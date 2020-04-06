GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping

Descripción del producto

Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional.

VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales

Ahora con adaptación automática a los requisitos de tamaño de lote y especificaciones de nivel de stop de cualquier broker. Funciona a la perfección con índices de volatilidad Deriv, divisas estándar, metales, índices y cripto CFD.

Características principales

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON BROKERS

Funciona con CUALQUIER broker MT5 (ECN, STP, Market Maker)

Auto-detecta y se adapta a los requisitos de tamaño de lote del broker

Soporta todos los incrementos de lote: 0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1.0

Ajusta automáticamente los niveles de stop para cumplir los requisitos del broker

Elimina los errores "Stops no válidos" y "Volumen no válido".

GESTIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO

Calcula automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta

Porcentaje fijo de riesgo por operación (por defecto 1%)

Relación riesgo-recompensa 6:1 (personalizable)

Trailing stop inteligente que se adapta a los niveles de congelación del broker

Comprobación exhaustiva del margen antes de la ejecución de la orden

DERIVADOS SINTÉTICOS OPTIMIZADOS

Totalmente compatible con índices de volatilidad (V10, V25, V50, V75, V100)

Funciona con los índices Crash y Boom (500, 1000)

Compatible con Step Index y otros instrumentos sintéticos

Gestión automática de lotes mínimos variables

CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES

El comprobador de compatibilidad de brokers se ejecuta en el momento de la inicialización

Panel de control en tiempo real que muestra el estado de las operaciones y la compatibilidad de los corredores

Registro detallado para una transparencia total

Filtro de operaciones basado en el tiempo para sesiones específicas

Filtro de márgenes para evitar entradas de alto coste

Enfoque en una sola operación, sin martingala ni estrategias de rejilla

EXCELENCIA TÉCNICA

Sin repintado - todas las señales se basan en la acción del precio en tiempo real

Funciona en todos los marcos temporales (optimizado para M1, M5)

Detección adaptativa de picos para diferentes marcos temporales

VPS-friendly con bajo uso de recursos

Estructura de código limpia y profesional

Cómo funciona

DETECCIÓN DE PICOS

Supervisa continuamente los movimientos de los precios para identificar subidas repentinas. Cuando el precio se mueve un número especificado de pips dentro de una ventana de tiempo especificada, lo identifica como un pico negociable.

EJECUCIÓN DE OPERACIONES

Detecta un pico de impulso que supera el umbral Determina la dirección de la operación en función del impulso Calcula el tamaño de lote óptimo en función del porcentaje de riesgo Normaliza el tamaño del lote según los requisitos del corredor Establece stop loss y take profit con distancias compatibles con el broker Valida todos los parámetros según las especificaciones del corredor Ejecuta la operación al instante

GESTIÓN DE RIESGOS

Nunca arriesga más del porcentaje especificado

Tiene en cuenta los tamaños de lote mínimos del corredor

Calcula el riesgo monetario real antes de cada operación

Ajusta el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta

Evita el apalancamiento excesivo mediante comprobaciones exhaustivas de los márgenes.

Avisa al usuario cuando el tamaño de la cuenta es insuficiente para el riesgo deseado.

PROTECCIÓN DE BENEFICIOS

Supervisa las posiciones en tiempo real

Aplica el trailing stop cuando el beneficio alcanza el umbral

Respeta los niveles de congelación del broker para evitar errores de modificación

Bloquea los beneficios progresivamente a medida que el precio se mueve favorablemente

Sale con el take profit o el trailing stop

Parámetros de entrada

Parámetros principales de la estrategia

Umbral de detección de picos (10,0 pips) - Movimiento mínimo del precio para activar la entrada.

Ventana de tiempo de detección (5 segundos) - Tiempo máximo para que se produzca el pico.

Distancia Trailing Stop (1.0 pips) - Distancia para el trailing stop (auto-ajustado si es necesario)

Riesgo por operación (1,0%) - Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar

Número Mágico (20240101) - Identificador único para las operaciones

Mostrar panel (true) - Muestra el panel de información en el gráfico

Configuración de Operaciones

Relación Riesgo:Recompensa (6.0) - Multiplicador de recompensa objetivo

Diferencial máximo (30 puntos) - Diferencial máximo permitido

Deslizamiento (10 puntos) - Deslizamiento máximo aceptable

Lote mínimo anulado (0 = detección automática) - Tamaño de lote mínimo forzado

Lote máximo anulado (0 = detección automática) - Forzar el tamaño de lote máximo

Filtro de tiempo

Usar Filtro de Horas de Negociación (false) - Habilitar horas de negociación específicas

