VoltArx Volatility

Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa
El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo los mercados se están "enrollando" para movimientos explosivos y le posiciona por delante de la ruptura.
¿Qué hace diferente a VoltArx?
Predicción de Volatilidad Pura - Sin Apuestas
- NO Martingala - No doblar las pérdidas
- NO Grid Trading - Sin sistemas trampa
- NO Curve Fitting - Funciona en todas las condiciones del mercado
- 100% Basado en datos - Análisis científico de la volatilidad
Sistema de detección de triple compresión
VoltArx no adivina - mide. El algoritmo monitoriza simultáneamente TRES indicadores de compresión:
- ATR Compression Mapping - Identifica cuando el Average True Range se contrae por debajo de las normas históricas
- Bollinger Band Squeeze Analysis - Detecta el estrechamiento de los canales de precios que indican una expansión inminente.
- Detección de Contracción de Rango - Mide rangos de velas decrecientes antes de movimientos explosivos
Requiere 2 de 3 señales para su confirmación - reduciendo las falsas rupturas en más de un 60%.
Características principales
Optimización multiactivo
Preconfigurado para los instrumentos más volátiles y líquidos:
- XAUUSD (Oro) - Captura la volatilidad de los metales preciosos
- NAS100 (NASDAQ) - Rupturas de índices tecnológicos
- US30 (Dow Jones) - Momento de los valores de primer orden
- EURUSD - Principales pares de divisas
- GBPUSD - Volatilidad del cable
- USDJPY - Flujos de refugio seguro
- DXY - Movimientos del índice del dólar
Funciona con CUALQUIER broker, CUALQUIER símbolo - simplemente ajuste los parámetros
Sistema de entrada inteligente
Cálculo de la fuerza de ruptura
- Mide el tamaño de la vela frente a la media móvil de 20 periodos
- El requisito de fuerza mínima de 1,5 veces elimina las señales débiles
- Filtra el ruido y las rupturas falsas
Confirmación de explosión de volumen
- Requiere 1,3 veces el volumen medio para validar la entrada
- Confirma la participación institucional
- Aumenta la tasa de ganancias al garantizar rupturas "reales
Filtro de correlación entre activos
- Comprueba la alineación entre varios pares de divisas
- Reduce el riesgo de movimientos falsos aislados
- Análisis multimercado de nivel institucional
Gestión avanzada del riesgo
Sistema Stop Loss adaptable
- Stops basados en ATR - Se ajusta a la volatilidad actual del mercado
- Multiplicador ATR 2,0x (por defecto) - Da a las operaciones espacio para respirar
- Nunca estático - Se adapta a las características de cada símbolo
Toma de beneficios dinámica
- Objetivo 3,0x ATR (por defecto) - Expectativas de beneficio realistas
- Toma de beneficios parcial - Cierre el 50% en el primer objetivo, deje correr a los ganadores
- Optimización Riesgo:Recompensa - Mínimo 1:1.5 en cada operación
Trailing Stop inteligente
- Trailing basado en ATR - Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor
- Nivel de activación - Sólo se arrastra después de 1.0x ATR beneficio asegurado
- Distancia de seguimiento 1,5x ATR - Evita salidas prematuras por ruido
Opciones de tamaño de posición
- Tamaño de lote fijo - Enfoque conservador para un riesgo constante
- Riesgo por operación - Gestión profesional del dinero (por defecto 2%)
- Auto-ajustado - Respeta los tamaños de lote mínimo/máximo del broker
Optimización de la sesión
Enfoque Londres/Nueva York
VoltArx está optimizado para las sesiones de mayor liquidez cuando los operadores institucionales están activos:
- Sesión de Londres: 08:00 - 12:00 GMT (ventana de alta volatilidad)
- Sesión de Nueva York: 13:00 - 18:00 GMT (Solapamiento de máxima liquidez)
Los filtros de sesión se pueden desactivar para la negociación 24/7 en cripto/índices
Protección de estabilidad de diferenciales
- Filtro de diferencial máximo (por defecto: 30 puntos)
- Protege contra el deslizamiento durante eventos noticiosos
- Sólo opera en condiciones óptimas
Lógica de la estrategia
Fase 1: Detección de compresión
El mercado entra en una "compresión": el ATR cae, las bandas de Bollinger se estrechan y los rangos se contraen. Esta es la fase de acumulación en la que el dinero inteligente se posiciona.
