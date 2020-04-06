Gravota
- Asesores Expertos
- Jimmy Musyoki Mwongela
- Versión: 1.11
- Actualizado: 13 noviembre 2025
- Activaciones: 5
GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping
Descripción del producto
Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional.
VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales
Ahora con adaptación automática a los requisitos de tamaño de lote y especificaciones de nivel de stop de cualquier broker. Funciona a la perfección con índices de volatilidad Deriv, divisas estándar, metales, índices y cripto CFD.
Características principales
COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON BROKERS
- Funciona con CUALQUIER broker MT5 (ECN, STP, Market Maker)
- Auto-detecta y se adapta a los requisitos de tamaño de lote del broker
- Soporta todos los incrementos de lote: 0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1.0
- Ajusta automáticamente los niveles de stop para cumplir los requisitos del broker
- Elimina los errores "Stops no válidos" y "Volumen no válido".
GESTIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO
- Calcula automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta
- Porcentaje fijo de riesgo por operación (por defecto 1%)
- Relación riesgo-recompensa 6:1 (personalizable)
- Trailing stop inteligente que se adapta a los niveles de congelación del broker
- Comprobación exhaustiva del margen antes de la ejecución de la orden
DERIVADOS SINTÉTICOS OPTIMIZADOS
- Totalmente compatible con índices de volatilidad (V10, V25, V50, V75, V100)
- Funciona con los índices Crash y Boom (500, 1000)
- Compatible con Step Index y otros instrumentos sintéticos
- Gestión automática de lotes mínimos variables
CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES
- El comprobador de compatibilidad de brokers se ejecuta en el momento de la inicialización
- Panel de control en tiempo real que muestra el estado de las operaciones y la compatibilidad de los corredores
- Registro detallado para una transparencia total
- Filtro de operaciones basado en el tiempo para sesiones específicas
- Filtro de márgenes para evitar entradas de alto coste
- Enfoque en una sola operación, sin martingala ni estrategias de rejilla
EXCELENCIA TÉCNICA
- Sin repintado - todas las señales se basan en la acción del precio en tiempo real
- Funciona en todos los marcos temporales (optimizado para M1, M5)
- Detección adaptativa de picos para diferentes marcos temporales
- VPS-friendly con bajo uso de recursos
- Estructura de código limpia y profesional
Cómo funciona
DETECCIÓN DE PICOS
Supervisa continuamente los movimientos de los precios para identificar subidas repentinas. Cuando el precio se mueve un número especificado de pips dentro de una ventana de tiempo especificada, lo identifica como un pico negociable.
EJECUCIÓN DE OPERACIONES
- Detecta un pico de impulso que supera el umbral
- Determina la dirección de la operación en función del impulso
- Calcula el tamaño de lote óptimo en función del porcentaje de riesgo
- Normaliza el tamaño del lote según los requisitos del corredor
- Establece stop loss y take profit con distancias compatibles con el broker
- Valida todos los parámetros según las especificaciones del corredor
- Ejecuta la operación al instante
GESTIÓN DE RIESGOS
- Nunca arriesga más del porcentaje especificado
- Tiene en cuenta los tamaños de lote mínimos del corredor
- Calcula el riesgo monetario real antes de cada operación
- Ajusta el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta
- Evita el apalancamiento excesivo mediante comprobaciones exhaustivas de los márgenes.
- Avisa al usuario cuando el tamaño de la cuenta es insuficiente para el riesgo deseado.
PROTECCIÓN DE BENEFICIOS
- Supervisa las posiciones en tiempo real
- Aplica el trailing stop cuando el beneficio alcanza el umbral
- Respeta los niveles de congelación del broker para evitar errores de modificación
- Bloquea los beneficios progresivamente a medida que el precio se mueve favorablemente
- Sale con el take profit o el trailing stop
Parámetros de entrada
Parámetros principales de la estrategia
- Umbral de detección de picos (10,0 pips) - Movimiento mínimo del precio para activar la entrada.
- Ventana de tiempo de detección (5 segundos) - Tiempo máximo para que se produzca el pico.
