Adaptive SR Zones Breakout

Adaptive SR Zones - Edición Breakout

Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo, la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado.

Características principales

Mapeo dinámico de soportes y resistencias

  • Detecta zonas de máximos/mínimos de swing y puntos de reacción.

  • Zonas codificadas por colores según la fuerza y el número de toques para mayor claridad.

Detección de Breakout y Retest

  • Alertas de eventos de ruptura confirmados.

  • Monitorización opcional de repetición de pruebas para reacciones posteriores a la ruptura.

Superposiciones multihorario

  • Proyecte zonas de plazos superiores (H1, H4, D1) en gráficos inferiores.

  • Opacidad y prioridad de color ajustables para una visualización más limpia.

Herramientas de gestión de zonas

  • Bloqueo y seguimiento de zonas específicas.

  • Etiquetas flotantes que muestran el precio, el marco temporal y el recuento de rupturas.

Visualización y mapa de calor

  • Anchuras de zona autoajustables para diferentes activos.

  • Mapa de calor para medir la intensidad y las zonas de volatilidad.

Alertas personalizadas

  • Popup, push, email o sonido.

  • Estrangulamiento inteligente para evitar alertas excesivas durante movimientos rápidos.

Parámetros de entrada

  • Ajustes de zona: Profundidad de retroceso, zonas máximas, toques mínimos, multiplicador de anchura de zona.

  • Detección de Breakout: Alternar alertas, confirmar por cierre de vela, filtro de volumen opcional.

  • Multi-Tiempo: Activar superposiciones HTF, seleccionar marco temporal (H1-D1), control de opacidad.

  • Visualización e interfaz gráfica: Alternar panel de control, ajustar posicionamiento, etiquetas y tamaño de letra.

  • Avanzado: Mapa de calor, filtro de volatilidad, bloqueo de zona.

Compatibilidad

  • Cualquier instrumento (divisas, índices, oro, criptomonedas, acciones).

  • Cualquier marco temporal, con soporte MTF sin fisuras.

  • Ideal para operadores de ruptura, operadores de estructura y usuarios de estrategias basadas en zonas.

El paquete incluye

  • IndicadorAdaptive SR Zones - Breakout Edition (.mq5).

  • Acceso de por vida + actualizaciones gratuitas.

  • Documentación clara para la instalación y configuración.


