MSX Hybrid Heiken Scalper

MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00

Aumente la precisión de sus operaciones de scalping con un indicador Heiken Ashi sin repintado de última generación

El MSX Hybrid Heiken Scalper es un indicador Heiken Ashi no repintado, científicamente diseñado y optimizado para scalping M1 y M5 en MetaTrader 5. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas que preserva la claridad de la tendencia a la vez que filtra el ruido menor del precio, todo ello sin utilizar el suavizado tradicional EMA/WMA/HMA que provoca repintados.

🔹 Lógica fiable de velas cerradas
El color de cada vela se fija después del cierre - garantizando que no haya repintado del historial para una lectura manual precisa o estrategias automatizadas.

🔹 Dos modos de suavizado (seleccionables por el usuario)
Elija entre:

  • Modo A - Agresivo: Rápida capacidad de respuesta de la señal.

  • Modo B - Conservador: Mayor estabilidad de la tendencia

Esta flexibilidad permite a los operadores personalizar el comportamiento del indicador en función de las condiciones del mercado y el estilo de scalping.

🔹 Colores de Dirección Clara

  • VERDE = COMPRA Tendencia

  • ROJO = VENDER Tendencia

Diseñado pensando en la simplicidad y la claridad en tiempo real, las señales de color son fáciles de interpretar incluso en mercados volátiles.

Combinado con nuestro otro indicador Master SmoothedHMA Color se puede encontrar la entrada extrema / salida resultado milimétrico para el comercio de scalping con cualquier SÍMBOLO y MARCO DE TIEMPO.

🔹 Optimizado para Scalping en M1/M5
Ideal para:
✔ Forex
✔ Metales Preciosos
✔ Criptodivisas
✔ CFDs sobre Índices

Tanto si operas manualmente como si utilizas este indicador como base para futuros Asesores Expertos, te ofrece:

⭐ Confianza sin repintado
⭐ Claridad visual inmediata
⭐ Consistencia de tendencia
⭐ Señalización rápida e intuitiva.

MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 se utiliza como base para sus decisiones de scalping de alta frecuencia.

⚠ Aviso importante sobre riesgos

  • Este indicadorno garantiza beneficios.

  • El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del corredor, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

  • Un apalancamiento alto y una configuración de riesgo agresiva pueden provocar pérdidas rápidas.

  • Pruebe siempre primero enla Demo Gratuita y aumente el riesgo gradualmente.

  • El rendimiento pasado de Screenshots no garantiza resultados futuros.


