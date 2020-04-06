VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional

Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa

El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo los mercados se están "enrollando" para movimientos explosivos y le posiciona por delante de la ruptura.

¿Qué hace diferente a VoltArx?

Predicción de Volatilidad Pura - Sin Apuestas

NO Martingala - No doblar las pérdidas

- No doblar las pérdidas NO Grid Trading - Sin sistemas trampa

- Sin sistemas trampa NO Curve Fitting - Funciona en todas las condiciones del mercado

- Funciona en todas las condiciones del mercado 100% Basado en datos - Análisis científico de la volatilidad

Sistema de detección de triple compresión

VoltArx no adivina - mide. El algoritmo monitoriza simultáneamente TRES indicadores de compresión:

ATR Compression Mapping - Identifica cuando el Average True Range se contrae por debajo de las normas históricas Bollinger Band Squeeze Analysis - Detecta el estrechamiento de los canales de precios que indican una expansión inminente. Detección de Contracción de Rango - Mide rangos de velas decrecientes antes de movimientos explosivos

Requiere 2 de 3 señales para su confirmación - reduciendo las falsas rupturas en más de un 60%.

Características principales

Optimización multiactivo

Preconfigurado para los instrumentos más volátiles y líquidos:

XAUUSD (Oro) - Captura la volatilidad de los metales preciosos

(Oro) - Captura la volatilidad de los metales preciosos NAS100 (NASDAQ) - Rupturas de índices tecnológicos

(NASDAQ) - Rupturas de índices tecnológicos US30 (Dow Jones) - Momento de los valores de primer orden

(Dow Jones) - Momento de los valores de primer orden EURUSD - Principales pares de divisas

- Principales pares de divisas GBPUSD - Volatilidad del cable

- Volatilidad del cable USDJPY - Flujos de refugio seguro

- Flujos de refugio seguro DXY - Movimientos del índice del dólar

Funciona con CUALQUIER broker, CUALQUIER símbolo - simplemente ajuste los parámetros

Sistema de entrada inteligente

Cálculo de la fuerza de ruptura

Mide el tamaño de la vela frente a la media móvil de 20 periodos

El requisito de fuerza mínima de 1,5 veces elimina las señales débiles

Filtra el ruido y las rupturas falsas

Confirmación de explosión de volumen

Requiere 1,3 veces el volumen medio para validar la entrada

Confirma la participación institucional

Aumenta la tasa de ganancias al garantizar rupturas "reales

Filtro de correlación entre activos

Comprueba la alineación entre varios pares de divisas

Reduce el riesgo de movimientos falsos aislados

Análisis multimercado de nivel institucional

Gestión avanzada del riesgo

Sistema Stop Loss adaptable

Stops basados en ATR - Se ajusta a la volatilidad actual del mercado

- Se ajusta a la volatilidad actual del mercado Multiplicador ATR 2,0x (por defecto) - Da a las operaciones espacio para respirar

(por defecto) - Da a las operaciones espacio para respirar Nunca estático - Se adapta a las características de cada símbolo

Toma de beneficios dinámica

Objetivo 3,0x ATR (por defecto) - Expectativas de beneficio realistas

(por defecto) - Expectativas de beneficio realistas Toma de beneficios parcial - Cierre el 50% en el primer objetivo, deje correr a los ganadores

- Cierre el 50% en el primer objetivo, deje correr a los ganadores Optimización Riesgo:Recompensa - Mínimo 1:1.5 en cada operación

Trailing Stop inteligente

Trailing basado en ATR - Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor

- Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor Nivel de activación - Sólo se arrastra después de 1.0x ATR beneficio asegurado

- Sólo se arrastra después de 1.0x ATR beneficio asegurado Distancia de seguimiento 1,5x ATR - Evita salidas prematuras por ruido

Opciones de tamaño de posición

Tamaño de lote fijo - Enfoque conservador para un riesgo constante

- Enfoque conservador para un riesgo constante Riesgo por operación - Gestión profesional del dinero (por defecto 2%)

- Gestión profesional del dinero (por defecto 2%) Auto-ajustado - Respeta los tamaños de lote mínimo/máximo del broker

Optimización de la sesión

Enfoque Londres/Nueva York

VoltArx está optimizado para las sesiones de mayor liquidez cuando los operadores institucionales están activos:

Sesión de Londres : 08:00 - 12:00 GMT (ventana de alta volatilidad)

: 08:00 - 12:00 GMT (ventana de alta volatilidad) Sesión de Nueva York: 13:00 - 18:00 GMT (Solapamiento de máxima liquidez)

Los filtros de sesión se pueden desactivar para la negociación 24/7 en cripto/índices

Protección de estabilidad de diferenciales

Filtro de diferencial máximo (por defecto: 30 puntos)

Protege contra el deslizamiento durante eventos noticiosos

Sólo opera en condiciones óptimas

Lógica de la estrategia

Fase 1: Detección de compresión

El mercado entra en una "compresión": el ATR cae, las bandas de Bollinger se estrechan y los rangos se contraen. Esta es la fase de acumulación en la que el dinero inteligente se posiciona.

