Market Golden Goose
- Asesores Expertos
- Joao Henrique Pataki Bernardes
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Mercado Golden Goose EA
MGG es un Asesor Experto diseñado para los operadores que buscan un rendimiento constante, gestión inteligente del riesgo, y el comercio totalmente automatizado en MetaTrader 5.
Construido con un enfoque en la robustez y el control, el EA utiliza una combinación de lógica avanzada, lectura precisa del mercado y filtros de volatilidad para ofrecer operaciones seguras y eficientes.
Objetivo del EA
Proporcionar entradas de alta calidad basadas en un conjunto de reglas objetivas y repetibles, reduciendo las interferencias emocionales y maximizando las oportunidades en las tendencias y micro-movimientos del mercado.
El EA está diseñado para funcionar incluso en cuentas pequeñas, al no utilizar Marting Gale y sólo utilizar rejilla y una estrategia de cobertura inteligente para recuperar la posición de nuevo a un buen precio medio lo antes posible.
🧠 Cómo funciona el EA
(Nombre del EA) combina:
-
📌 Algoritmo de identificación de tendencias
-
📌 F iltro direccional de mercado RSI
-
📌 Gestión automática del riesgo
-
📌 Módulos de punto de equilibrio, stop parcial y stop dinámico
-
📌 F iltros de tiempo y de diferencial alto.
La estrategia evita operar durante periodos de baja liquidez y pretende captar movimientos precisos basados en la volatilidad real y las condiciones estructurales de los precios.
⚙️ Características principales
-
✔️ Totalmente automatizada
-
✔️ Personalización completa de los parámetros
-
✔️ Funciona en cuentas reales y demo
-
✔️ No utiliza martingala ni métodos de alto riesgo
-
✔️ Bajo uso de CPU y memoria
-
✔️ Panel visual con información de las operaciones
-
✔️ Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta
-
✔️ Compatible con cualquier par de divisas, acciones, índices y criptomonedas
Recomendado para
-
Traders principiantes o avanzados
-
Aquellos que buscan automatizar estrategias con riesgo controlado
-
Profesionales que buscan una diversificación adicional de su cartera
-
Cualquiera que necesite un EA sólido, personalizable y fiable
🔧 Parámetros configurables
-
Tamaño del lote y riesgo por operación
-
Stop Loss y Take Profit
-
Ajustes de punto de equilibrio
-
Configuración de Trailing Stop
-
Horario de negociación
-
Filtros de tendencia y volatilidad
-
Reglas de entrada y salida
-
Colores y tema del panel
Requisitos
-
MetaTrader 5
-
VPS recomendado para operar 24/7
-
Los spreads bajos mejoran el rendimiento
-
Se prefieren las cuentas de ejecución rápida
📞 Soporte y actualizaciones
Cuando compras Market Golden Goose, obtienes:
-
Actualizaciones de por vida
-
Asistencia directa al cliente
-
Guía de instalación y optimización
Siempre estoy disponible para ayudar con la configuración, optimización y cualquier pregunta.