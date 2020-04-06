VoltArx Volatility

VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional

Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa

El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo los mercados se están "enrollando" para movimientos explosivos y le posiciona por delante de la ruptura.

¿Qué hace diferente a VoltArx?

Predicción de Volatilidad Pura - Sin Apuestas

  • NO Martingala - No doblar las pérdidas
  • NO Grid Trading - Sin sistemas trampa
  • NO Curve Fitting - Funciona en todas las condiciones del mercado
  • 100% Basado en datos - Análisis científico de la volatilidad

Sistema de detección de triple compresión

VoltArx no adivina - mide. El algoritmo monitoriza simultáneamente TRES indicadores de compresión:

  1. ATR Compression Mapping - Identifica cuando el Average True Range se contrae por debajo de las normas históricas
  2. Bollinger Band Squeeze Analysis - Detecta el estrechamiento de los canales de precios que indican una expansión inminente.
  3. Detección de Contracción de Rango - Mide rangos de velas decrecientes antes de movimientos explosivos

Requiere 2 de 3 señales para su confirmación - reduciendo las falsas rupturas en más de un 60%.

Características principales

Optimización multiactivo

Preconfigurado para los instrumentos más volátiles y líquidos:

  • XAUUSD (Oro) - Captura la volatilidad de los metales preciosos
  • NAS100 (NASDAQ) - Rupturas de índices tecnológicos
  • US30 (Dow Jones) - Momento de los valores de primer orden
  • EURUSD - Principales pares de divisas
  • GBPUSD - Volatilidad del cable
  • USDJPY - Flujos de refugio seguro
  • DXY - Movimientos del índice del dólar

Funciona con CUALQUIER broker, CUALQUIER símbolo - simplemente ajuste los parámetros

Sistema de entrada inteligente

Cálculo de la fuerza de ruptura

  • Mide el tamaño de la vela frente a la media móvil de 20 periodos
  • El requisito de fuerza mínima de 1,5 veces elimina las señales débiles
  • Filtra el ruido y las rupturas falsas

Confirmación de explosión de volumen

  • Requiere 1,3 veces el volumen medio para validar la entrada
  • Confirma la participación institucional
  • Aumenta la tasa de ganancias al garantizar rupturas "reales

Filtro de correlación entre activos

  • Comprueba la alineación entre varios pares de divisas
  • Reduce el riesgo de movimientos falsos aislados
  • Análisis multimercado de nivel institucional

Gestión avanzada del riesgo

Sistema Stop Loss adaptable

  • Stops basados en ATR - Se ajusta a la volatilidad actual del mercado
  • Multiplicador ATR 2,0x (por defecto) - Da a las operaciones espacio para respirar
  • Nunca estático - Se adapta a las características de cada símbolo

Toma de beneficios dinámica

  • Objetivo 3,0x ATR (por defecto) - Expectativas de beneficio realistas
  • Toma de beneficios parcial - Cierre el 50% en el primer objetivo, deje correr a los ganadores
  • Optimización Riesgo:Recompensa - Mínimo 1:1.5 en cada operación

Trailing Stop inteligente

  • Trailing basado en ATR - Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor
  • Nivel de activación - Sólo se arrastra después de 1.0x ATR beneficio asegurado
  • Distancia de seguimiento 1,5x ATR - Evita salidas prematuras por ruido

Opciones de tamaño de posición

  • Tamaño de lote fijo - Enfoque conservador para un riesgo constante
  • Riesgo por operación - Gestión profesional del dinero (por defecto 2%)
  • Auto-ajustado - Respeta los tamaños de lote mínimo/máximo del broker

Optimización de la sesión

Enfoque Londres/Nueva York

VoltArx está optimizado para las sesiones de mayor liquidez cuando los operadores institucionales están activos:

  • Sesión de Londres: 08:00 - 12:00 GMT (ventana de alta volatilidad)
  • Sesión de Nueva York: 13:00 - 18:00 GMT (Solapamiento de máxima liquidez)

Los filtros de sesión se pueden desactivar para la negociación 24/7 en cripto/índices

Protección de estabilidad de diferenciales

  • Filtro de diferencial máximo (por defecto: 30 puntos)
  • Protege contra el deslizamiento durante eventos noticiosos
  • Sólo opera en condiciones óptimas

Lógica de la estrategia

Fase 1: Detección de compresión

El mercado entra en una "compresión": el ATR cae, las bandas de Bollinger se estrechan y los rangos se contraen. Esta es la fase de acumulación en la que el dinero inteligente se posiciona.

