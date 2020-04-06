Candle x Env TPSL

📌 EA Descripción (Español)

Vela XENV TPSL Marti es un sistema de trading automatizado diseñado para operar basado en rupturas de estructura de vela combinadas con lógica de filtro de tendencia.
El EA gestiona de forma inteligente el tamaño de la posición utilizando el tamaño de lote dinámico, la recuperación de martingala y el control de riesgo adaptativo.
Está optimizado para el swing trading a medio plazo en plazos H1 en los principales pares de divisas.

El algoritmo está diseñado para evitar el exceso de operaciones, reducir el riesgo de reducción y autoajustarse a la volatilidad del mercado.
Con protección de margen mejorada y lógica de lote seguro, el EA puede operar con seguridad incluso en cuentas pequeñas.

📌 Principio de funcionamiento (Cómo funciona el EA)

1. Detección de ruptura de velas

El EA escanea cada nueva vela para detectar señales de impulso basadas en la siguiente lógica:

  • Vela alcista fuerte → Señal de compra

  • Vela bajista fuerte → Señal de venta

  • La estructura de la vela se filtra por las condiciones X-ENV (envolvente de volatilidad personalizada)

Sólo cuando el cuerpo de la vela + la mecha satisfacen el umbral de la envolvente de volatilidad, el EA permite una operación.

2. TPSL (Motor de Take Profit & Stop Loss)

Para cada orden, el EA establece automáticamente:

  • Take Profit fijo

  • Stop Loss fijo

  • O TP/SL dinámico si lo selecciona el usuario

El EA verifica los niveles de stop basándose en las reglas del broker y los ajusta automáticamente para evitar errores.

3. Sistema de recuperación de Martingala

Si la operación anterior arroja pérdidas, el EA puede activar un sistema de martingala controlada:

  • El tamaño del lote aumenta en un multiplicador configurado

  • Sólo después de una posición perdedora

  • Sólo dentro de los límites de margen seguro

Esto permite al sistema recuperar los ciclos de pérdidas sin dejar de proteger la cuenta mediante la lógica de lote seguro y comprobación de márgenes.

4. SafeLot y Control Dinámico del Riesgo

Para evitar errores de margen como el Error 134 (Dinero insuficiente), el EA incluye:

  • FunciónSafeLot()

  • Reducción automática del lote cuando el margen es insuficiente

  • Tamaño del lote normalizado al LOTSTEP del broker

  • Auto-skip de operaciones cuando el margen es demasiado bajo

Esto garantiza un backtesting fluido y una operativa en vivo estable en todos los brokers.

5. Seguimiento consecutivo de ganancias y pérdidas

El EA registra los resultados de operaciones anteriores para determinar:

  • Si se debe activar un paso de martingala

  • Si se debe restablecer el tamaño del lote al volumen inicial

  • Si una serie de operaciones ganadoras debe detenerse para proteger los beneficios.

Esto permite que el EA se adapte dinámicamente basándose en el rendimiento reciente.

6. Filtro de Diferencial (Opcional)

Antes de abrir una operación, el EA comprueba el spread actual:

  • Si el spread es demasiado alto → omite la operación

  • Evita el deslizamiento y el pago excesivo en periodos volátiles

7. Ejecución de órdenes con gestión de errores

Todas las operaciones se ejecutan a través de una función OrderSend personalizada con:

  • Lógica de reintento

  • Comprobación de errores

  • Autocorrección del tamaño del lote, SL, TP

  • Protección total contra:

    • Error 130 (paradas no válidas)

    • Error 131 (volumen no válido)

    • Error 134 (dinero insuficiente)

    • Error 4109 (operación no permitida)

Esto hace que el EA sea extremadamente estable incluso en brokers ECN estrictos.

8. Lógica History-Aware

El EA escanea el historial de la cuenta para detectar:

  • Última orden cerrada

  • Dirección

  • Ganancias o pérdidas

  • Rachas de ganancias

  • Rachas de pérdidas

Estos datos influyen directamente en las decisiones de nuevas operaciones y en los ajustes de riesgo.

Resumen de características
Característica Descripción
Entrada por ruptura de vela Entrada basada en el fuerte impulso de la vela + filtro XENV
TP/SL automático SL/TP fijo o dinámico con validación a prueba de brokers
Modo Martingala Recuperación controlada mediante multiplicador
Sistema SafeLot Reduce el lote automáticamente cuando el margen es insuficiente
Filtro de márgenes Evita operar en malas condiciones
Gestión de errores Protección contra errores comunes en MT4 OrderSend
Lógica basada en el historial Detecta ganancias/pérdidas consecutivas
Separación de números mágicos Soporta el comercio de múltiples pares
📌 Resumen de la revisión (Explicación fácil de usar)

Vela XENV TPSL Marti es un EA estable y adaptable que se centra en las señales de fuerza de la vela combinado con un sistema flexible de control de riesgos.
Es especialmente útil para los comerciantes que quieren:

  • Martingala de riesgo medio

  • Autoajuste seguro de lotes

  • Fuerte ejecución sin errores

  • Lógica de negociación clara y sencilla

  • Gestión automática de las operaciones

El EA tiene una estabilidad excelente porque nunca fuerza las operaciones cuando la cuenta es demasiado pequeña - reduce automáticamente el lote o salta posiciones inseguras.

Esto lo hace adecuado tanto para cuentas pequeñas como para estrategias de recuperación de riesgo medio.



**** Recomendar : Timeframe D1 Muy bueno y fácil de operar *****

