Quantum Scalper Engine

Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado.
Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula.

Características principales

  • Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo asociadas con la caza de stops.

  • Motor de Riesgo Adaptativo - Ajusta el tamaño del lote por operación basándose en reglas definidas por el usuario y en el historial de la cuenta.

  • Gestión de salidas: incluye opciones de trailing stop, punto de equilibrio y salida parcial.

  • Control de flujo de órdenes y volatilidad: detecta picos de diferencial, velas grandes o volatilidad alta para pausar temporalmente las nuevas operaciones.

  • Filtros de Sentimiento y Correlación - Bloquea las operaciones cuando las condiciones externas (por ejemplo, divergencia de símbolos relacionados, ventanas de noticias) entran en conflicto con una configuración.

  • Control de sesión: restringe las operaciones a las horas definidas por el usuario (por ejemplo, Londres y Nueva York coinciden).

  • Interfaz gráfica de usuario en el gráfico: permite alternar entre módulos y supervisar las principales estadísticas de riesgo/operación directamente desde el gráfico.

Módulos detallados

  1. Detección de zonas de liquidez - Identifica las zonas de rechazo para filtrar las entradas de baja calidad.

  2. Motor de riesgo: admite lote fijo, % basado en el saldo o ajuste dinámico vinculado a resultados recientes.

  3. Exit Grid & Breakeven - Utiliza activadores trailing y breakeven basados en pasos para el control del riesgo.

  4. Filtros predictivos - Supervisa la volatilidad y las anomalías en el flujo de órdenes para evitar entornos de alto riesgo.

  5. Session Awareness - Configurable sólo para las horas de negociación de alta liquidez.

  6. Filtros de sentimiento: restricciones opcionales basadas en noticias y correlaciones.

  7. GUI Dashboard - Muestra métricas en tiempo real e interruptores de control.

Parámetros de entrada (Ejemplos)

  • Modo de Riesgo (Lote Fijo / % Riesgo)

  • Diferencial y deslizamiento máximos

  • Sesiones de negociación

  • Sensibilidad del Filtro de Liquidez

  • Trailing Stop Inicio y Distancia

  • Activación del punto de equilibrio

  • Máximo de Operaciones Abiertas

  • Número Mágico y Comentario de la Orden

Notas de uso

  • Recomendado para los principales pares de divisas e índices populares.

  • Funciona mejor con brokers ECN de bajo spread.

  • Adecuado para scalping intradía en marcos temporales bajos (M1-M15).

  • Se recomienda una evaluación de demostración y de prueba de la estrategia antes de utilizarla en vivo.