Hora de inicio (8) - Hora de inicio de la negociación en la hora del servidor

Hora de finalización (20) - Hora de finalización de la negociación en la hora del servidor

Configuración Avanzada

Mostrar advertencias de compatibilidad (true) - Alerta sobre problemas con el broker

Multiplicador de Nivel de Stop (2.5) - Margen de seguridad para distancias de stop

Auto-Ajuste de Stops (true) - Ajuste automático a los requerimientos del broker

Ejecutar Test de Diagnóstico (falso) - Comprueba la compatibilidad del broker en la inicialización

Segundos mínimos de arrastre (60) - Tiempo mínimo entre actualizaciones de arrastre

Instrumentos soportados

Forex estándar

Todos los pares principales y secundarios, incluidos EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y pares cruzados.

Índices de volatilidad derivados

Volatilidad 10 (lote mín. 0,001)

Volatilidad 25 (0,005 min lote)

Volatilidad 50 (0,005 min lote)

Volatilidad 75 (0,01 min lote)

Volatilidad 100 (0,01 min lote)

Derivados Crash & Boom

Crash 500, Crash 1000

Boom 500, Boom 1000

Índice escalonado

Metales

XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata)

Índices

US30, NAS100, SP500, DAX30, FTSE100

Materias primas

Petróleo (WTI, Brent), Gas natural

Cripto CFDs

BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD

Condiciones de negociación recomendadas

Mejores instrumentos

Para cuentas pequeñas ( 100 - 100-500):

EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Volatilidad 75, Volatilidad 100 (si el broker permite 0.01 lote)

Para Cuentas Medianas ( 500 - 500-2000):

Todos los principales pares de divisas

Todos los índices de volatilidad derivados

Índices Derivados Crash/Boom

XAUUSD (Oro)

Para grandes cuentas ($2000+):

Todos los instrumentos admitidos

Índices (US30, NAS100)

Múltiples instancias de gráficos

Horarios de negociación óptimos

Apertura de Londres (07:00-09:00 GMT) - Alta volatilidad

Apertura de Nueva York (12:00-14:00 GMT) - Máximo volumen

Solapamiento Londres/Nueva York (12:00-16:00 GMT) - Mayor liquidez

Plazos recomendados

M1 - Máxima frecuencia de negociación (scalping)

M5 - Frecuencia y calidad equilibradas

M15 - Menor frecuencia, mayor calidad

H1 - Enfoque de swing trading

Requisitos de los corredores

Recomendado:

Ejecución ECN o STP

Spread bajo (menos de 2 pips en los principales)

Bajo nivel de stop (0-10 pips ideal)

Ejecución rápida (menos de 100 ms)

Sin restricciones de scalping

Compatible (con autoajuste):

Creadores de mercado

Brokers con niveles de stop de 10-20 pips

Cuentas estándar

Brokers probados y verificados:

IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Deriv, Exness, Tickmill, Admiral Markets

Recomendaciones de depósito mínimo

Basado en un riesgo del 1% con stop loss de 10 pips:

Standard Forex (0.01 min lote) : 100 - 100-200

Deriv V75/V100 (0.01 min lote) : 500 - 500-1000

Deriv V25/V50 (0,005 min lote) : 500 - 500-800

Deriv V10/Step (0,001 min lote) : 300 - 300-500

Oro XAUUSD (0,01 min lote) : 500 - 500-1000

Índices (0.1 min lote): $2000+

Nota: Gravota le avisará si su cuenta está por debajo del tamaño recomendado y mostrará el porcentaje de riesgo real.

Por qué elegir Gravota v1.10

Para Traders

Configure y olvídese de la automatización

Riesgo controlado - nunca arriesga más de lo especificado

Independencia del corredor: funciona con su corredor actual

Optimizado para derivados - perfecto para operadores de índices de volatilidad

Transparente - vea exactamente lo que hace el EA

Para la estrategia

Lógica probada basada en principios institucionales de impulso

Sin métodos peligrosos - sin martingala, sin rejilla, sin promedios

Estrategia de salida profesional con trailing stop

Alta relación de recompensa - 6:1 por defecto (personalizable)

