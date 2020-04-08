Engulfing Zone Sniper MT5

Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo

El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales.

Características principales

  • Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear configuraciones envolventes en plazos superiores con confirmación en plazos inferiores.

  • Zonas de soporte y resistencia: traza automáticamente zonas derivadas de estructuras de pivote y oscilaciones recientes del mercado.

  • Visualización de Señales - Muestra flechas y marcadores de precios cuando se detectan condiciones envolventes.

  • Sistema de alertas - Alertas push, por correo electrónico y sonoras sobre eventos envolventes con confirmación de zona opcional.

  • Ligero y Optimizado - Lógica sin repintado con un rápido rendimiento para MT5.

Posibles Casos de Uso

  • Monitoreo de configuraciones envolventes con confirmación de zona.

  • Seguimiento de retests o rupturas de zonas marcadas.

  • Uso como filtro adicional junto a otros sistemas de trading.

  • Estudiar la estructura de las velas en un contexto multi-marco de tiempo.

Parámetros de entrada

  • TimeframeHTF - Marco temporal superior para la detección de envolventes.

  • TimeframeLTF - Timeframe inferior para la confirmación.

  • ShowSupportResistanceZones - Alternar la visualización de zonas.

  • ZoneLength - Número de velas utilizadas para los pivotes.

  • SignalConfirmation - Activar la lógica de doble marco temporal.

  • DesplazamientoDeFlecha - Ajusta la ubicación de las flechas de compra/venta.

  • ActivarAlertas - Activa/desactiva las alertas.

  • AlertOnEngulfingOnly - Restringe las alertas a patrones envolventes.

  • RiskLabeling - Código de colores opcional para señales conservadoras/agresivas.

Notas

  • Puede aplicarse a cualquier símbolo o marco temporal.

  • Optimizado para Forex pero utilizable en índices, oro y cripto.

  • Diseñado como una herramienta visual y basada en señales para el análisis de velas y estructuras de mercado.



Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indicadores
TrendPower Todo en Uno Strict v1.00 Descripción TrendPower All-In-One Strict es un completo sistema de trading de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Actúa como un "detector de confluencia", lo que significa que filtra el ruido del mercado al requerir que múltiples indicadores técnicos estén de acuerdo antes de generar una señal. El indicador utiliza un motor lógico "estricto", lo que significa que sólo se genera una señal cuando los filtros de impulso, dirección de la tendenci
