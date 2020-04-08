Engulfing Zone Sniper MT5
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 2.5
- Actualizado: 30 julio 2025
- Activaciones: 5
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo
El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales.
Características principales
-
Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear configuraciones envolventes en plazos superiores con confirmación en plazos inferiores.
-
Zonas de soporte y resistencia: traza automáticamente zonas derivadas de estructuras de pivote y oscilaciones recientes del mercado.
-
Visualización de Señales - Muestra flechas y marcadores de precios cuando se detectan condiciones envolventes.
-
Sistema de alertas - Alertas push, por correo electrónico y sonoras sobre eventos envolventes con confirmación de zona opcional.
-
Ligero y Optimizado - Lógica sin repintado con un rápido rendimiento para MT5.
Posibles Casos de Uso
-
Monitoreo de configuraciones envolventes con confirmación de zona.
-
Seguimiento de retests o rupturas de zonas marcadas.
-
Uso como filtro adicional junto a otros sistemas de trading.
-
Estudiar la estructura de las velas en un contexto multi-marco de tiempo.
Parámetros de entrada
-
TimeframeHTF - Marco temporal superior para la detección de envolventes.
-
TimeframeLTF - Timeframe inferior para la confirmación.
-
ShowSupportResistanceZones - Alternar la visualización de zonas.
-
ZoneLength - Número de velas utilizadas para los pivotes.
-
SignalConfirmation - Activar la lógica de doble marco temporal.
-
DesplazamientoDeFlecha - Ajusta la ubicación de las flechas de compra/venta.
-
ActivarAlertas - Activa/desactiva las alertas.
-
AlertOnEngulfingOnly - Restringe las alertas a patrones envolventes.
-
RiskLabeling - Código de colores opcional para señales conservadoras/agresivas.
Notas
-
Puede aplicarse a cualquier símbolo o marco temporal.
-
Optimizado para Forex pero utilizable en índices, oro y cripto.
-
Diseñado como una herramienta visual y basada en señales para el análisis de velas y estructuras de mercado.