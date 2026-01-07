PropLock Pro

Resumen:

PropGoldEA es un sofisticado Asesor Experto de nivel de producción diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) en entornos de empresas de apoyo. Este avanzado sistema de negociación algorítmica combina cuatro metodologías de negociación distintas y probadas a lo largo del tiempo con protocolos de gestión de riesgos de nivel institucional. Diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad y cumplir con las normas de negociación de las empresas de props, PropGoldEA representa el pináculo de la tecnología de negociación automatizada de oro.

Arquitectura central:

El EA se basa en un marco MQL5 orientado a objetos que incluye clases de estrategias modulares, sistemas integrales de gestión de riesgos y una sólida lógica de ejecución de operaciones. Cada componente está meticulosamente diseñado para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento de la normativa.

Configuración de la estrategia:

1. Estrategia de inversión de tendencia HTF:

Marco temporal: H4 (configurable)

Indicadores : RSI (14 periodos), Estocástico (14,3,3)

Condiciones de entrada: Condiciones de sobreventa (RSI < 30, Estocástico < 20) con confirmación opcional de divergencia

Reconocimiento de patrones: Engulfing o Pin Bar candle patterns

Gestión del riesgo: Stop loss mínimo de 30 pips , relación riesgo-recompensa 2:1

Propósito: Captura los principales cambios de tendencia en los plazos más altos con un ruido reducido

2. Estrategia de reversión de la acción del precio:

Marco temporal: M30 (configurable)

Indicadores: Detección de consolidación basada en ATR

Condiciones de entrada: Ruptura de zonas de consolidación con validación de retest

Reconocimiento de patrones: Formación de mínimos superiores , patrones de ruptura de consolidación

Gestión del riesgo: stop loss mínimo de 25 pips , capacidad de recogida parcial de beneficios

Objetivo: Identificar y capitalizar los retrocesos de precios a corto plazo tras periodos de consolidación.

3. Estrategia de ruptura del impulso:

Marco temporal: M15 (configurable)

Indicadores: Momentum ATR, niveles de retroceso Fibonacci, alineación EMA, fuerza ADX

Condiciones de entrada: Velas de impulso que superen 1,5 veces el ATR con confirmación de retroceso de Fibonacci.

Reconocimiento de patrones: retroceso Fib (38,2%-61,8%) dentro de mercados en tendencia

Gestión de Riesgos : Stop Loss mínimo de 40 pips , filtro de fuerza de tendencia ADX

Objetivo: Captura movimientos de impulso explosivos tras retrocesos saludables

4. Estrategia de seguimiento de tendencias en múltiples marcos temporales:

Combinación de plazos: análisis de tendencia H4 con señales de entrada M15

Indicadores: Triple alineación EMA (9,21,50), confirmación de supertendencia, análisis de profundidad de retroceso

Condiciones de entrada: Alineación de la tendencia en plazos superiores con entradas en retrocesos en plazos inferiores.

Reconocimiento de patrones: alineación de EMA entre plazos, validación de la profundidad del pullback

Gestión del riesgo: stop loss mínimo de 50 pips , función opcional de trailing stop

Propósito: Sigue tendencias establecidas con puntos de entrada óptimos ajustados al riesgo

Sistema de gestión del riesgo:

El EA incorpora un marco de gestión del riesgo completo y de varios niveles:

Dimensionamiento de posiciones:

Cálculo flexible del riesgo: Porcentaje del saldo o cantidad fija en dólares

Tamaño de lote dinámico basado en la distancia de stop loss y el saldo de la cuenta

Limitación máxima de la exposición total al riesgo (por defecto: 1% de la cuenta)

Validación y ajuste de la limitación de volumen del corredor

Límites diarios:

Límites de pérdidas diarias configurables (por defecto: 5% de la cuenta)

Límites de beneficios diarios configurables (por defecto: 10% de la cuenta)

Función de restablecimiento diario automático

Seguimiento y limitación de la exposición en tiempo real

Garantías de ejecución de operaciones:

Supervisión y filtrado de diferenciales

Mecanismos de control del deslizamiento

Validación de Stop Loss y Take Profit

Cumplimiento del nivel de congelación y de la distancia mínima

Verificación del límite de volumen

Compatibilidad con tipos de cuenta:

Compatibilidad total con cuentas de compensación (una sola posición por símbolo)

Compatibilidad total con cuentas de cobertura (varias posiciones por símbolo)

Detección y ajuste automáticos del tipo de cuenta

Segregación de números mágicos para la identificación de estrategias

Filtros de condiciones de mercado:

Restricciones de negociación basadas en la sesión (sesiones de Londres/Nueva York)

Filtrado de volatilidad mediante umbrales ATR

Validación de fin de semana y hora de mercado

Verificación del modo de negociación de símbolos

Funciones de gestión de operaciones:

Funcionalidad de punto muerto con niveles de activación configurables

Mecanismos de trailing stop con pasos ajustables

Condiciones de salida basadas en el tiempo

Modificación de stop loss con comprobaciones de seguridad

Supervisión y ajuste de posiciones

Capacidades de prueba y depuración:

Completo sistema de registro con informes de ejecución detallados

Modo de prueba para la validación de estrategias

Señales de entrada forzada para la verificación de la funcionalidad

Prueba y ajuste de restricciones de volumen

Tratamiento de errores con información descriptiva

Especificaciones técnicas:

Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

Depósito Mínimo : $100 (recomendado $1,000+ para un rendimiento óptimo)

Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro)

Plazos: H4 , M30, M15 (configurables por estrategia)

Diferencial máximo: 2 ,5 pips (configurable)

Tolerancia al deslizamiento: 3 pips (configurable)

Características de rendimiento:

Duración media de la operación: 2-48 horas (configurable)

Relación riesgo-recompensa: 1 :2 mínimo (configurable por estrategia)

Tasa de ganancias: Depende de la estrategia (30-50% típica para el oro)

Reducción máxima: Controlada por límites de riesgo diarios y por operación.

Objetivo mensual: 10-20% (depende de las condiciones del mercado)

Características de cumplimiento:

Cumplimiento de las reglas de las empresas de capital riesgo (no martingala, no grid trading)

Aplicación de stop loss estrictos

Sin protección contra el apalancamiento excesivo

Limitación del tamaño de la posición en función del capital de la cuenta

Limitación de pérdidas diarias

Instalación y configuración:

Adjuntar EA al gráfico XAUUSD en el marco temporal deseado Configuración de los parámetros de riesgo según el tamaño de la cuenta y la tolerancia al riesgo Activar/desactivar estrategias individuales en función de las condiciones del mercado Establezca los límites diarios de acuerdo con los requisitos de la empresa Activar el modo de prueba para la validación inicial

Pautas de optimización:

Pruebe cada estrategia por separado antes de combinarlas

Ajuste los parámetros de riesgo en función del tamaño de la cuenta

Modificar los filtros de sesión en función del horario de negociación

Ajuste los umbrales ATR en función de la volatilidad actual del mercado

Ajustar las distancias de stop loss en función del rango medio diario del oro

Supervisión y mantenimiento:

Revisión periódica de los registros diarios de rendimiento

Revisión mensual de los parámetros en función de las condiciones del mercado

Seguimiento y ajuste del rendimiento de la estrategia

Reevaluación de los parámetros de riesgo en función del crecimiento de la cuenta

Asistencia y actualizaciones:

Actualizaciones periódicas de optimización del rendimiento

Mejoras de adaptación a las condiciones del mercado

Corrección de errores y mejora de la estabilidad

Actualizaciones del protocolo de gestión de riesgos

Descargo de responsabilidad:

PropGoldEA está diseñado para operadores experimentados que comprenden los riesgos asociados a las operaciones con divisas y CFD. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben probar a fondo el EA en cuentas demo y entender todos los parámetros antes de la implementación en vivo. Los desarrolladores no se hacen responsables de las pérdidas financieras sufridas por el uso de este software.

Conclusión:

PropGoldEA representa una solución de trading completa y de nivel profesional, optimizada específicamente para los mercados de oro y los entornos de las empresas de apoyo. Al combinar múltiples estrategias complementarias con una gestión del riesgo de nivel institucional, proporciona un sistema de negociación automatizado sólido, fiable y conforme a las normas, adecuado tanto para operadores individuales como para participantes en el desafío de las empresas de apoyo.