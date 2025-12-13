Fibo 61 8 and martingale

이 Expert Advisor(EA)는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements), 상대강도지수(RSI), 그리고 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 제작되었습니다.

설정 파일(.set)을 받으시려면 저에게 연락하시거나, 댓글 섹션에서 **골드(XAUUSD)**용 set 파일을 다운로드하실 수 있습니다(여기를 클릭).

낮은 잔고 사용은 피하시기 바랍니다. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계좌를 권장합니다.

**스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 추구하는 트레이딩 전략입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드에 의존하여 체결 리스크를 줄입니다. 따라서 이 EA는 시장 활동이 활발한 시간대에서 가장 좋은 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다.

이 EA는 피보나치 레벨, Awesome Oscillator, 상대강도지수(RSI) 또는 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 한 신호가 발생하면, 여러 개의 매수 및 매도 포지션을 동시에 열 수 있습니다.

권장 사용 방법

거래 상품: 골드(XAUUSD)

계좌 유형: 센트 계좌
(실거래는 Exness Standard Cent 계좌를 사용하고, 테스트는 Exness Demo Pro 계좌에서 진행하세요)

최소 입금액: 50,000센트 (미화 500달러 상당)

이 EA는 많은 지정가 주문을 배치할 수 있으므로, 센트 단위로 거래하면 리스크 노출을 줄일 수 있어 센트 계좌가 더 적합합니다.

파라미터

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(자동으로 추세에 적응할 수 있으며, 원하는 어떤 타임프레임으로도 변경할 수 있습니다.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(RSI 타임프레임과 동일한 논리입니다.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(주문 간 거리를 늘릴 수 있습니다. 1024는 더 넓은 거리를 의미합니다.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(시장 분석을 직접 하고 매매 방향을 수동으로 선택하고 싶다면 true 로 설정하세요.)

참고 사항

기본 설정은 검증 목적 전용입니다. 실거래 시에는 입력 파라미터를 조정하거나 .set 파일을 불러오세요.

이 EA는 수년에 걸쳐 개발되고 지속적으로 개선되었습니다.

금융 시장에서의 리스크를 감당할 수 없다면, 이 EA를 사용하지 마시기 바랍니다.

낮은 잔고는 사용하지 말고, 최소 50,000센트 계좌를 사용하세요.


이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
ChatGPT Turbo를 사용한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD, XAUUSD 및 AUDCAD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 7,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT4 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infin
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Gaurang Gandhi
179
Komila Safarova
14403
개발자의 답변 Komila Safarova 2025.12.19 15:50
Thank you very much. Your advice has helped improve the EA’s performance. Thank you
리뷰 답변