Para la tecnología

Compatibilidad universal - funciona en CUALQUIER broker MT5

Manejo inteligente de errores - explica los problemas claramente

Bajo consumo de recursos - compatible con VPS

Sin repintado - señales honestas y en tiempo real

Rendimiento

Registro detallado - analice cada decisión

Compatible con pruebas retrospectivas: compruebe el rendimiento histórico

Preparado para la optimización: ajústelo a sus preferencias

Capacidad multisímbolo: ejecútelo en varios gráficos simultáneamente

Instalación y configuración

Paso 1: Instalación

Comprar en MQL5 Market Instalar a través del Navegador - Mercado - Mis Productos Reinicie MetaTrader 5

Paso 2: Adjuntar gráfico

Abra el gráfico de cualquier instrumento soportado Seleccione el marco temporal preferido (se recomienda M1 o M5) Arrastre el EA de Gravota al gráfico Ajuste los parámetros si es necesario (los valores por defecto funcionan bien) Haga clic en OK Active el botón AutoTrading en la barra de herramientas de MT5

Paso 3: Verificar la compatibilidad

Abrir Toolbox - pestaña Experts Busque el informe Broker Compatibility Check Verifique "ESTADO: CORREDOR TOTALMENTE COMPATIBLE". Compruebe el indicador de estado en el cuadro de mandos Si se detectan problemas, siga las recomendaciones del Diario

Paso 4: Supervisar

Observe el cuadro de mandos para detectar el primer pico

Compruebe los registros detallados del diario

Compruebe que las operaciones se ejecutan correctamente

Ajuste los parámetros de riesgo si es necesario

Importante: Pruebe siempre en una cuenta demo durante al menos 1 semana antes de operar en vivo.

Pautas de optimización

Para la máxima frecuencia de negociación

Utilice el marco temporal M1

Reducir el umbral de picos a 5-8 pips

Ventana de tiempo más corta (3-5 segundos)

Opere durante sesiones de alta volatilidad

Para operaciones de mayor calidad

Utilice el marco temporal M5 o M15

Umbral de picos más alto (15-20 pips)

Ventana de tiempo más larga (10-15 segundos)

Utilice el filtro de tiempo sólo para las mejores sesiones

Para Índices de Volatilidad Derivados

Utilice el marco temporal M1

Umbral de picos: 10-15 unidades

Ventana temporal: 5-10 segundos

Riesgo: 0,5-1% (estos instrumentos son volátiles)

Para Forex estándar

Utilice el marco temporal M5

Umbral de Spike: 10-12 pips

Ventana de tiempo: 5 segundos

Riesgo: 1-2

Opere durante las sesiones de Londres/NY

Puntos destacados de la actualización a la versión 1.10

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON BROKERS

Detecta automáticamente los requisitos de tamaño de lote del corredor (mínimo, máximo, paso)

Normaliza el tamaño de los lotes para adaptarse a cualquier corredor (incrementos de 0,001 a 1,0).

Valida todos los parámetros de la orden antes de su ejecución

Elimina los errores de "Volumen no válido" en todos los instrumentos.

GESTIÓN INTELIGENTE DEL NIVEL DE STOP

Detecta automáticamente el nivel de stop del broker y los requisitos de nivel de congelación

Auto-ajusta las distancias SL/TP para cumplir con los mínimos del broker

Evita el error "Stops no válidos

Mantiene la eficacia de la estrategia al tiempo que se adapta a las reglas del broker

GESTIÓN DE RIESGOS MEJORADA

Calcula el riesgo real frente al riesgo objetivo

Avisa cuando el tamaño de la cuenta es demasiado pequeño para el porcentaje de riesgo deseado.

Recomienda un tamaño mínimo de cuenta para un rendimiento óptimo

Muestra cálculos detallados del tamaño del lote en el Diario.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

El comprobador de compatibilidad se ejecuta al inicializar el EA

La prueba de normalización de lotes valida las especificaciones del corredor

Los mensajes de error detallados explican exactamente por qué las operaciones fallan o tienen éxito

Visualización del estado en tiempo real en el panel de control

SOPORTE AMPLIADO DE INSTRUMENTOS

Detección de índices de volatilidad, CRASH, BOOM, Step

Cálculo correcto del valor del pip para todos los tipos de instrumentos

Funciona con distintos requisitos de lote mínimo

Gestión automática de los límites de volumen

Especificaciones del producto

Versión: 1.10 (Universal Compatibility Edition)

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)

Tipo: Asesor Experto (Sistema de Trading Automatizado)

Estrategia: Momentum Spike Scalping

Estilo de negociación: Scalping / Day Trading

Plazos: Todos (M1, M5 recomendado)

