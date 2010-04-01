Three Masters MT4
- Asesores Expertos
- Jimmy Musyoki Mwongela
- Versión: 2.1
- Activaciones: 5
THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales.
Características principales:
- Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios.
- Filtrado ADX avanzado para una detección óptima de las condiciones del mercado
- Temporización de entrada de precisión basada en la convergencia de múltiples señales
- Modos de negociación flexibles: posición única o escalado de posiciones múltiples
- Tamaño de lote automático basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta
- Stop Loss basado en ATR para una gestión dinámica del riesgo
- Cuadro de mandos profesional con estadísticas en tiempo real
- Función de cierre de emergencia con un solo clic
Configuración recomendada:
- Marco temporal: M1-M15
- Instrumentos: Oro , Plata, Principales índices, Principales pares de divisas
- Tamaño de la cuenta: Mínimo 1.000 $ (lotes fijos) / 10.000 $ (lotes automáticos)
- Riesgo por operación: 0 ,5-2,0% (conservador a moderado)