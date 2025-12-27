BlueBoat Fimathe PrimeCycle

BlueBoat - Prime Cycle es un indicador técnico para MetaTrader 5 que visualiza los ciclos del mercado basándose en el modelo de ciclos de Fimathe (Marcello Ferreira). Identifica y muestra estructuras de ciclo históricas y en vivo, como CA, C1, C2, C3, etc., ayudando a los operadores a entender el ritmo y el momento del movimiento de los precios a través de múltiples sesiones.

Esta herramienta es ideal para el análisis manual o como señal de apoyo en estrategias discrecionales.

Características principales

Análisis de ciclos históricos - Realice pruebas retrospectivas y visualice tantos ciclos semanales como necesite utilizando el modelo Fimathe.

Proyección de ciclos en vivo - Muestra el estado actual del ciclo directamente en el gráfico en tiempo real.

Soporte Multi-Timeframe - Funciona en gráficos M15 y M5 con una alineación precisa de los ciclos.

Modos semanal y diario - Elija entre mostrar ciclos semanales o ciclos diarios en función de su horizonte de negociación.

Filtros de sesión (sólo M5) - Muestra opcionalmente ciclos basados en una o más sesiones de mercado: Sesión de Oceanía Sesión de Londres Sesión de Nueva York O Todas las sesiones simultáneamente

Marcas visuales claras - Fases del ciclo anotadas directamente en su gráfico para una interpretación intuitiva.

Funcionamiento

El indicador analiza el historial de precios para detectar las fases del ciclo según el concepto de Fimathe:

CA es el anclaje inicial del ciclo derivado de datos históricos backtested.

C1, C2, C3, ... son ciclos subsiguientes que surgen de patrones de ruptura o de la lógica de progresión del modelo.

Una vez configurado, el indicador se actualiza continuamente y muestra líneas y etiquetas de ciclo en condiciones reales.

¿A quién va dirigido?

Este indicador está diseñado para operadores que:

✔ Buscan una visión estructural del comportamiento del mercado más allá de los indicadores estándar.

✔ Utilizan la teoría de ciclos para programar entradas, salidas y transiciones de sesión.

✔ Operan con configuraciones intradía en M15/M5 teniendo en cuenta el pulso diario y semanal.