En el siempre cambiante mercado de divisas, los tres pares de divisas AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD siempre han sido el centro de atención de los inversores debido a sus características únicas de mercado. Se ven profundamente afectados por múltiples factores, como los precios de las materias primas, los datos económicos y el sentimiento de riesgo global. La volatilidad contiene tanto oportunidades como riesgos ocultos. Y una gestión razonable de las posiciones es la clave para avanzar con paso firme en este complejo mercado .

Para los inversores que prefieren operaciones sencillas y directas, la estrategia de posición fija es una buena elección. Tomando como ejemplo un capital de 10.000, abra una posición de 0,1 para cada operación. Esta forma permite a los inversores controlar más claramente la exposición al riesgo de cada operación, facilita el cálculo de los beneficios y pérdidas potenciales y es fácil de operar. Es adecuado para los inversores que son nuevos en estos tres pares de divisas o que persiguen un ritmo estable .

Para los inversores que se centran en el largo plazo y persiguen una revalorización sostenible de los activos, la estrategia de posiciones compuestas es sin duda más atractiva. Partiendo también de un capital de 10.000, se abren posiciones a un ratio del 20% cada vez. A medida que crezcan los fondos de la cuenta, la posición aumentará en consecuencia, permitiendo que los beneficios se acumulen y se consiga el efecto de "interés compuesto". Y lo que es más importante, el modo de operación de posición baja al 20% puede reducir en gran medida los riesgos. En el mercado de divisas, aunque los acontecimientos de cisne negro no ocurren con frecuencia, una vez que aparecen, a menudo causan fluctuaciones violentas. Una posición baja puede construir una sólida línea de defensa para los inversores, ayudándoles a superar con seguridad estas situaciones inesperadas y evitar pérdidas significativas debidas a un solo accidente .

El AUDCAD se ve afectado por las exportaciones de crudo de Canadá y el comercio de minerales de Australia, y sus fluctuaciones ocultan el código del mercado de materias primas; el AUDNZD refleja el flujo y reflujo de las economías de Australia y Nueva Zelanda, y ligeros cambios pueden desencadenar un cambio de tendencia; el NZDCAD combina las características duales de la agricultura de Nueva Zelanda y la energía de Canadá, con una tendencia única. Ante estos pares de divisas con características diferentes, tanto si opta por una posición fija para avanzar de forma constante como por una posición compuesta para obtener un crecimiento compuesto, podrá encontrar el ritmo que más le convenga .

El núcleo de la inversión a largo plazo reside en la estabilidad y la durabilidad. El funcionamiento a la baja del 20% de la posición compuesta responde a este concepto. Le permite disfrutar de las oportunidades del mercado al tiempo que resiste eficazmente los riesgos, de modo que los activos puedan seguir revalorizándose con el paso del tiempo .

Actúe ahora, elija una estrategia de posición adecuada según su propia situación, disponga AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD, avance con firmeza en el mercado de divisas y aproveche sus propias oportunidades de riqueza .

Para operadores agresivos: $1000 - 0.01 lote

Los operadores conservadores pueden abrir posiciones compuestas al 20% .