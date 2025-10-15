BullBear Strength Meter
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
Medidor de fuerza BullBear
El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real.
Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas del mercado mediante cálculos estadísticos avanzados y basados en tendencias. Traza líneas de fuerza alcistas y bajistas separadas junto con bandas de media y desviación, lo que facilita la identificación de condiciones de sobreextensión, potenciales retrocesos y verdaderos cambios de impulso antes de que aparezcan en el gráfico.
Características principales
-
Líneas de fuerza duales: Visualiza por separado los niveles de fuerza alcista y bajista para una clara tendencia direccional.
-
Motor multicapa: Combina múltiples componentes analíticos, incluyendo MACD, ROC, ADX, ATR, EMA Supertrend, CCI y datos Ichimoku.
-
Precisión estadística: Incluye bandas de media y desviación estándar (+2σ y +3σ) para medir la volatilidad y los extremos de la tendencia.
-
Lógica Adaptable Multi-Tiempo: Funciona en todos los marcos temporales y puede hacer referencia a otros superiores o personalizados para una confirmación más amplia del mercado.
-
Visualización clara: Distintas líneas codificadas por colores (verde para los alcistas, naranja para los bajistas) con zonas de desviación sombreadas para mayor claridad y rapidez de interpretación.
-
Detección de tendencias y volatilidad: Identifica periodos de expansión, agotamiento y consolidación basándose en la dispersión dinámica de los datos.
-
Compatibilidad entre Scalping y Swing: Eficaz en cualquier estrategia, desde entradas rápidas intradía hasta posicionamiento a largo plazo.
Cómo funciona
-
El indicador calcula continuamente la fuerza de la actividad alcista y bajista utilizando múltiples componentes internos como el impulso (MACD, ROC), la fuerza de la tendencia (ADX) y la volatilidad (ATR).
-
Cada cálculo se normaliza y combina para crear una puntuación alcista y bajista unificada.
-
A continuación, funciones estadísticas calculan la media y las desviaciones estándar de estos valores para definir las regiones "normal" y "extrema" del comportamiento del mercado.
-
El resultado es un modelo visual preciso y en constante actualización que muestra qué bando (alcista o bajista) domina actualmente el mercado y si esa fortaleza es sostenible o está al límite.
Usos prácticos
-
Confirmar la tendencia del mercado antes de entrar en operaciones.
-
Detectar señales tempranas de cambios de tendencia cuando la fuerza alcista o bajista diverge del precio.
-
Detectar regiones de sobrecompra o sobreventa con niveles de desviación de ±2σ y ±3σ.
-
Medir la sostenibilidad del impulso tras rupturas o correcciones.
-
Construir un filtro direccional para sistemas de negociación algorítmica o discrecional.
Entradas y personalización
-
Marco temporal: Elija el marco temporal de análisis (por defecto M15).
-
Periodos internos: Parámetros ajustables MACD, ADX, ATR, CCI e Ichimoku para una optimización más profunda.
-
Controles de color y estilo: Personalización completa de los colores, anchos y estilo visual de las líneas.
Resumen
BullBear Strength Meter transforma datos complejos de múltiples indicadores en un gráfico de sentimiento unificado y legible. Ayuda a los operadores a entender quién controla realmente el mercado -los alcistas o los bajistas- y cuándo está cambiando ese control.
Diseñada para ofrecer precisión, claridad y adaptabilidad, esta herramienta proporciona una ventaja a los operadores que desean operar con el flujo de la fuerza real del mercado, no en su contra.