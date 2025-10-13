OptivexPro MT5

OPTIVEXPRO MT5 – El poder del scalping inteligente y el crecimiento acumulativo real


Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.

Olvida los sistemas lentos y las señales impredecibles.
OPTIVEXPRO MT5 no es solo otro Asesor Experto; es un motor de scalping de precisión diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD), capaz de ejecutar cientos de microoperaciones cada día, convirtiendo cada movimiento del mercado en beneficio.

Desarrollado para traders que buscan un crecimiento diario real y constante, OPTIVEXPRO combina toma de decisiones inteligente, ejecución ultrarrápida y gestión avanzada del dinero en un solo sistema compacto y totalmente automático.


Lo que hace diferente a OPTIVEXPRO
Mientras la mayoría de los EAs esperan el “momento perfecto”, OPTIVEXPRO crea sus propias oportunidades mediante un flujo continuo de microoperaciones.
Cada operación apunta a unos pocos puntos, pero al multiplicarse por cientos de ejecuciones diarias, los resultados se vuelven exponenciales. No es teoría: es ganancia acumulativa real en el mercado en vivo.

Especificaciones clave
Instrumento: XAUUSD (Oro)
Marcos de tiempo: M1 o M5
Tipo de trading: Scalping automático de alta frecuencia
Saldo mínimo: $250
Saldo recomendado: $500+

Compatible con Prop Firms — Supera tu reto de financiación con confianza
OptivexPro está totalmente optimizado para las condiciones de trading de las prop firms, ofreciendo resultados consistentes con bajo drawdown y un control preciso del riesgo.
Cumple con los estrictos requisitos de los principales programas de financiación, siendo la opción perfecta tanto para cuentas personales como financiadas.
Muchos traders utilizan OptivexPro para superar los retos de financiación y mantener sus cuentas financiadas con un crecimiento estable y una gestión profesional del riesgo.

Ventajas principales
Lógica inteligente que se adapta instantáneamente al mercado
Ejecución de alta frecuencia con mínima latencia
Protección automática de capital y control dinámico del lote
Funciona 24/7 — completamente autónomo
Diseñado tanto para principiantes como para profesionales exigentes

Entorno recomendado
Plataforma MetaTrader 5
VPS con baja latencia

Por qué los traders eligen OPTIVEXPRO
Porque ofrece consistencia real, no suerte.
Porque opera cientos de veces al día, no ocasionalmente.
Porque está diseñado para acumular beneficios, no para apostar en direcciones.

Empieza con $250 o comercia profesionalmente con $500+ y observa cómo OPTIVEXPRO transforma la volatilidad en un flujo constante de ingresos.
Sin exageraciones. Sin suposiciones. Solo precisión, velocidad y rendimiento acumulativo puro.


Comentarios 5
Gopal Murugan
48
Gopal Murugan 2025.11.03 14:47 
 

Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money

ABU BASEL
26
ABU BASEL 2025.10.16 16:13 
 

I can't judge the expert advisor based on just a few days of use, but it seems to me to be well-designed, with a target, stop-loss, and profit trailing, which makes it relatively secure. The seller's service was excellent.

Ahmed Shahein
27
Ahmed Shahein 2025.10.16 01:17 
 

Thank you for preparing this wonderful expert advisor. On the first day, I earned $76 with a balance of $1,000 without any big risk. What I liked most is that he has a reasonable stop loss and his trades are accurate, not exceeding a few seconds. I noticed that there is tracking on the total trades, and this is very excellent for exiting the market quickly without big risk. Thank you for the free bot. I have benefited from Nexon. It deserves this evaluation.

