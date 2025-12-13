Fibo 61 8 and martingale

该智能交易系统（Expert Advisor，简称 EA）基于斐波那契回撤（Fibonacci Retracements）、**相对强弱指数（RSI）以及指数移动平均线（EMA）**构建。

如需获取参数设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载**黄金（XAUUSD）**的 set 文件，点击此处即可。

请避免使用低余额账户——为获得最佳表现，建议至少使用50,000 美分的账户。

剥头皮（Scalping）是一种通过捕捉频繁但幅度较小的价格波动来获利的交易策略。它依赖于高市场流动性和低点差，以降低执行风险。因此，本 EA 在市场活跃度较高的时段表现最佳。

当基于**斐波那契水平、Awesome Oscillator（震荡指标）、相对强弱指数（RSI）或指数移动平均线（EMA）**出现信号时，该 EA 可以同时开启多个买入和卖出仓位。

推荐使用方式

交易品种： 黄金（XAUUSD）

账户类型： 美分账户

（实盘建议使用 Exness Standard Cent 账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户）

最低入金： 50,000 美分（相当于 500 美元）

美分账户更适合此 EA，因为它可以同时放置大量限价订单，并且以美分计价交易有助于降低风险敞口。

参数设置

RSI_timeframe = PERIOD_M1 ;

（允许自动适应趋势，可根据需要修改为任意时间周期。）

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15 ;

（逻辑与 RSI 时间周期相同。）

first_ma = 25 ; second_ma = 100 ; RSI_number = 21 ; RSI_number_shift = 0 ; RSI_number_volume_low = 35 ; RSI_number_volume_high = 65 ; numberbarsforobjects = 128 ;

（该参数可用于增加订单之间的距离；1024 表示更大的距离。）

mannual_choose_buy_sell_direction = false ;

（如果您希望自行分析行情并手动选择交易方向，请设置为 true 。）

注意事项

默认参数仅用于验证和测试。用于真实交易时，请在输入参数中进行调整，或直接导入 .set 文件。

该 EA 经过多年开发与不断优化。

如果您无法承受金融市场中的风险，请不要使用本 EA。

请勿使用低余额账户——至少使用 50,000 美分的账户。