Market Golden Goose

Mercado Golden Goose EA

MGG es un Asesor Experto diseñado para los operadores que buscan un rendimiento constante, gestión inteligente del riesgo, y el comercio totalmente automatizado en MetaTrader 5.

Construido con un enfoque en la robustez y el control, el EA utiliza una combinación de lógica avanzada, lectura precisa del mercado y filtros de volatilidad para ofrecer operaciones seguras y eficientes.

Objetivo del EA

Proporcionar entradas de alta calidad basadas en un conjunto de reglas objetivas y repetibles, reduciendo las interferencias emocionales y maximizando las oportunidades en las tendencias y micro-movimientos del mercado.
El EA está diseñado para funcionar incluso en cuentas pequeñas, al no utilizar Marting Gale y sólo utilizar rejilla y una estrategia de cobertura inteligente para recuperar la posición de nuevo a un buen precio medio lo antes posible.

🧠 Cómo funciona el EA

(Nombre del EA) combina:

  • 📌 Algoritmo de identificación de tendencias

  • 📌 F iltro direccional de mercado RSI

  • 📌 Gestión automática del riesgo

  • 📌 Módulos de punto de equilibrio, stop parcial y stop dinámico

  • 📌 F iltros de tiempo y de diferencial alto.

La estrategia evita operar durante periodos de baja liquidez y pretende captar movimientos precisos basados en la volatilidad real y las condiciones estructurales de los precios.

⚙️ Características principales

  • ✔️ Totalmente automatizada

  • ✔️ Personalización completa de los parámetros

  • ✔️ Funciona en cuentas reales y demo

  • ✔️ No utiliza martingala ni métodos de alto riesgo

  • ✔️ Bajo uso de CPU y memoria

  • ✔️ Panel visual con información de las operaciones

  • ✔️ Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta

  • ✔️ Compatible con cualquier par de divisas, acciones, índices y criptomonedas

Recomendado para

  • Traders principiantes o avanzados

  • Aquellos que buscan automatizar estrategias con riesgo controlado

  • Profesionales que buscan una diversificación adicional de su cartera

  • Cualquiera que necesite un EA sólido, personalizable y fiable

🔧 Parámetros configurables

  • Tamaño del lote y riesgo por operación

  • Stop Loss y Take Profit

  • Ajustes de punto de equilibrio

  • Configuración de Trailing Stop

  • Horario de negociación

  • Filtros de tendencia y volatilidad

  • Reglas de entrada y salida

  • Colores y tema del panel

Requisitos

  • MetaTrader 5

  • VPS recomendado para operar 24/7

  • Los spreads bajos mejoran el rendimiento

  • Se prefieren las cuentas de ejecución rápida

📞 Soporte y actualizaciones

Cuando compras Market Golden Goose, obtienes:

  • Actualizaciones de por vida

  • Asistencia directa al cliente

  • Guía de instalación y optimización

Siempre estoy disponible para ayudar con la configuración, optimización y cualquier pregunta.