Fase 2: Señal de ruptura
Se forma una vela fuerte (1,5 veces el tamaño medio) con una explosión de volumen (1,3 veces la media). Esto señala el comienzo de la expansión.
Fase 3: Confirmación
Se comprueba la correlación entre pares. Si se alinean otros pares, se confirma el flujo institucional.
Fase 4: Ejecución
La posición se abre con un SL/TP adaptable basado en el ATR actual. La gestión de la operación comienza inmediatamente.
Fase 5: Gestión
- Toma de beneficios parciales al 50% del primer objetivo
- El trailing stop se activa tras un beneficio de 1x ATR
- La posición sigue la onda de volatilidad hasta el objetivo completo o la salida del trailing stop
¿Para quién es VoltArx?
Perfecto para:
- Operadores que quieren una ventaja estadística sobre el mercado
- Aquellos cansados de indicadores que se repintan o se retrasan
- Profesionales que buscan algoritmos de nivel institucional
- Operadores que valoran el riesgo controlado y la transparencia
- Cualquiera que opere con rupturas, volatilidad o impulso
No apto para:
- Operadores que esperan tasas de ganancia superiores al 90% (VoltArx tiene un objetivo del 55-65%)
- Aquellos que quieren "establecer y olvidar" sin supervisión
- Cuentas por debajo de $500 (mínimo recomendado: $1,000)
- Traders que no quieran aprender a gestionar el riesgo
Fácil configuración
- Adjuntar al gráfico - Funciona en cualquier marco temporal (se recomienda H1)
- Configure su riesgo - Elija el tamaño del lote o el % de riesgo por operación
- Configurar Sesiones - Activar/desactivar filtros Londres/NY
- Activar - Active AutoTrading y deje trabajar a VoltArx
Los ajustes por defecto están optimizados - ¡No necesita configuraciones complejas!
Expectativas de rendimiento
VoltArx está diseñado para obtener rendimientos consistentes y realistas:
- Tasa de Ganancias: 55-65% (sólo configuraciones de alta probabilidad)
- Riesgo:Recompensa: 1:1,5 a 1:2,5 de media
- Reducción: Controlado con un 2% de riesgo por operación
- Frecuencia de negociación: 3-8 señales por semana (marco temporal H1)
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Toda operación implica un riesgo.
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 4 y MetaTrader 5
- Tipo de cuenta: Cualquiera (ECN, Standard, Cent, Demo)
- Depósito Mínimo: $500 (Recomendado: $1,000+)
- Apalancamiento: Cualquiera (1:100+ recomendado para mayor flexibilidad)
- Cobertura: No es necesario
- Símbolos: Todos (optimizado para divisas, índices y metales)
- Plazos: M15, M30, H1, H4 (H1 recomendado)
Aviso importante
Operar con divisas, CFDs y derivados conlleva un alto nivel de riesgo. El Motor de Volatilidad VoltArx es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de trading, pero no garantiza beneficios. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Las pruebas retrospectivas y el rendimiento pasados no predicen los resultados futuros. Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.
Advertencia de riesgo: el 70-80% de los operadores minoristas pierden dinero. Opere con responsabilidad.
¿Por qué elegir VoltArx?
"La mayoría de los EAs tratan de predecir el mercado. VoltArx espera a que el mercado muestre sus cartas y golpea con precisión".
La ventaja de VoltArx:
- Algoritmo transparente (sin caja negra)
- Sin gestión peligrosa del dinero
- Funciona con cualquier broker
- Versatilidad multi-activos
- Controles de riesgo de nivel profesional
- Actualizaciones periódicas y asistencia
Empiece hoy mismo a operar con más inteligencia
Únase a operadores profesionales que utilizan análisis de volatilidad basados en datos. Deje de perseguir al mercado y permita que VoltArx le adelante a los movimientos explosivos.
Descárguelo ahora y transforme sus operaciones con la tecnología de ruptura de nivel institucional.
