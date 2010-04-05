Quantum Scalper Engine
- Asesores Expertos
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 5.0
- Actualizado: 25 julio 2025
- Activaciones: 5
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado.
Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula.
Características principales
Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo asociadas con la caza de stops.
Motor de Riesgo Adaptativo - Ajusta el tamaño del lote por operación basándose en reglas definidas por el usuario y en el historial de la cuenta.
Gestión de salidas: incluye opciones de trailing stop, punto de equilibrio y salida parcial.
Control de flujo de órdenes y volatilidad: detecta picos de diferencial, velas grandes o volatilidad alta para pausar temporalmente las nuevas operaciones.
Filtros de Sentimiento y Correlación - Bloquea las operaciones cuando las condiciones externas (por ejemplo, divergencia de símbolos relacionados, ventanas de noticias) entran en conflicto con una configuración.
Control de sesión: restringe las operaciones a las horas definidas por el usuario (por ejemplo, Londres y Nueva York coinciden).
Interfaz gráfica de usuario en el gráfico: permite alternar entre módulos y supervisar las principales estadísticas de riesgo/operación directamente desde el gráfico.
Módulos detallados
Detección de zonas de liquidez - Identifica las zonas de rechazo para filtrar las entradas de baja calidad.
Motor de riesgo: admite lote fijo, % basado en el saldo o ajuste dinámico vinculado a resultados recientes.
Exit Grid & Breakeven - Utiliza activadores trailing y breakeven basados en pasos para el control del riesgo.
Filtros predictivos - Supervisa la volatilidad y las anomalías en el flujo de órdenes para evitar entornos de alto riesgo.
Session Awareness - Configurable sólo para las horas de negociación de alta liquidez.
Filtros de sentimiento: restricciones opcionales basadas en noticias y correlaciones.
GUI Dashboard - Muestra métricas en tiempo real e interruptores de control.
Parámetros de entrada (Ejemplos)
Modo de Riesgo (Lote Fijo / % Riesgo)
Diferencial y deslizamiento máximos
Sesiones de negociación
Sensibilidad del Filtro de Liquidez
Trailing Stop Inicio y Distancia
Activación del punto de equilibrio
Máximo de Operaciones Abiertas
Número Mágico y Comentario de la Orden
Notas de uso
Recomendado para los principales pares de divisas e índices populares.
Funciona mejor con brokers ECN de bajo spread.
Adecuado para scalping intradía en marcos temporales bajos (M1-M15).
Se recomienda una evaluación de demostración y de prueba de la estrategia antes de utilizarla en vivo.