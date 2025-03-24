Gold Donkey MT5

Gold Donkey MT5 es un Expert Advisor totalmente automatizado con una potente gestión de órdenes y recuperación. Optimizado por defecto para operar con oro (XAUUSD), es adaptable a otros instrumentos financieros. Los parámetros clave de trading se pueden ajustar con flexibilidad en el panel en pantalla para adaptarse a las situaciones actuales del Mercado financiero. Dispone de dos estrategias básicas, caracterizadas por diferentes actividades de trading. La estrategia "Night" opera exclusivamente con órdenes Long durante periodos de baja actividad del Mercado financiero, entre el final de la sesión estadounidense y el final de la sesión asiática, mientras que la estrategia "Main" cubre todas las horas de trading y las posiciones Long y Short.

Para obtener una descripción detallada del panel en pantalla y las configuraciones, consulte aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761470

Información importante para elegir el Broker y VPS adecuado: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471

Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01

Installation and Requirements:

Currency pairs:

XAUUSD, GOLD (2 and 3 digits). Any other instrument possible by adjusting indicators settings.

Timeframe:

Any. (Does not influence trading operation)

Min. Deposit:

$3000 for >= 1:100 leveraged accounts, $9000 for 1:30 leveraged accounts.

Account type:

Low spread, low slippage well recommended popular ECN broker hedging account.

Environment:

Fast VPS with low Broker account latency for uninterrupted operation.

 

Key Features

Money Management:

Deposit limit by selecting Balance, Equity or Margin. Limiting percentage of account balance.

Risk Management:

Fixed/Min./Max. Volume per order, Volume/$Amount, Enable/Disable Accelerating of Trading Frequency.

Order Management:

Recovery Scaling mode selectable from Fixed, Arithmetic, Geometric and Geometric by Math Power.

Result Management:

Virtual averaged profit trailing, Drawdown reduction and/or compensation by recovery on adjustable order levels.

News Events Filter:

News filtering on high impact news on/off, News Events table switchable via Panel.

 



Ocean
629
Ocean 2025.06.16 16:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

