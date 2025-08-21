Gold swing dragon
- Asesores Expertos
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 4.12
- Activaciones: 5
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing.
El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión.
Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado.
Características principales
-
Sistema de entrada basado en oscilaciones: Detecta las posibles configuraciones de swing y coloca las operaciones en las zonas de reversión o ruptura seleccionadas.
-
Filtro de tendencia: Un filtro incorporado para evitar las operaciones en condiciones de mercado laterales o de baja calidad.
-
Take-Profit y Stop-Loss Adaptativos: Utiliza stops y take-profits validados por el broker que se ajustan a la volatilidad del oro.
-
Gestión del riesgo: Tamaño de lote configurable y protección de la renta variable. No se utilizan estrategias de martingala ni de rejilla.
-
Gestión dinámica de operaciones: Opciones para ajustes de trailing stop y breakeven una vez que la posición está en beneficios.
-
Lógica Swing & Hold: El EA está diseñado para mantener las operaciones durante más tiempo que los scalpers típicos, con el objetivo de capturar movimientos de precios prolongados.
-
Código seguro de validación: Estructurado con reglas de mercado MQL5, incluyendo estrictas comprobaciones de órdenes para backtesting y cuentas reales.
Notas de uso
-
Optimizado para XAUUSD (Oro).
-
Marcos temporales recomendados: H1 y H4 para estructuras swing más claras.
-
El EA no garantiza resultados y debe ser probado en una cuenta demo antes de operar en vivo.
-
Esta herramienta está pensada como un sistema de trading automatizado; los resultados dependen de las condiciones del broker, la configuración de la cuenta y el comportamiento del mercado.
I highly recommend this The LEVEL of support exceeding my expectations I am completely impressed with the professionalism and customer service