BullBear Strength Meter

Medidor de fuerza BullBear

El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real.

Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas del mercado mediante cálculos estadísticos avanzados y basados en tendencias. Traza líneas de fuerza alcistas y bajistas separadas junto con bandas de media y desviación, lo que facilita la identificación de condiciones de sobreextensión, potenciales retrocesos y verdaderos cambios de impulso antes de que aparezcan en el gráfico.

Características principales

Líneas de fuerza duales: Visualiza por separado los niveles de fuerza alcista y bajista para una clara tendencia direccional.

Motor multicapa: Combina múltiples componentes analíticos, incluyendo MACD, ROC, ADX, ATR, EMA Supertrend, CCI y datos Ichimoku.

Precisión estadística: Incluye bandas de media y desviación estándar (+2σ y +3σ) para medir la volatilidad y los extremos de la tendencia.

Lógica Adaptable Multi-Tiempo: Funciona en todos los marcos temporales y puede hacer referencia a otros superiores o personalizados para una confirmación más amplia del mercado.

Visualización clara: Distintas líneas codificadas por colores (verde para los alcistas, naranja para los bajistas) con zonas de desviación sombreadas para mayor claridad y rapidez de interpretación.

Detección de tendencias y volatilidad: Identifica periodos de expansión, agotamiento y consolidación basándose en la dispersión dinámica de los datos.

Compatibilidad entre Scalping y Swing: Eficaz en cualquier estrategia, desde entradas rápidas intradía hasta posicionamiento a largo plazo.

Cómo funciona

El indicador calcula continuamente la fuerza de la actividad alcista y bajista utilizando múltiples componentes internos como el impulso (MACD, ROC), la fuerza de la tendencia (ADX) y la volatilidad (ATR). Cada cálculo se normaliza y combina para crear una puntuación alcista y bajista unificada. A continuación, funciones estadísticas calculan la media y las desviaciones estándar de estos valores para definir las regiones "normal" y "extrema" del comportamiento del mercado. El resultado es un modelo visual preciso y en constante actualización que muestra qué bando (alcista o bajista) domina actualmente el mercado y si esa fortaleza es sostenible o está al límite.

Usos prácticos

Confirmar la tendencia del mercado antes de entrar en operaciones.

Detectar señales tempranas de cambios de tendencia cuando la fuerza alcista o bajista diverge del precio.

Detectar regiones de sobrecompra o sobreventa con niveles de desviación de ±2σ y ±3σ.

Medir la sostenibilidad del impulso tras rupturas o correcciones.

Construir un filtro direccional para sistemas de negociación algorítmica o discrecional.

Entradas y personalización

Marco temporal: Elija el marco temporal de análisis (por defecto M15).

Periodos internos: Parámetros ajustables MACD, ADX, ATR, CCI e Ichimoku para una optimización más profunda.

Controles de color y estilo: Personalización completa de los colores, anchos y estilo visual de las líneas.

Resumen

BullBear Strength Meter transforma datos complejos de múltiples indicadores en un gráfico de sentimiento unificado y legible. Ayuda a los operadores a entender quién controla realmente el mercado -los alcistas o los bajistas- y cuándo está cambiando ese control.

Diseñada para ofrecer precisión, claridad y adaptabilidad, esta herramienta proporciona una ventaja a los operadores que desean operar con el flujo de la fuerza real del mercado, no en su contra.