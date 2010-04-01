Three Masters MT4

THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales.

Características principales:

  • Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios.
  • Filtrado ADX avanzado para una detección óptima de las condiciones del mercado
  • Temporización de entrada de precisión basada en la convergencia de múltiples señales
  • Modos de negociación flexibles: posición única o escalado de posiciones múltiples
  • Tamaño de lote automático basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta
  • Stop Loss basado en ATR para una gestión dinámica del riesgo
  • Cuadro de mandos profesional con estadísticas en tiempo real
  • Función de cierre de emergencia con un solo clic

Configuración recomendada:

  • Marco temporal: M1-M15
  • Instrumentos: Oro , Plata, Principales índices, Principales pares de divisas
  • Tamaño de la cuenta: Mínimo 1.000 $ (lotes fijos) / 10.000 $ (lotes automáticos)
  • Riesgo por operación: 0 ,5-2,0% (conservador a moderado)

Sin martingala, sin rejilla, sin promedios peligrosos - ¡sólo añade a las posiciones ganadoras!


