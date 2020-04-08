Adaptive SR Zones Breakout
- Alex Amuyunzu Raymond
Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo, la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado.
Características principales
Mapeo dinámico de soportes y resistencias
Detecta zonas de máximos/mínimos de swing y puntos de reacción.
Zonas codificadas por colores según la fuerza y el número de toques para mayor claridad.
Detección de Breakout y Retest
Alertas de eventos de ruptura confirmados.
Monitorización opcional de repetición de pruebas para reacciones posteriores a la ruptura.
Superposiciones multihorario
Proyecte zonas de plazos superiores (H1, H4, D1) en gráficos inferiores.
Opacidad y prioridad de color ajustables para una visualización más limpia.
Herramientas de gestión de zonas
Bloqueo y seguimiento de zonas específicas.
Etiquetas flotantes que muestran el precio, el marco temporal y el recuento de rupturas.
Visualización y mapa de calor
Anchuras de zona autoajustables para diferentes activos.
Mapa de calor para medir la intensidad y las zonas de volatilidad.
Alertas personalizadas
Popup, push, email o sonido.
Estrangulamiento inteligente para evitar alertas excesivas durante movimientos rápidos.
Parámetros de entrada
Ajustes de zona: Profundidad de retroceso, zonas máximas, toques mínimos, multiplicador de anchura de zona.
Detección de Breakout: Alternar alertas, confirmar por cierre de vela, filtro de volumen opcional.
Multi-Tiempo: Activar superposiciones HTF, seleccionar marco temporal (H1-D1), control de opacidad.
Visualización e interfaz gráfica: Alternar panel de control, ajustar posicionamiento, etiquetas y tamaño de letra.
Avanzado: Mapa de calor, filtro de volatilidad, bloqueo de zona.
Compatibilidad
Cualquier instrumento (divisas, índices, oro, criptomonedas, acciones).
Cualquier marco temporal, con soporte MTF sin fisuras.
Ideal para operadores de ruptura, operadores de estructura y usuarios de estrategias basadas en zonas.
El paquete incluye
IndicadorAdaptive SR Zones - Breakout Edition (.mq5).
Acceso de por vida + actualizaciones gratuitas.
Documentación clara para la instalación y configuración.