Fase 2: Señal de ruptura

Se forma una vela fuerte (1,5 veces el tamaño medio) con una explosión de volumen (1,3 veces la media). Esto señala el comienzo de la expansión.

Fase 3: Confirmación

Se comprueba la correlación entre pares. Si se alinean otros pares, se confirma el flujo institucional.

Fase 4: Ejecución

La posición se abre con un SL/TP adaptable basado en el ATR actual. La gestión de la operación comienza inmediatamente.

Fase 5: Gestión

  • Toma de beneficios parciales al 50% del primer objetivo
  • El trailing stop se activa tras un beneficio de 1x ATR
  • La posición sigue la onda de volatilidad hasta el objetivo completo o la salida del trailing stop

¿Para quién es VoltArx?

Perfecto para:

  • Operadores que quieren una ventaja estadística sobre el mercado
  • Aquellos cansados de indicadores que se repintan o se retrasan
  • Profesionales que buscan algoritmos de nivel institucional
  • Operadores que valoran el riesgo controlado y la transparencia
  • Cualquiera que opere con rupturas, volatilidad o impulso

No apto para:

  • Operadores que esperan tasas de ganancia superiores al 90% (VoltArx tiene un objetivo del 55-65%)
  • Aquellos que quieren "establecer y olvidar" sin supervisión
  • Cuentas por debajo de $500 (mínimo recomendado: $1,000)
  • Traders que no quieran aprender a gestionar el riesgo

Fácil configuración

  1. Adjuntar al gráfico - Funciona en cualquier marco temporal (se recomienda H1)
  2. Configure su riesgo - Elija el tamaño del lote o el % de riesgo por operación
  3. Configurar Sesiones - Activar/desactivar filtros Londres/NY
  4. Activar - Active AutoTrading y deje trabajar a VoltArx

Los ajustes por defecto están optimizados - ¡No necesita configuraciones complejas!

Expectativas de rendimiento

VoltArx está diseñado para obtener rendimientos consistentes y realistas:

  • Tasa de Ganancias: 55-65% (sólo configuraciones de alta probabilidad)
  • Riesgo:Recompensa: 1:1,5 a 1:2,5 de media
  • Reducción: Controlado con un 2% de riesgo por operación
  • Frecuencia de negociación: 3-8 señales por semana (marco temporal H1)

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Toda operación implica un riesgo.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4 y MetaTrader 5
  • Tipo de cuenta: Cualquiera (ECN, Standard, Cent, Demo)
  • Depósito Mínimo: $500 (Recomendado: $1,000+)
  • Apalancamiento: Cualquiera (1:100+ recomendado para mayor flexibilidad)
  • Cobertura: No es necesario
  • Símbolos: Todos (optimizado para divisas, índices y metales)
  • Plazos: M15, M30, H1, H4 (H1 recomendado)


Aviso importante

Operar con divisas, CFDs y derivados conlleva un alto nivel de riesgo. El Motor de Volatilidad VoltArx es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de trading, pero no garantiza beneficios. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Las pruebas retrospectivas y el rendimiento pasados no predicen los resultados futuros. Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.

Advertencia de riesgo: el 70-80% de los operadores minoristas pierden dinero. Opere con responsabilidad.


¿Por qué elegir VoltArx?

"La mayoría de los EAs tratan de predecir el mercado. VoltArx espera a que el mercado muestre sus cartas y golpea con precisión".

La ventaja de VoltArx:

  • Algoritmo transparente (sin caja negra)
  • Sin gestión peligrosa del dinero
  • Funciona con cualquier broker
  • Versatilidad multi-activos
  • Controles de riesgo de nivel profesional
  • Actualizaciones periódicas y asistencia

Empiece hoy mismo a operar con más inteligencia

Únase a operadores profesionales que utilizan análisis de volatilidad basados en datos. Deje de perseguir al mercado y permita que VoltArx le adelante a los movimientos explosivos.

Descárguelo ahora y transforme sus operaciones con la tecnología de ruptura de nivel institucional.

Copyright © 2024 Yunzuh Trading Systems. Todos los derechos reservados.

VoltArx Volatility Engine es una marca registrada de Yunzuh Trading Systems.


