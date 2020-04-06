Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo

Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad, combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado.

Principales ventajas

Funciona con Oro y Más - Optimizado para XAU/USD , pero lo suficientemente flexible como para operar con los principales pares de divisas, índices e incluso criptomonedas con configuraciones ajustables.

Scalping ultrarrápido - Captura movimientos pequeños pero frecuentes en plazos bajos (M1-M15) con una ejecución rápida y una latencia mínima.

Adaptable a las condiciones del mercado - Cambia dinámicamente entre ráfagas de impulso , reversión a la media y scalping de ruptura en función de la volatilidad y la tendencia.

Estricta protección contra el riesgo - Cada operación está respaldada por un stop-loss duro, protección de la equidad, protección diaria contra caídas y un sistema de seguimiento de beneficios.

Maximiza los beneficios, minimiza el riesgo - Utiliza múltiples objetivos de toma de beneficios, cambios de punto de equilibrio y trailing stops inteligentes para asegurar las ganancias mientras corta las operaciones perdedoras antes de tiempo.

Filtros de Sesión y Diferencial - Opera sólo en las mejores condiciones de mercado, evitando diferenciales altos, picos de noticias y horas de bajo volumen.

Broker-Smart Execution - Se adapta automáticamente a los tamaños de los contratos de los brokers, a los pasos de los lotes y a las variaciones de los símbolos ( XAUUSD , GOLD , XAUUSD.a , etc.).

Resumen de características

Modo sólo oro con soporte opcional multimercado

Confirmación de entrada en múltiples marcos temporales (M1-H1)

Filtros avanzados: spread, volatilidad, sesión, tendencia, ADX, números redondos

Tamaño de lote fijo o basado en el riesgo

Toma de beneficios parcial con niveles de TP flexibles

Trailing stop y motor de equilibrio

Protector de renta variable integrado y límites diarios de operaciones

Sencillo panel de control con estadísticas en tiempo real

¿Por qué Goldilocks GG?

Al igual que su nombre, Ricitos de Oro GG está diseñado para ser "perfecto" para cada condición. Es lo suficientemente agresivo para obtener beneficios en mercados rápidos como el del oro, pero disciplinado con una gestión del riesgo férrea para proteger su cuenta. Tanto si opera con oro, divisas principales, índices o criptomonedas, Goldilocks GG se adapta para maximizar su ventaja.