Instrumentos: Divisas, Metales, Índices, Materias Primas, Cripto CFDs, Derivados

Gestión del Riesgo: Porcentaje fijo por operación

Gestión de posiciones: Una operación cada vez

Ejecución: Órdenes a mercado con SL/TP

Tamaño de lote: Automático (basado en el riesgo)

Pasos de lote compatibles: 0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1.0

Rango de Niveles Stop: 0 pips a 50+ pips (autoajustable)

Lo que obtiene

Cuando usted compra Gravota v1.10, usted recibe:

Gravota Expert Advisor - Completamente compilado y listo para usar

Compatibilidad Universal con Brokers - Funciona con cualquier broker MT5

Dashboard Profesional - Monitoreo en tiempo real en el gráfico

Broker Diagnostic Tool - Comprobador de compatibilidad integrado

Guía de usuario completa - Instrucciones de configuración y optimización

Actualizaciones gratuitas de por vida - Todas las mejoras futuras incluidas

Soporte profesional - Asistencia directa a través de mensajería privada MQL5

Sin cargos ocultos - Compra única, sin suscripciones

Exención de riesgos

Operar con divisas, CFDs y derivados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo.

Notas importantes:

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros

Pruebe siempre primero en una cuenta demo (mínimo 1 semana)

Comience con un porcentaje de riesgo mínimo (0,5-1%)

Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder

Los resultados varían según el broker, el instrumento y las condiciones del mercado

Ningún EA puede garantizar beneficios

Gravota es una herramienta - El éxito depende del uso adecuado, el tamaño apropiado de la cuenta, la calidad del broker y las condiciones del mercado.

Soporte y Actualizaciones

Soporte técnico

Disponible a través del sistema de mensajería privada MQL5. Tiempo de respuesta: Entre 24 y 48 horas. Proporcionamos ayuda con la compatibilidad de los brokers, orientación para la optimización y resolución de problemas de configuración.

Actualizaciones gratuitas

Todos los clientes reciben actualizaciones gratuitas de por vida que incluyen correcciones de errores, mejoras de rendimiento, nuevas funciones, ampliaciones de compatibilidad con brokers y actualizaciones de la plataforma MT5.

Documentación

Se incluye una completa guía de instalación, directrices de optimización, un documento de preguntas frecuentes, un manual de buenas prácticas y una lista de compatibilidad con brokers.

Información para desarrolladores

Desarrollado por Sapplanta Enterprise

Especializado en la automatización profesional del trading

Comprometido con la calidad y el éxito del cliente

Contacto: A través del sistema de mensajería privada MQL5

Preguntas más frecuentes

P: ¿Funcionará con mi broker?

R: Sí. La versión 1.10 funciona con CUALQUIER broker MT5. El comprobador de compatibilidad integrado valida su broker al iniciarse.

P: ¿Puedo usar esto con índices de volatilidad Deriv?

R: Absolutamente. Gravota está totalmente optimizado para todos los índices sintéticos Deriv incluyendo V10, V25, V50, V75, V100, Crash, Boom, y Step Index.

P: ¿Qué pasa si mi broker tiene un tamaño mínimo de lote de 0.005?

R: Gravota automáticamente detecta y se adapta a cualquier tamaño mínimo de lote.

P: Mi cuenta es pequeña ($100). ¿Funcionará?

R: Sí, pero Gravota le advertirá si su cuenta está por debajo del tamaño recomendado para el instrumento elegido. Usted todavía puede operar, pero el riesgo real puede ser mayor que el riesgo objetivo.

P: ¿Utiliza estrategias de martingala o rejilla?

R: No. Gravota opera una posición a la vez con un porcentaje de riesgo fijo. No hay métodos peligrosos de gestión de dinero.

P: ¿Puedo probar este EA?

R: Sí, Gravota es totalmente compatible con el probador de estrategias MT5.

P: ¿Con qué frecuencia opera?

R: Depende del marco de tiempo y la configuración. En M1 con la configuración por defecto, normalmente 2-10 operaciones por día durante las sesiones activas.

P: ¿Qué pasa si mi broker tiene niveles de stop altos?

R: Gravota ajusta automáticamente las distancias SL/TP para cumplir con los requerimientos de su broker mientras mantiene la lógica de la estrategia.

P: ¿Puedo ejecutar esto en múltiples gráficos?

R: Sí. Usted puede correr Gravota en múltiples instrumentos simultáneamente. Solo use diferentes Números Mágicos para cada instancia.

P: ¿Qué apalancamiento necesito?

R: Se recomienda 1:100 o superior, pero el EA funciona con cualquier apalancamiento. Incluye controles de seguridad de margen.