Productos recomendados
Idiom
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
El bot Idiom (para EURUSD) funciona en la plataforma de negociación Metatrader, muy extendida en el mercado Forex. El bot se basa en un complejo algoritmo de control de transacciones. Muchos indicadores se utilizan como la principal señal de entrada (Envolventes, ADX, Bandas, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractales, Momentum). Entorno para el bot : Par de divisas - EURUSD. TimeFrame - H1. El spread máximo es de 20 pips. El depósito requerido es de 10.000 $ (o equivalente). La reducción m
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Gold is Hot se basa en el indicador WAT personal del autor, que combina volatilidad y el indicador MACD. El EA detecta con precisión el inicio de tendencias alcistas con una flecha azul y bajistas con una flecha roja, y controla las operaciones abiertas mediante un sistema martingala/cuadrícula hasta alcanzar el punto de precio objetivo. Pares recomendados: Todos los pares principales como xau/usd; eurus/usd; aud/usd; gbpu/usd; nzdu/usd, así como pares menores como aud/cad; nzd/cad; eur/nz
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Asesores Expertos
Este asesor experto es un clon y actualización de "EA Rough Duster ", también opera mejor en GBPNZD minuto 5 timeframe. Mantiene un crecimiento constante de la cuenta y funciona mejor en spreads bajos y cuentas basadas en comisiones. Utiliza Martingala y cobertura perfecta para recuperar posiciones no rentables asegurando que no haya pérdidas. Sus curvas de beneficios consistentes, bajos DrawDowns y el riesgo demuestra el récord por sí mismo en la fiabilidad y la coherencia, además de su análisi
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto eficiente y sin embargo simple que no utiliza indicadores, que puede determinar lo siguiente: la dirección futura del movimiento de las cotizaciones, su fuerza, los niveles de comercio para el día actual y el próximo día de negociación. El Asesor Experto se ejecuta en el "aquí y ahora" principio, lo que significa que el EA pistas de una gran cantidad de parámetros del comportamiento de los precios en tiempo real. Sobre la base de este Asesor Experto, se desarrolló y
FREE
Gumper Options USDJPY
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Gumper Options UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PR
Aggressive Lifting MT4
Aleksandr Khmelevskii
Asesores Expertos
Quedan 2 ejemplares a 49 USD. Próximo precio 99 USD Archivo .set - Esta es una estrategia de trading muy agresiva, basada en un indicador MACD modificado. Se utiliza para analizar las zonas anómalas del mercado + metodología del autor para restablecer el movimiento crítico. La estrategia fue desarrollada teniendo en cuenta el movimiento del par de divisas USDCHF y las mejores tasas de comercio sólo en él. Recomendaciones : - H1 USDCHF - Apalancamiento de 1:500 o superior (idealmente 1:1000
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Murrey Math MT4
Oleg Pavlenko
Asesores Expertos
El Murray Math Advisor fue creado utilizando una variante de la estrategia Murray Math Channel basada en el ejemplo del indicador Murray Math Line X MT4 . El bot negocia órdenes limitadas pendientes, que coloca en los últimos cuatro niveles. No utiliza estrategias peligrosas de rejilla o Martingala, pero es posible aumentar los volúmenes lejos del nivel central para aumentar los beneficios potenciales. Para ello, establezca el parámetro Incrementar Lote = true Puede utilizar stop loss y take
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
Banev EA
Akram Azizi
Asesores Expertos
Este Experto utiliza múltiples indicadores y un algoritmo especial para elegir los puntos de entrada y proporcionar la máxima Ganancia con el mínimo Riesgo . Ejecute el BackTest y compruebe la eficiencia del producto. Condiciones de trabajo : Este EA funciona en todos los pares en 15M Timeframe. Con 1000 $ de saldo Parámetros de entrada : Modo de operación : Elija entre 3 modos. AutoGestión : El lote aumentará con el incremento del saldo. Lote : El lote se fija manualmente. Take Profit : S
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
Asesores Expertos
TrendCore Adaptive FX - Asesor experto inteligente para operar en Forex con confianza y adaptación TrendCore Adaptive FX es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para un rendimiento consistente en el mercado Forex. Combina el análisis técnico basado en tendencias, la gestión adaptativa de lotes y sólidas estrategias de protección del capital para garantizar una operativa sólida y eficiente en condiciones reales de mercado. Tanto si eres un trader profesional como un in
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Asesores Expertos
Imperium Patrón EA USALO SOLO CON LOS ARCHIVOS QUE PUSE EN LA SECCION DE COMENTARIOS. Esta es la mayor actualización en la vida del Imperio Patrón EA, tiene nuevas características y el motor. ---Tiene el sistema de motor dinámico oficial de TheNomadTrader junto con una buena relación riesgo:recompensa. ---Nueva característica que permite a los operadores decirle al EA después de cuánto tiempo (X valor en minutos) el EA puede cerrar las operaciones por la salida dinámica. Esta característica
