PropLock Pro

Resumen:
PropGoldEA es un sofisticado Asesor Experto de nivel de producción diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) en entornos de empresas de apoyo. Este avanzado sistema de negociación algorítmica combina cuatro metodologías de negociación distintas y probadas a lo largo del tiempo con protocolos de gestión de riesgos de nivel institucional. Diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad y cumplir con las normas de negociación de las empresas de props, PropGoldEA representa el pináculo de la tecnología de negociación automatizada de oro.

Arquitectura central:
El EA se basa en un marco MQL5 orientado a objetos que incluye clases de estrategias modulares, sistemas integrales de gestión de riesgos y una sólida lógica de ejecución de operaciones. Cada componente está meticulosamente diseñado para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento de la normativa.

Configuración de la estrategia:

1. Estrategia de inversión de tendencia HTF:

  • Marco temporal: H4 (configurable)

  • Indicadores: RSI (14 periodos), Estocástico (14,3,3)

  • Condiciones de entrada:Condiciones de sobreventa (RSI < 30, Estocástico < 20) con confirmación opcional de divergencia

  • Reconocimiento de patrones: Engulfing o Pin Bar candle patterns

  • Gestión del riesgo:Stop loss mínimo de 30 pips , relación riesgo-recompensa 2:1

  • Propósito: Captura los principales cambios de tendencia en los plazos más altos con un ruido reducido

2. Estrategia de reversión de la acción del precio:

  • Marco temporal: M30 (configurable)

  • Indicadores:Detección de consolidación basada en ATR

  • Condiciones de entrada: Ruptura de zonas de consolidación con validación de retest

  • Reconocimiento de patrones:Formación de mínimos superiores , patrones de ruptura de consolidación

  • Gestión del riesgo:stop loss mínimo de 25 pips , capacidad de recogida parcial de beneficios

  • Objetivo: Identificar y capitalizar los retrocesos de precios a corto plazo tras periodos de consolidación.

3. Estrategia de ruptura del impulso:

  • Marco temporal: M15 (configurable)

  • Indicadores: Momentum ATR, niveles de retroceso Fibonacci, alineación EMA, fuerza ADX

  • Condiciones de entrada:Velas de impulso que superen 1,5 veces el ATR con confirmación de retroceso de Fibonacci.

  • Reconocimiento de patrones:retroceso Fib (38,2%-61,8%) dentro de mercados en tendencia

  • Gestión de Riesgos: Stop Loss mínimo de 40 pips , filtro de fuerza de tendencia ADX

  • Objetivo: Captura movimientos de impulso explosivos tras retrocesos saludables

4. Estrategia de seguimiento de tendencias en múltiples marcos temporales:

  • Combinación de plazos:análisis de tendencia H4 con señales de entrada M15

  • Indicadores: Triple alineación EMA (9,21,50), confirmación de supertendencia, análisis de profundidad de retroceso

  • Condiciones de entrada:Alineación de la tendencia en plazos superiores con entradas en retrocesos en plazos inferiores.

  • Reconocimiento de patrones:alineación de EMA entre plazos, validación de la profundidad del pullback

  • Gestión del riesgo:stop loss mínimo de 50 pips , función opcional de trailing stop

  • Propósito: Sigue tendencias establecidas con puntos de entrada óptimos ajustados al riesgo

Sistema de gestión del riesgo:
El EA incorpora un marco de gestión del riesgo completo y de varios niveles:

Dimensionamiento de posiciones:

  • Cálculo flexible del riesgo: Porcentaje del saldo o cantidad fija en dólares

  • Tamaño de lote dinámico basado en la distancia de stop loss y el saldo de la cuenta

  • Limitación máxima de la exposición total al riesgo (por defecto: 1% de la cuenta)

  • Validación y ajuste de la limitación de volumen del corredor

Límites diarios:

  • Límites de pérdidas diarias configurables (por defecto: 5% de la cuenta)

  • Límites de beneficios diarios configurables (por defecto: 10% de la cuenta)

  • Función de restablecimiento diario automático

  • Seguimiento y limitación de la exposición en tiempo real

Garantías de ejecución de operaciones:

  • Supervisión y filtrado de diferenciales

  • Mecanismos de control del deslizamiento

  • Validación de Stop Loss y Take Profit

  • Cumplimiento del nivel de congelación y de la distancia mínima

  • Verificación del límite de volumen

Compatibilidad con tipos de cuenta:

  • Compatibilidad total con cuentas de compensación (una sola posición por símbolo)

  • Compatibilidad total con cuentas de cobertura (varias posiciones por símbolo)

  • Detección y ajuste automáticos del tipo de cuenta

  • Segregación de números mágicos para la identificación de estrategias

Filtros de condiciones de mercado:

  • Restricciones de negociación basadas en la sesión (sesiones de Londres/Nueva York)

  • Filtrado de volatilidad mediante umbrales ATR

  • Validación de fin de semana y hora de mercado

  • Verificación del modo de negociación de símbolos

Funciones de gestión de operaciones:

  • Funcionalidad de punto muerto con niveles de activación configurables

  • Mecanismos de trailing stop con pasos ajustables

  • Condiciones de salida basadas en el tiempo

  • Modificación de stop loss con comprobaciones de seguridad

  • Supervisión y ajuste de posiciones

Capacidades de prueba y depuración:

  • Completo sistema de registro con informes de ejecución detallados

  • Modo de prueba para la validación de estrategias

  • Señales de entrada forzada para la verificación de la funcionalidad

  • Prueba y ajuste de restricciones de volumen

  • Tratamiento de errores con información descriptiva

Especificaciones técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

  • Depósito Mínimo: $100 (recomendado $1,000+ para un rendimiento óptimo)

  • Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro)

  • Plazos: H4 , M30, M15 (configurables por estrategia)

  • Diferencial máximo: 2 ,5 pips (configurable)

  • Tolerancia al deslizamiento: 3 pips (configurable)

Características de rendimiento:

  • Duración media de la operación: 2-48 horas (configurable)

  • Relación riesgo-recompensa: 1 :2 mínimo (configurable por estrategia)

  • Tasa de ganancias: Depende de la estrategia (30-50% típica para el oro)

  • Reducción máxima: Controlada por límites de riesgo diarios y por operación.

  • Objetivo mensual: 10-20% (depende de las condiciones del mercado)

Características de cumplimiento:

  • Cumplimiento de las reglas de las empresas de capital riesgo (no martingala, no grid trading)

  • Aplicación de stop loss estrictos

  • Sin protección contra el apalancamiento excesivo

  • Limitación del tamaño de la posición en función del capital de la cuenta

  • Limitación de pérdidas diarias

Instalación y configuración:

  1. Adjuntar EA al gráfico XAUUSD en el marco temporal deseado

  2. Configuración de los parámetros de riesgo según el tamaño de la cuenta y la tolerancia al riesgo

  3. Activar/desactivar estrategias individuales en función de las condiciones del mercado

  4. Establezca los límites diarios de acuerdo con los requisitos de la empresa

  5. Activar el modo de prueba para la validación inicial

Pautas de optimización:

  • Pruebe cada estrategia por separado antes de combinarlas

  • Ajuste los parámetros de riesgo en función del tamaño de la cuenta

  • Modificar los filtros de sesión en función del horario de negociación

  • Ajuste los umbrales ATR en función de la volatilidad actual del mercado

  • Ajustar las distancias de stop loss en función del rango medio diario del oro

Supervisión y mantenimiento:

  • Revisión periódica de los registros diarios de rendimiento

  • Revisión mensual de los parámetros en función de las condiciones del mercado

  • Seguimiento y ajuste del rendimiento de la estrategia

  • Reevaluación de los parámetros de riesgo en función del crecimiento de la cuenta

Asistencia y actualizaciones:

  • Actualizaciones periódicas de optimización del rendimiento

  • Mejoras de adaptación a las condiciones del mercado

  • Corrección de errores y mejora de la estabilidad

  • Actualizaciones del protocolo de gestión de riesgos

Descargo de responsabilidad:
PropGoldEA está diseñado para operadores experimentados que comprenden los riesgos asociados a las operaciones con divisas y CFD. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben probar a fondo el EA en cuentas demo y entender todos los parámetros antes de la implementación en vivo. Los desarrolladores no se hacen responsables de las pérdidas financieras sufridas por el uso de este software.

Conclusión:
PropGoldEA representa una solución de trading completa y de nivel profesional, optimizada específicamente para los mercados de oro y los entornos de las empresas de apoyo. Al combinar múltiples estrategias complementarias con una gestión del riesgo de nivel institucional, proporciona un sistema de negociación automatizado sólido, fiable y conforme a las normas, adecuado tanto para operadores individuales como para participantes en el desafío de las empresas de apoyo.


Otros productos de este autor
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
FREE
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Medidor de fuerza BullBear El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real. Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas
FREE
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
FREE
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
Volatility Matrix
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Volatility Matrix es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y dinámica de la volatilidad del mercado en tiempo real. Combina múltiples bandas de volatilidad adaptables en un único marco analítico, lo que le permite identificar zonas de compresión, expansión e inversión en cualquier marco temporal o símbolo. Esta herramienta va mucho más allá de los indicadores de volatilidad estándar. Construye una estructura de volatilidad completa en to
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading , lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes. A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las ope
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
CryptoGrid AI Pro - Opere con Bitcoin, Crypto y pares de divisas en USD con reconocimiento inteligente de patrones de velas y un potente sistema de cuadrícula multinivel. Overview CryptoGrid AI Pro es un Asesor Experto avanzado que fusiona el reconocimiento de patrones de velas con un robusto sistema de trading grid . Está optimizado para Bitcoin (BTCUSD) , pero también funciona eficazmente con los principales pares de divisas en USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) y otras criptodivisa
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario