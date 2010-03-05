Yugen MT5
- Asesores Expertos
- Lin Lin Ma
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Yugen es un Asesor Experto (EA) multi-instrumento de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Puede operar con 7 instrumentos simultáneamente. La estrategia proporciona puntos de entrada precisos mediante el análisis del estado de los diferentes instrumentos y el uso de un sistema OCO, mientras sigue las tendencias para las operaciones. Equipada con una función de protección adaptativa, ajusta los niveles de toma de beneficios en tiempo real en función de las condiciones actuales del mercado, ofreciendo una excelente relación riesgo-recompensa. Además, Yugen sólo permite una posición larga y una posición corta por instrumento para gestionar estrictamente el riesgo y evitar pérdidas significativas.
Ajustes:
Instrumentos: Soporta XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, BTCUSD, NAS100, US500
Marcos temporales: M30 o 4H
Depósito mínimo: 500 USD
Apalancamiento: 1:100 a 1:1000
Cuentas: Compatible con la mayoría de brokers (se recomiendan cuentas con poco margen)
- Tasa de ganancias de casi el 80% en operaciones con varios instrumentos, factor de beneficios superior a 2,1 y ratio de Sharpe de hasta 11,3.
- Sin Martingala, sin estrategia de rejilla. Una estrategia de ruptura estable y eficaz que evita los métodos de gestión de posiciones de alto riesgo.
- Sin fabricaciones ni sobreajustes: sólo persigue un alfa de alta eficiencia.
- Los datos de alta calidad garantizan unos resultados de backtesting precisos.
- Abra MetaTrader 5 y cargue los parámetros proporcionados en los comentarios (¡¡¡IMPORTANTE!!!).
- Establezca un depósito mínimo de 500 USD, seleccione el marco temporal M30, personalice el intervalo de fechas, elija cada tick para las cotizaciones y seleccione un apalancamiento adecuado dentro del intervalo.
- Haga clic en "Iniciar prueba" para obtener resultados de backtesting de alta precisión.
¿Cómo utilizarlo?
Después de comprar el producto, póngase en contacto con nosotros en el Foro MQL5 con una captura de pantalla de la activación exitosa, y le ayudaremos con la configuración.
Añada el EA al gráfico de acuerdo con la configuración y comience a operar automáticamente, ¡así de simple! (Se recomienda VPS para reducir la latencia y permitir el trading 24/7).