ANOVA Seeking
Mano Boonsok
Asesores Expertos
**EA multiestrategia con análisis estadístico avanzado (ANOVA y R-cuadrado)**. **Marco estadístico básico 1. **Análisis ANOVA:** - ANOVA unidireccional: para la significación de la dirección de la tendencia - ANOVA bidireccional: para interacciones de variables de mercado - Umbrales de valor P < 0,15 para la validación de operaciones 2. **Análisis R-cuadrado - ATR R² (Correlación fuerte ≥ 0,75) - Desviación estándar R² (Moderada: 0,50-0,74) - EMA R² (Débil: 0,25-0,49) - R² combinada para el e
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Asesores Expertos
Axel Bot es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado para dotar a los operadores de estrategias de cobertura avanzadas. Al integrarse a la perfección con los principales mercados financieros, Axel Bot permite a los usuarios ejecutar operaciones de forma algorítmica, minimizando el riesgo y maximizando los beneficios potenciales. El bot aprovecha datos de mercado en tiempo real, análisis avanzados y modelos predictivos para identificar oportunidades de cobertura, lo que permite a los oper
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Asesores Expertos
El Asesor Experto definitivo basado en tendencias: Operaciones de precisión con cobertura dinámica Mejore sus operaciones con nuestro algoritmo MQL4 de última generación, diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad. Este algoritmo integra herramientas avanzadas de análisis técnico y una estrategia de cobertura flexible para ayudarle a maximizar su potencial de negociación, independientemente de las condiciones del mercado. Características principales: Detección Adaptativa de Tendencias : Man
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Asesores Expertos
Evoque Global - Cobertura automatizada fiable El precio seguirá aumentando en 100 $ con cada compra, así que no se retrase. Evoque Global ofrece una solución de negociación adaptable y manos libres diseñada para proporcionar beneficios constantes con un riesgo controlado. Utilizando un enfoque de cobertura inteligente, equilibra las operaciones para reducir las caídas y maximizar el crecimiento suave de la equidad. Este asesor experto funciona a la perfección en todas las condiciones del mercad
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Asesores Expertos
Pip Profesional: Un asesor fiable Pip Professional es un asesor fiable que funciona con un nuevo algoritmo con tres filtros y utiliza medias móviles (MA) para determinar la tendencia. Recomendaciones: Max Spread: Las operaciones no se abrirán una vez que se alcance el valor de spread establecido. Deslizamiento: Desviación del precio en el momento de la apertura de la orden. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lotes: Tamaño de operación de 0,1. Marco temporal: De M1 a D1. Pares de divisas:
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Early Morning Scalper ATR (en adelante EMS ATR) es un asesor experto (EA) que funciona totalmente automático y eficaz. Funciona durante un rango de horario muy específico, por la mañana de la sesión del mercado asiático. EMS ATR tiene un algoritmo muy analizado a fondo de forex. Tiene un indicador interno muy sofisticado para detectar los rangos de precios que mueven y también de su fuerza analizando siempre pequeñas desviaciones del mercado. Están integrados “Stop Loss” y “Take Profit” para po
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT4 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
EaMaster
Hai Chuan Su
Asesores Expertos
eaMaster (Asesor Experto) Introducción 1. Visión General Este EA es un sistema automatizado de operaciones basado en el análisis técnico, diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones automatizadas en el mercado. Sigue el indicador de Bandas de Bollinger combinado con patrones de velas, ejecutando operaciones precisas en marcos de tiempo específicos. El EA es aplicable a múltiples instrumentos financieros y soporta estrategias de negociación tanto a corto como a largo plazo, atendi
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Este es un EA basado en la acción del precio. No martingala o estrategia de cobertura se utiliza aquí. El EA es sólo para EURUSD. Lógica de entrada: Resistencia de soporte para determinar el área de compra y venta. No entramos en el mercado si es un mercado que oscila. Filtramos el mercado que oscila con la banda de Bollinger y ADX. También comprobamos la tendencia del mercado. Sólo entramos para comprar si es una tendencia alcista y vender si es un mercado de venta. Lógica de salida: Por lo gen
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Asesores Expertos