- Distancia Trailing Stop (1.0 pips) - Distancia para el trailing stop (auto-ajustado si es necesario)
- Riesgo por operación (1,0%) - Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar
- Número Mágico (20240101) - Identificador único para las operaciones
- Mostrar panel (true) - Muestra el panel de información en el gráfico
Configuración de Operaciones
- Relación Riesgo:Recompensa (6.0) - Multiplicador de recompensa objetivo
- Diferencial máximo (30 puntos) - Diferencial máximo permitido
- Deslizamiento (10 puntos) - Deslizamiento máximo aceptable
- Lote mínimo anulado (0 = detección automática) - Tamaño de lote mínimo forzado
- Lote máximo anulado (0 = detección automática) - Forzar el tamaño de lote máximo
Filtro de tiempo
- Usar Filtro de Horas de Negociación (false) - Habilitar horas de negociación específicas
- Hora de inicio (8) - Hora de inicio de la negociación en la hora del servidor
- Hora de finalización (20) - Hora de finalización de la negociación en la hora del servidor
Configuración Avanzada
- Mostrar advertencias de compatibilidad (true) - Alerta sobre problemas con el broker
- Multiplicador de Nivel de Stop (2.5) - Margen de seguridad para distancias de stop
- Auto-Ajuste de Stops (true) - Ajuste automático a los requerimientos del broker
- Ejecutar Test de Diagnóstico (falso) - Comprueba la compatibilidad del broker en la inicialización
- Segundos mínimos de arrastre (60) - Tiempo mínimo entre actualizaciones de arrastre
Instrumentos soportados
Forex estándar
Todos los pares principales y secundarios, incluidos EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y pares cruzados.
Índices de volatilidad derivados
- Volatilidad 10 (lote mín. 0,001)
- Volatilidad 25 (0,005 min lote)
- Volatilidad 50 (0,005 min lote)
- Volatilidad 75 (0,01 min lote)
- Volatilidad 100 (0,01 min lote)
Derivados Crash & Boom
- Crash 500, Crash 1000
- Boom 500, Boom 1000
- Índice escalonado
Metales
XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata)
Índices
US30, NAS100, SP500, DAX30, FTSE100
Materias primas
Petróleo (WTI, Brent), Gas natural
Cripto CFDs
BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD
Condiciones de negociación recomendadas
Mejores instrumentos
Para cuentas pequeñas ( 100 - 100-500):
- EURUSD, GBPUSD, USDJPY
- Volatilidad 75, Volatilidad 100 (si el broker permite 0.01 lote)
Para Cuentas Medianas ( 500 - 500-2000):
- Todos los principales pares de divisas
- Todos los índices de volatilidad derivados
- Índices Derivados Crash/Boom
- XAUUSD (Oro)
Para grandes cuentas ($2000+):
- Todos los instrumentos admitidos
- Índices (US30, NAS100)
- Múltiples instancias de gráficos
Horarios de negociación óptimos
- Apertura de Londres (07:00-09:00 GMT) - Alta volatilidad
- Apertura de Nueva York (12:00-14:00 GMT) - Máximo volumen
- Solapamiento Londres/Nueva York (12:00-16:00 GMT) - Mayor liquidez
Plazos recomendados
- M1 - Máxima frecuencia de negociación (scalping)
- M5 - Frecuencia y calidad equilibradas
- M15 - Menor frecuencia, mayor calidad
- H1 - Enfoque de swing trading
Requisitos de los corredores
Recomendado:
- Ejecución ECN o STP
- Spread bajo (menos de 2 pips en los principales)
- Bajo nivel de stop (0-10 pips ideal)
- Ejecución rápida (menos de 100 ms)
- Sin restricciones de scalping
Compatible (con autoajuste):
- Creadores de mercado
- Brokers con niveles de stop de 10-20 pips
- Cuentas estándar
Brokers probados y verificados:
IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Deriv, Exness, Tickmill, Admiral Markets
Recomendaciones de depósito mínimo
Basado en un riesgo del 1% con stop loss de 10 pips:
- Standard Forex (0.01 min lote): 100 - 100-200
- Deriv V75/V100 (0.01 min lote): 500 - 500-1000
- Deriv V25/V50 (0,005 min lote): 500 - 500-800
- Deriv V10/Step (0,001 min lote): 300 - 300-500
- Oro XAUUSD (0,01 min lote): 500 - 500-1000
- Índices (0.1 min lote): $2000+
Nota: Gravota le avisará si su cuenta está por debajo del tamaño recomendado y mostrará el porcentaje de riesgo real.
Por qué elegir Gravota v1.10
Para Traders
- Configure y olvídese de la automatización
- Riesgo controlado - nunca arriesga más de lo especificado
- Independencia del corredor: funciona con su corredor actual
- Optimizado para derivados - perfecto para operadores de índices de volatilidad
- Transparente - vea exactamente lo que hace el EA
Para la estrategia
- Lógica probada basada en principios institucionales de impulso
- Sin métodos peligrosos - sin martingala, sin rejilla, sin promedios
- Estrategia de salida profesional con trailing stop
- Alta relación de recompensa - 6:1 por defecto (personalizable)
Para la tecnología
- Compatibilidad universal - funciona en CUALQUIER broker MT5
- Manejo inteligente de errores - explica los problemas claramente
- Bajo consumo de recursos - compatible con VPS
- Sin repintado - señales honestas y en tiempo real
Rendimiento
- Registro detallado - analice cada decisión
- Compatible con pruebas retrospectivas: compruebe el rendimiento histórico
- Preparado para la optimización: ajústelo a sus preferencias
- Capacidad multisímbolo: ejecútelo en varios gráficos simultáneamente
Instalación y configuración
Paso 1: Instalación
- Comprar en MQL5 Market
- Instalar a través del Navegador - Mercado - Mis Productos
- Reinicie MetaTrader 5
Paso 2: Adjuntar gráfico
- Abra el gráfico de cualquier instrumento soportado
- Seleccione el marco temporal preferido (se recomienda M1 o M5)
- Arrastre el EA de Gravota al gráfico
- Ajuste los parámetros si es necesario (los valores por defecto funcionan bien)
- Haga clic en OK
- Active el botón AutoTrading en la barra de herramientas de MT5
Paso 3: Verificar la compatibilidad
- Abrir Toolbox - pestaña Experts
- Busque el informe Broker Compatibility Check
- Verifique "ESTADO: CORREDOR TOTALMENTE COMPATIBLE".
- Compruebe el indicador de estado en el cuadro de mandos
- Si se detectan problemas, siga las recomendaciones del Diario
Paso 4: Supervisar
- Observe el cuadro de mandos para detectar el primer pico
- Compruebe los registros detallados del diario
- Compruebe que las operaciones se ejecutan correctamente
- Ajuste los parámetros de riesgo si es necesario
Importante: Pruebe siempre en una cuenta demo durante al menos 1 semana antes de operar en vivo.
Pautas de optimización
Para la máxima frecuencia de negociación
- Utilice el marco temporal M1
- Reducir el umbral de picos a 5-8 pips
- Ventana de tiempo más corta (3-5 segundos)
- Opere durante sesiones de alta volatilidad
Para operaciones de mayor calidad
- Utilice el marco temporal M5 o M15
- Umbral de picos más alto (15-20 pips)
- Ventana de tiempo más larga (10-15 segundos)
- Utilice el filtro de tiempo sólo para las mejores sesiones
Para Índices de Volatilidad Derivados
- Utilice el marco temporal M1
- Umbral de picos: 10-15 unidades
- Ventana temporal: 5-10 segundos
- Riesgo: 0,5-1% (estos instrumentos son volátiles)
Para Forex estándar
- Utilice el marco temporal M5
- Umbral de Spike: 10-12 pips
- Ventana de tiempo: 5 segundos
- Riesgo: 1-2
- Opere durante las sesiones de Londres/NY
Puntos destacados de la actualización a la versión 1.10
COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON BROKERS
- Detecta automáticamente los requisitos de tamaño de lote del corredor (mínimo, máximo, paso)
- Normaliza el tamaño de los lotes para adaptarse a cualquier corredor (incrementos de 0,001 a 1,0).
- Valida todos los parámetros de la orden antes de su ejecución
- Elimina los errores de "Volumen no válido" en todos los instrumentos.
GESTIÓN INTELIGENTE DEL NIVEL DE STOP
- Detecta automáticamente el nivel de stop del broker y los requisitos de nivel de congelación
- Auto-ajusta las distancias SL/TP para cumplir con los mínimos del broker
- Evita el error "Stops no válidos
- Mantiene la eficacia de la estrategia al tiempo que se adapta a las reglas del broker
GESTIÓN DE RIESGOS MEJORADA
- Calcula el riesgo real frente al riesgo objetivo
- Avisa cuando el tamaño de la cuenta es demasiado pequeño para el porcentaje de riesgo deseado.
- Recomienda un tamaño mínimo de cuenta para un rendimiento óptimo
- Muestra cálculos detallados del tamaño del lote en el Diario.
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
- El comprobador de compatibilidad se ejecuta al inicializar el EA
- La prueba de normalización de lotes valida las especificaciones del corredor
- Los mensajes de error detallados explican exactamente por qué las operaciones fallan o tienen éxito
- Visualización del estado en tiempo real en el panel de control
SOPORTE AMPLIADO DE INSTRUMENTOS
- Detección de índices de volatilidad, CRASH, BOOM, Step
- Cálculo correcto del valor del pip para todos los tipos de instrumentos
- Funciona con distintos requisitos de lote mínimo
- Gestión automática de los límites de volumen
Especificaciones del producto
Versión: 1.10 (Universal Compatibility Edition)
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)
Tipo: Asesor Experto (Sistema de Trading Automatizado)
Estrategia: Momentum Spike Scalping
Estilo de negociación: Scalping / Day Trading
Plazos: Todos (M1, M5 recomendado)
Instrumentos: Divisas, Metales, Índices, Materias Primas, Cripto CFDs, Derivados
Gestión del Riesgo: Porcentaje fijo por operación
Gestión de posiciones: Una operación cada vez
Ejecución: Órdenes a mercado con SL/TP
Tamaño de lote: Automático (basado en el riesgo)
Pasos de lote compatibles: 0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1.0
Rango de Niveles Stop: 0 pips a 50+ pips (autoajustable)
Lo que obtiene
Cuando usted compra Gravota v1.10, usted recibe:
- Gravota Expert Advisor - Completamente compilado y listo para usar
- Compatibilidad Universal con Brokers - Funciona con cualquier broker MT5
- Dashboard Profesional - Monitoreo en tiempo real en el gráfico
- Broker Diagnostic Tool - Comprobador de compatibilidad integrado
- Guía de usuario completa - Instrucciones de configuración y optimización
- Actualizaciones gratuitas de por vida - Todas las mejoras futuras incluidas
- Soporte profesional - Asistencia directa a través de mensajería privada MQL5
- Sin cargos ocultos - Compra única, sin suscripciones
Exención de riesgos
Operar con divisas, CFDs y derivados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo.
Notas importantes:
- El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
- Pruebe siempre primero en una cuenta demo (mínimo 1 semana)
- Comience con un porcentaje de riesgo mínimo (0,5-1%)
- Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder
- Los resultados varían según el broker, el instrumento y las condiciones del mercado
- Ningún EA puede garantizar beneficios
Gravota es una herramienta - El éxito depende del uso adecuado, el tamaño apropiado de la cuenta, la calidad del broker y las condiciones del mercado.
Soporte y Actualizaciones
Soporte técnico
Disponible a través del sistema de mensajería privada MQL5. Tiempo de respuesta: Entre 24 y 48 horas. Proporcionamos ayuda con la compatibilidad de los brokers, orientación para la optimización y resolución de problemas de configuración.
Actualizaciones gratuitas
Todos los clientes reciben actualizaciones gratuitas de por vida que incluyen correcciones de errores, mejoras de rendimiento, nuevas funciones, ampliaciones de compatibilidad con brokers y actualizaciones de la plataforma MT5.
Documentación
Se incluye una completa guía de instalación, directrices de optimización, un documento de preguntas frecuentes, un manual de buenas prácticas y una lista de compatibilidad con brokers.
Información para desarrolladores
Desarrollado por Sapplanta Enterprise
Especializado en la automatización profesional del trading
Comprometido con la calidad y el éxito del cliente
Contacto: A través del sistema de mensajería privada MQL5
Preguntas más frecuentes
P: ¿Funcionará con mi broker?
R: Sí. La versión 1.10 funciona con CUALQUIER broker MT5. El comprobador de compatibilidad integrado valida su broker al iniciarse.
P: ¿Puedo usar esto con índices de volatilidad Deriv?
R: Absolutamente. Gravota está totalmente optimizado para todos los índices sintéticos Deriv incluyendo V10, V25, V50, V75, V100, Crash, Boom, y Step Index.
P: ¿Qué pasa si mi broker tiene un tamaño mínimo de lote de 0.005?
R: Gravota automáticamente detecta y se adapta a cualquier tamaño mínimo de lote.
P: Mi cuenta es pequeña ($100). ¿Funcionará?
R: Sí, pero Gravota le advertirá si su cuenta está por debajo del tamaño recomendado para el instrumento elegido. Usted todavía puede operar, pero el riesgo real puede ser mayor que el riesgo objetivo.
P: ¿Utiliza estrategias de martingala o rejilla?
R: No. Gravota opera una posición a la vez con un porcentaje de riesgo fijo. No hay métodos peligrosos de gestión de dinero.
P: ¿Puedo probar este EA?
R: Sí, Gravota es totalmente compatible con el probador de estrategias MT5.
P: ¿Con qué frecuencia opera?
R: Depende del marco de tiempo y la configuración. En M1 con la configuración por defecto, normalmente 2-10 operaciones por día durante las sesiones activas.
P: ¿Qué pasa si mi broker tiene niveles de stop altos?
R: Gravota ajusta automáticamente las distancias SL/TP para cumplir con los requerimientos de su broker mientras mantiene la lógica de la estrategia.
P: ¿Puedo ejecutar esto en múltiples gráficos?
R: Sí. Usted puede correr Gravota en múltiples instrumentos simultáneamente. Solo use diferentes Números Mágicos para cada instancia.
P: ¿Qué apalancamiento necesito?
R: Se recomienda 1:100 o superior, pero el EA funciona con cualquier apalancamiento. Incluye controles de seguridad de margen.