用は避け、最低 50,000 セントの口座をご利用ください。