Este EA se crea sólo para RSI Puntos de Entrada Indicador (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Prueba, para mostrar los indicadores de parámetros rentables y dar a los compradores potenciales posibilidad de backtest indicador Entradas. EA abre órdenes de compra en las flechas de compra y órdenes de venta en las flechas de venta del indicador, las órdenes se cierran en señales opuestas. EA no es creado para el comercio automatizado en vivo, que no es el objetivo de vender EA, pero de t
FrankoScalp
Konstantin Kulikov
3.79 (116)
Asesores Expertos
¡Enhorabuena! ¡Has llegado a la página del Asesor Experto más longevo del mercado Forex! Desde hace más de 5 años este Asesor Experto está en boca de todos y en varios tops. En cualquier foro de Forex puedes encontrar hilos de discusión sobre el experto "FrankoScalp", pero sólo en mql5 puedes comprar la versión original actualizada del experto, así como ponerse en contacto con el autor y entrar en la amigable comunidad de usuarios de AE "FrankoScalp". >>> Chat <<< Detalles de la compra Cuando
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Asesores Expertos
Aviso importante: El Asesor Experto Fire Wave está diseñado específicamente para operar en el par GBP/USD utilizando el marco temporal de 5 minutos. Usar el EA en marcos temporales más altos (como H1 o superior) incrementa significativamente el riesgo y podría llevar a reducciones superiores a las esperadas. Esto se debe a los cálculos únicos de la estrategia, que están optimizados para el gráfico de 5 minutos. Sin embargo, si prefieres menor riesgo con menores ganancias, el EA también puede usa
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Asesores Expertos
Automatice su Estrategia Fimathe MT4: Opere con Eficiencia y Precisión Descripción: La Estrategia Fimathe es ampliamente reconocida por su rentabilidad, pero también se sabe que requiere largas horas de monitoreo del mercado. Para abordar este problema, les presentamos Fimathe MT4, un robot que automatiza la ejecución de su estrategia. Cómo funciona: Fimathe MT4 opera en modo "semiautomático". Usted realiza su análisis y el robot ejecuta las operaciones en función de él. Ventajas: Elimine la
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja sobre el indicador de media móvil Calculando el número de puntos del precio actual y el índice Entrando en un trato de ganancia 5 pips Si la tendencia se invierte con una nueva señal, entra en un comercio con la tendencia con la apertura de operaciones de consolidación con el mismo tamaño del lote original Con el cierre de todos juntos en un beneficio de 5 puntos Enfriamiento trata con el mismo tamaño del lote básico 15 pips abre una nueva operación Trabaja en el
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading , lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes. A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las ope
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
CryptoGrid AI Pro - Opere con Bitcoin, Crypto y pares de divisas en USD con reconocimiento inteligente de patrones de velas y un potente sistema de cuadrícula multinivel. Overview CryptoGrid AI Pro es un Asesor Experto avanzado que fusiona el reconocimiento de patrones de velas con un robusto sistema de trading grid . Está optimizado para Bitcoin (BTCUSD) , pero también funciona eficazmente con los principales pares de divisas en USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) y otras criptodivisa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ProfitPyramid X - EA de Estrategia Compuesta Avanzada ProfitPyramid X es un Asesor Experto de nivel profesional que aprovecha la lógica piramidal para maximizar sus beneficios durante las fuertes tendencias del mercado. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de promediación a la baja, este EA sólo añade nuevas operaciones cuando el mercado se mueve a su favor , componiendo las ganancias de forma segura y eficaz. Diseñado para las divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USD
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Gann Fusion Activator Pro - Sistema de flujo de tendencia adaptable Gann Fusion Activator Pro es una evolución de última generación del clásico Gann High-Low Activator , mejorado con lógica multitemporal , zonas de tendencia visuales y un motor de señales personalizable . Transforma el análisis de tendencia tradicional en un sistema moderno y dinámico que se adapta a la volatilidad, proporcionando señales visuales precisas de los cambios de tendencia y de impulso. Características principales Can
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
PulseZones MTF Soporte y Resistencia PulseZones MTF Soporte y Resistencia es una herramienta de precisión diseñada para identificar y mostrar los niveles clave de Soporte y Resistencia de múltiples marcos temporales directamente en un único gráfico. Ayuda a los operadores a comprender la estructura del mercado de un vistazo mostrando cómo interactúa el precio con las principales zonas en los marcos temporales M15, H1, H4 y D1. Este indicador está diseñado para los operadores que valoran la preci
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario