Trend Reversal Candles
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico.
Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente.
Patrones detectados
-
Envolvente alcista y bajista
-
Martillo y Hombre Colgado
-
Estrella fugaz
-
Variaciones Doji
-
Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas
Características
-
Muestra flechas y nombres de patrones en el gráfico
-
Funciona con cualquier símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones)
-
Soporta múltiples marcos temporales
-
No repinta las señales después del cierre de una barra
Uso
-
Los patrones pueden combinarse con análisis de tendencia o soporte/resistencia para confirmación
-
Aplicable en plazos inferiores (M1-H4) para operaciones intradía, o plazos superiores (D1 y superiores) para análisis a más largo plazo
Este indicador es una herramienta de análisis visual. No abre, gestiona ni cierra operaciones automáticamente.