

OPTIVEXPRO MT5 – El poder del scalping inteligente y el crecimiento acumulativo real



Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another. Discount Coupon

Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork OR Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO OR https://t.me/OPTIVEX_PRO

Olvida los sistemas lentos y las señales impredecibles.

OPTIVEXPRO MT5 no es solo otro Asesor Experto; es un motor de scalping de precisión diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD), capaz de ejecutar cientos de microoperaciones cada día, convirtiendo cada movimiento del mercado en beneficio.

Desarrollado para traders que buscan un crecimiento diario real y constante, OPTIVEXPRO combina toma de decisiones inteligente, ejecución ultrarrápida y gestión avanzada del dinero en un solo sistema compacto y totalmente automático.





Lo que hace diferente a OPTIVEXPRO

Mientras la mayoría de los EAs esperan el “momento perfecto”, OPTIVEXPRO crea sus propias oportunidades mediante un flujo continuo de microoperaciones.

Cada operación apunta a unos pocos puntos, pero al multiplicarse por cientos de ejecuciones diarias, los resultados se vuelven exponenciales. No es teoría: es ganancia acumulativa real en el mercado en vivo.

Especificaciones clave

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Marcos de tiempo: M1 o M5

Tipo de trading: Scalping automático de alta frecuencia

Saldo mínimo: $250

Saldo recomendado: $500+





Compatible con Prop Firms — Supera tu reto de financiación con confianza

OptivexPro está totalmente optimizado para las condiciones de trading de las prop firms, ofreciendo resultados consistentes con bajo drawdown y un control preciso del riesgo.

Cumple con los estrictos requisitos de los principales programas de financiación, siendo la opción perfecta tanto para cuentas personales como financiadas.

Muchos traders utilizan OptivexPro para superar los retos de financiación y mantener sus cuentas financiadas con un crecimiento estable y una gestión profesional del riesgo.

Ventajas principales

Lógica inteligente que se adapta instantáneamente al mercado

Ejecución de alta frecuencia con mínima latencia

Protección automática de capital y control dinámico del lote

Funciona 24/7 — completamente autónomo

Diseñado tanto para principiantes como para profesionales exigentes

Entorno recomendado

Plataforma MetaTrader 5

VPS con baja latencia

Por qué los traders eligen OPTIVEXPRO

Porque ofrece consistencia real, no suerte.

Porque opera cientos de veces al día, no ocasionalmente.

Porque está diseñado para acumular beneficios, no para apostar en direcciones.

Empieza con $250 o comercia profesionalmente con $500+ y observa cómo OPTIVEXPRO transforma la volatilidad en un flujo constante de ingresos.

Sin exageraciones. Sin suposiciones. Solo precisión, velocidad y rendimiento acumulativo puro.