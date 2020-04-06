SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más

SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional.

Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS), cambios de carácter (CHoCH), bloques de órdenes (OB), zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realmente los precios.

SMC GOLD MASTER ayuda a los operadores a identificar las zonas de alta probabilidad en las que los grandes operadores acumulan o distribuyen posiciones.

Se adapta al Oro (XAUUSD) y funciona con la misma precisión en Forex, Índices y Criptoinstrumentos.

Características principales

1. Lógica de estructura de mercado institucional

Detecta BOS y CHoCH en tiempo real.

Visualiza los cambios estructurales para una clara identificación de la tendencia.

Alinea sus entradas con el verdadero flujo de órdenes institucionales.

2. Mapeo de liquidez y desequilibrios

Marca automáticamente las brechas de valor razonable (FVG) y los grupos de liquidez.

Destaca las zonas en las que es probable que haya actividad institucional.

Anticipa stop hunts, retrocesos y configuraciones de continuación.

3. Detección adaptativa de bloques de órdenes

Localiza con precisión bloques de órdenes alcistas y bajistas.

Incluye filtros personalizados para el tamaño de la mecha, el ratio del cuerpo de la vela y el tipo de confirmación.

Cero repintado y compatible con los principales símbolos.

4. Motor de Confluencia Multi-Timeframe

Analiza la estructura del marco temporal superior (HTF) mientras opera en marcos temporales inferiores.

Muestra la tendencia direccional sincronizada de M1 a D1 .

Ideal para scalpers, day traders y swing traders que buscan claridad top-down.

5. Cuadro de mandos visual y alertas inteligentes

Cuadro de mandos claro que muestra la estructura del mercado en directo y las zonas de negociación.

Alertas para BOS , CHoCH , OB , FVG y barridos de liquidez.

Admite notificaciones emergentes, sonoras, móviles y por correo electrónico.

Precisión en Oro (XAUUSD)

SMC GOLD MASTER está optimizado para las rápidas condiciones del mercado del oro.

Rastrea barridos institucionales, zonas de inversión y estructuras de continuación con precisión en las sesiones de Londres y Nueva York.

Obtendrá actualizaciones consistentes de las estructuras incluso durante las fases de alta volatilidad.

También compatible con:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD

Índices: NAS100, US30, GER40

Cripto: BTCUSD, ETHUSD

Método de negociación sugerido

Identificar un CHoCH cerca de una toma de liquidez. Confirme la alineación con el sesgo del marco de tiempo superior. Esperar a un Bloqueo de Orden limpio o zona de mitigación FVG. Coloque la entrada con un stop por debajo de la estructura y una toma de beneficios parcial en la siguiente zona de liquidez.

Esto refleja la lógica institucional y es particularmente eficaz en el oro debido a su movimiento impulsado por la liquidez.

Alertas y notificaciones

Ruptura de Estructura (BOS)

Cambio de Carácter (CHoCH)

Bloqueo de orden alcista / bajista

Brecha de valor razonable (FVG)

Confirmación de barrido de liquidez

Todos los tipos de alerta son totalmente personalizables y pueden enviarse a través de cualquier canal de notificación.

Mejor configuración

Categoría Recomendado Símbolo XAUUSD (Oro) Otros Mercados Divisas, Índices, Cripto Plazos M1-M15 (Scalping), M30-H1 (Intradía), H4-D1 (Swing) Sesiones Londres, Nueva York Tipo de gráfico Vela

A quién beneficia

Operadores de SMC que buscan un reconocimiento automatizado de la estructura del mercado

Gold scalpers y swing traders

Traders cansados de indicadores SMR repintados o inexactos

Aprendices que desean una comprensión visual clara del comportamiento institucional

Información técnica

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de indicador Indicador / Motor SMC

Repintado: Ninguno

Rendimiento: Ligero, rápido y estable

Compatibilidad: Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta

Resumen

SMC GOLD MASTER no es sólo un indicador - es un completo motor de Smart Money Concept que revela la estructura y la lógica de liquidez detrás de cada movimiento.

Le ayuda a operar con confianza, precisión y la perspectiva de los actores institucionales - en Oro, Forex, Índices y Cripto.

Opere con estructura. Opere con propósito. Opere con SMC GOLD MASTER.