Fase 2: Señal de ruptura

Se forma una vela fuerte (1,5 veces el tamaño medio) con una explosión de volumen (1,3 veces la media). Esto señala el comienzo de la expansión.

Fase 3: Confirmación

Se comprueba la correlación entre pares. Si se alinean otros pares, se confirma el flujo institucional.

Fase 4: Ejecución

La posición se abre con un SL/TP adaptable basado en el ATR actual. La gestión de la operación comienza inmediatamente.

Fase 5: Gestión

Toma de beneficios parciales al 50% del primer objetivo

El trailing stop se activa tras un beneficio de 1x ATR

La posición sigue la onda de volatilidad hasta el objetivo completo o la salida del trailing stop

¿Para quién es VoltArx?

Perfecto para:

Operadores que quieren una ventaja estadística sobre el mercado

sobre el mercado Aquellos cansados de indicadores que se repintan o se retrasan

Profesionales que buscan algoritmos de nivel institucional

Operadores que valoran el riesgo controlado y la transparencia

y la transparencia Cualquiera que opere con rupturas, volatilidad o impulso

No apto para:

Operadores que esperan tasas de ganancia superiores al 90% (VoltArx tiene un objetivo del 55-65%)

Aquellos que quieren "establecer y olvidar" sin supervisión

Cuentas por debajo de $500 (mínimo recomendado: $1,000)

Traders que no quieran aprender a gestionar el riesgo

Fácil configuración

Adjuntar al gráfico - Funciona en cualquier marco temporal (se recomienda H1) Configure su riesgo - Elija el tamaño del lote o el % de riesgo por operación Configurar Sesiones - Activar/desactivar filtros Londres/NY Activar - Active AutoTrading y deje trabajar a VoltArx

Los ajustes por defecto están optimizados - ¡No necesita configuraciones complejas!

Expectativas de rendimiento

VoltArx está diseñado para obtener rendimientos consistentes y realistas:

Tasa de Ganancias : 55-65% (sólo configuraciones de alta probabilidad)

: 55-65% (sólo configuraciones de alta probabilidad) Riesgo:Recompensa : 1:1,5 a 1:2,5 de media

: 1:1,5 a 1:2,5 de media Reducción : Controlado con un 2% de riesgo por operación

: Controlado con un 2% de riesgo por operación Frecuencia de negociación: 3-8 señales por semana (marco temporal H1)

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Toda operación implica un riesgo.

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 4 y MetaTrader 5

: MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Tipo de cuenta : Cualquiera (ECN, Standard, Cent, Demo)

: Cualquiera (ECN, Standard, Cent, Demo) Depósito Mínimo : $500 (Recomendado: $1,000+)

: $500 (Recomendado: $1,000+) Apalancamiento : Cualquiera (1:100+ recomendado para mayor flexibilidad)

: Cualquiera (1:100+ recomendado para mayor flexibilidad) Cobertura : No es necesario

: No es necesario Símbolos : Todos (optimizado para divisas, índices y metales)

: Todos (optimizado para divisas, índices y metales) Plazos: M15, M30, H1, H4 (H1 recomendado)





Aviso importante

Operar con divisas, CFDs y derivados conlleva un alto nivel de riesgo. El Motor de Volatilidad VoltArx es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de trading, pero no garantiza beneficios. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Las pruebas retrospectivas y el rendimiento pasados no predicen los resultados futuros. Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.

Advertencia de riesgo: el 70-80% de los operadores minoristas pierden dinero. Opere con responsabilidad.





¿Por qué elegir VoltArx?

"La mayoría de los EAs tratan de predecir el mercado. VoltArx espera a que el mercado muestre sus cartas y golpea con precisión".

La ventaja de VoltArx:

Algoritmo transparente (sin caja negra)

Sin gestión peligrosa del dinero

Funciona con cualquier broker

Versatilidad multi-activos

Controles de riesgo de nivel profesional

Actualizaciones periódicas y asistencia

Empiece hoy mismo a operar con más inteligencia

Únase a operadores profesionales que utilizan análisis de volatilidad basados en datos. Deje de perseguir al mercado y permita que VoltArx le adelante a los movimientos explosivos.

Descárguelo ahora y transforme sus operaciones con la tecnología de ruptura de nivel institucional.

Copyright © 2024 Yunzuh Trading Systems. Todos los derechos reservados.

VoltArx Volatility Engine es una marca registrada de Yunzuh Trading Systems.