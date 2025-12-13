Fibo 61 8 and martingale

이 Expert Advisor(EA)는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements), 상대강도지수(RSI), 그리고 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 제작되었습니다.

설정 파일(.set)을 받으시려면 저에게 연락하시거나, 댓글 섹션에서 **골드(XAUUSD)**용 set 파일을 다운로드하실 수 있습니다(여기를 클릭).

낮은 잔고 사용은 피하시기 바랍니다. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계좌를 권장합니다.

**스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 추구하는 트레이딩 전략입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드에 의존하여 체결 리스크를 줄입니다. 따라서 이 EA는 시장 활동이 활발한 시간대에서 가장 좋은 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다.

이 EA는 피보나치 레벨, Awesome Oscillator, 상대강도지수(RSI) 또는 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 한 신호가 발생하면, 여러 개의 매수 및 매도 포지션을 동시에 열 수 있습니다.

권장 사용 방법

거래 상품: 골드(XAUUSD)

계좌 유형: 센트 계좌

(실거래는 Exness Standard Cent 계좌를 사용하고, 테스트는 Exness Demo Pro 계좌에서 진행하세요)

최소 입금액: 50,000센트 (미화 500달러 상당)

이 EA는 많은 지정가 주문을 배치할 수 있으므로, 센트 단위로 거래하면 리스크 노출을 줄일 수 있어 센트 계좌가 더 적합합니다.

파라미터

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(자동으로 추세에 적응할 수 있으며, 원하는 어떤 타임프레임으로도 변경할 수 있습니다.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(RSI 타임프레임과 동일한 논리입니다.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(주문 간 거리를 늘릴 수 있습니다. 1024는 더 넓은 거리를 의미합니다.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(시장 분석을 직접 하고 매매 방향을 수동으로 선택하고 싶다면 true 로 설정하세요.)

참고 사항

기본 설정은 검증 목적 전용입니다. 실거래 시에는 입력 파라미터를 조정하거나 .set 파일을 불러오세요.

이 EA는 수년에 걸쳐 개발되고 지속적으로 개선되었습니다.

금융 시장에서의 리스크를 감당할 수 없다면, 이 EA를 사용하지 마시기 바랍니다.

낮은 잔고는 사용하지 말고, 최소 50,000센트 계좌를 사용하세요.