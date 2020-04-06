Polaris FX - La estrella del norte | CSL Engine & Global Market Scanner

🚀 Más que un EA - El Copiloto Definitivo para Traders Profesionales.

Deje de cambiar ciegamente entre 28 gráficos. Polaris FX es un Sistema de Trading Híbrido único que cierra la brecha entre el trading algorítmico totalmente automatizado y el análisis manual profesional. Es su "Ojo en el Cielo" para el mercado Forex.

¿Por qué Polaris FX es único?

1. El panel de control "Modo Dios": El sueño de un Trader Manual

Ejecútelo en un ÚNICO gráfico, y domine todo el mercado.

2. Motor propietario CSL (Lógica de Fortaleza de la Divisa) : Decodifica instantáneamente el flujo de capital de las 8 divisas principales. Vea inmediatamente lo que es realmente fuerte y lo que es débil.

Pool de candidatos inteligentes: El sistema filtra el ruido entrecortado y le presenta sólo los pares de mayor probabilidad . Operadores manuales: Utilícelo como su principal fuente de señales para ejecutar sus propias entradas de francotirador.

2. Automatización de nivel institucional

Deje que el algoritmo se encargue de la ejecución mientras usted duerme.

Smart Pullback: Identifica micro-divergencias en tendencias fuertes para entrar a precios descontados.

Momentum Breakout: Capitaliza divergencias monetarias extremas para montar tendencias explosivas.

💎 v1.8 Núcleo robusto y gestión de riesgos

🛡️ Cumplimiento de Validación Estricta: Código completamente refactorizado para cumplir con los más altos estándares MQL5 . Compatibilidad impecable con cuentas de Netting y Hedging.

💰 Pre-Trade Margin Check: Lógica avanzada calcula el margen requerido antes de la ejecución , eliminando errores de "No hay suficiente dinero" y garantizando la seguridad de la cuenta.

⚙️ Profit Gears Technology: Un sistema de seguimiento dinámico que cambia de marcha a medida que su operación entra en beneficios, bloqueando las ganancias paso a paso de forma automática.

Tanto si confía en algoritmos como si confía en sus propias manos, Polaris FX es la única herramienta que necesita para navegar en la tormenta del Forex.