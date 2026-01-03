Market Golden Goose

Mercado Golden Goose EA

MGG es un Asesor Experto diseñado para los operadores que buscan un rendimiento constante, gestión inteligente del riesgo, y el comercio totalmente automatizado en MetaTrader 5.

Construido con un enfoque en la robustez y el control, el EA utiliza una combinación de lógica avanzada, lectura precisa del mercado y filtros de volatilidad para ofrecer operaciones seguras y eficientes.

Objetivo del EA

Proporcionar entradas de alta calidad basadas en un conjunto de reglas objetivas y repetibles, reduciendo las interferencias emocionales y maximizando las oportunidades en las tendencias y micro-movimientos del mercado.

El EA está diseñado para funcionar incluso en cuentas pequeñas, al no utilizar Marting Gale y sólo utilizar rejilla y una estrategia de cobertura inteligente para recuperar la posición de nuevo a un buen precio medio lo antes posible.

🧠 Cómo funciona el EA

(Nombre del EA) combina:

📌 Algoritmo de identificación de tendencias

📌 F iltro direccional de mercado RSI

📌 Gestión automática del riesgo

📌 Módulos de punto de equilibrio, stop parcial y stop dinámico

📌 F iltros de tiempo y de diferencial alto.

La estrategia evita operar durante periodos de baja liquidez y pretende captar movimientos precisos basados en la volatilidad real y las condiciones estructurales de los precios.

⚙️ Características principales

✔️ Totalmente automatizada

✔️ Personalización completa de los parámetros

✔️ Funciona en cuentas reales y demo

✔️ No utiliza martingala ni métodos de alto riesgo

✔️ Bajo uso de CPU y memoria

✔️ Panel visual con información de las operaciones

✔️ Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta

✔️ Compatible con cualquier par de divisas, acciones, índices y criptomonedas

Recomendado para

Traders principiantes o avanzados

Aquellos que buscan automatizar estrategias con riesgo controlado

Profesionales que buscan una diversificación adicional de su cartera

Cualquiera que necesite un EA sólido, personalizable y fiable

🔧 Parámetros configurables

Tamaño del lote y riesgo por operación

Stop Loss y Take Profit

Ajustes de punto de equilibrio

Configuración de Trailing Stop

Horario de negociación

Filtros de tendencia y volatilidad

Reglas de entrada y salida

Colores y tema del panel

Requisitos

MetaTrader 5

VPS recomendado para operar 24/7

Los spreads bajos mejoran el rendimiento

Se prefieren las cuentas de ejecución rápida

📞 Soporte y actualizaciones

Cuando compras Market Golden Goose, obtienes:

Actualizaciones de por vida

Asistencia directa al cliente

Guía de instalación y optimización

Siempre estoy disponible para ayudar con la configuración, optimización y cualquier pregunta.