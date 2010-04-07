Trading Journal pro

Diario de operaciones y panel de análisis definitivo

Esta herramienta no es sólo un registrador de operaciones; es un completo Centro de Psicología y Rendimiento.

Se apodera por completo de su gráfico para proporcionar un entorno libre de distracciones centrado por completo en sus estadísticas de trading, disciplina y hábitos diarios.

Características principales

1. Interfaz de usuario de inmersión total (el "apagón")

  • Enmascaramiento del gráfico: Al cargar la herramienta, el fondo, la cuadrícula y las velas se vuelven completamente negros. Esto oculta el ruido de los ticks del mercado, permitiéndole centrarse puramente en sus datos de rendimiento sin distracciones emocionales.

  • Renderización suave: La interfaz se actualiza instantáneamente sin parpadeos, proporcionando una sensación de software de primera calidad.

2. Diario de operaciones interactivo (vista de lista)

Una vista de tabla de su historial de operaciones con funciones interactivas de etiquetado:

  • Datos automáticos :Fecha, símbolo, tipo (compra/venta), volumen (lotes) y pérdida/ganancia.

  • Etiquetado Manual (Click-to-Cycle):

    • Comportamiento: Etiqueta las operaciones como Disciplinada, FOMO, Venganza, Vacilante, Buena configuración.

    • Estrategia: Etiquete las operaciones por sistema (por ejemplo, SMC, ICT, Price Action, Scalping).

    • Emoción: Registre su estado de ánimo ( Confiado, Ansioso, Codicioso, Temeroso).

  • Lista de comprobación de 10 puntos: Haga clic en el botón de comprobación para abrir una ventana emergente en la que puede confirmar si ha seguido sus reglas (por ejemplo, Dirección de la tendencia, Riesgo/Recompensa, Stop Loss en su sitio).

  • Notas: Un cuadro de texto para cada operación para escribir comentarios específicos.

3. Calendario de resultados (vista de calendario)

Un resumen visual mensual de su rendimiento:

  • Agregación diaria: Muestra el P/L total, el tamaño total del lote y el recuento de operaciones de cada día.

  • Codificado por colores:

    • Verde mate:Día rentable .

    • Rojo mate:Día con pérdidas .

    • Gris: Punto de equilibrio o neutral.

  • Insignias inteligentes:

    • 🔵 O bjetivo Alcanzado: Aparece si tu beneficio diario supera tu objetivo (establecido en entradas).

    • 🔴 Pérdida máxima alcanzada: Aparece si su pérdida supera su límite diario (establecido en entradas).

  • Modo fin de semana: los sábados y domingos se muestran consejos educativos rotativos (por ejemplo, "Backtest Strategy", "Rest & Reset") en lugar de espacio vacío.

  • Barra lateral de Deep Analytics

El panel derecho proporciona métricas avanzadas mostradas en un estilo de cinta ( fondo amarillo/dorado con bordes morados):

  • Mejor hora/sesión: Analiza si opera mejor durante las sesiones de Asia, Londres o Nueva York.

  • Consistencia del Lote: Muestra su tamaño medio de lote y su varianza (cuánto se desvía de su tamaño estándar).

  • Detección de Riesgo (Salto de Lote Máximo): Detecta si usted incrementó repentinamente su tamaño de lote de manera significativa (una señal de apuesta/inclinación).

  • Monitor de Venganza/Impulso: Cuenta cuántas veces ha abierto una operación menos de 5 minutos después de una pérdida.

  • Rachas: Sigue las rachas actuales de victorias y derrotas.

  • Mejores/peores símbolos: Identifica qué activos le hacen ganar dinero y cuáles se lo quitan.

5. Reglas de Oro Brillantes

Para mantener su psicología bajo control, en la parte inferior de la barra lateral encontrará 5 estrictas reglas de trading.

  • Animación: El texto cambia lentamente de tenue a brillante neón cada pocos segundos.

  • Propósito: Atrae tu atención para recordarte: "Respeta el riesgo o muere arruinado" o "Emociones = Pobreza".

Configuración (Entradas)

Cuando se conecta la herramienta, se puede configurar:

  • Colores: Personalice el Fondo, los colores de Ganar/Perder y los colores de la Cinta.

  • DailyProfitGoal: Establezca su objetivo monetario (por ejemplo, $500). Si lo alcanza en un día, el Calendario muestra una insignia azul.

  • DailyMaxLoss: Establezca su límite de riesgo (por ejemplo, 200 $). Si pierde esta cantidad, el Calendario muestra una insignia roja.

3. Uso de la vista de lista

  • Revisar operaciones: Desplácese por la lista.

  • Etiquetado: Haga clic en los botones grises situados bajo las columnas Comportamiento, Estrategia o Emoción. Siga haciendo clic para desplazarse por las opciones (por ejemplo, cambie "-" por "FOMO").

  • Lista de control: Haga clic en el botón que dice(0/10). Aparecerá una ventana emergente. Marque las casillas que correspondan a esa operación. Haga clic en Guardar. El botón se actualizará a(10/10) y se volverá verde si es perfecto.

  • Notas: Haga clic dentro del cuadro de texto de la derecha, escriba su nota y pulse Intro (o haga clic fuera) para guardar.

4. Uso de la vista de calendario

  • Haz clic en el botón "Calendario"del menú inferior.

  • Esto le ofrece una vista de pájaro del mes.

  • Busque los distintivos rojos ( "Pérdida máxima alcanzada"). Si ve una, vuelva a la vista "Lista" para esa fecha para analizar por qué falló (por ejemplo, ¿etiquetó esas operaciones como "Venganza"?).

5. Uso de los botones (menú inferior)

  • Cargar: Carga los datos del archivo CSV guardado (útil si reinició MT5).

  • Actualizar: Fuerza un nuevo escaneo del historial de su cuenta para encontrar nuevas operaciones inmediatamente.

  • Lista / Calendario: Alterna entre las dos vistas principales.

  • Foto: Hace una captura de pantalla del panel de control y la guarda en su carpeta MQL5/Files/.

  • CSV (Botón Azul en versiones anteriores): Exporta los datos de su diario a formato Excel.


