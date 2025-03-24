Gold Donkey MT5 es un Expert Advisor totalmente automatizado con una potente gestión de órdenes y recuperación. Optimizado por defecto para operar con oro (XAUUSD), es adaptable a otros instrumentos financieros. Los parámetros clave de trading se pueden ajustar con flexibilidad en el panel en pantalla para adaptarse a las situaciones actuales del Mercado financiero. Dispone de dos estrategias básicas, caracterizadas por diferentes actividades de trading. La estrategia "Night" opera exclusivamente con órdenes Long durante periodos de baja actividad del Mercado financiero, entre el final de la sesión estadounidense y el final de la sesión asiática, mientras que la estrategia "Main" cubre todas las horas de trading y las posiciones Long y Short.

