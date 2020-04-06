Atlas Star Gold Mt5
- Asesores Expertos
- Magdalena Estefania Colonna
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Expert Advisor Profesional para Trading de Oro
📋 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Plataforma y Compatibilidad
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Versión: 1.02
- Desarrollador: FrozenSkillz © 2025
- Par de Divisas: XAU/USD (Oro/Dólar) - EXCLUSIVO
- Temporalidad Recomendada: H4 (4 Horas)
Brokers Compatibles
- ✅ IC Markets (Raw Spread / cTrader)
- ✅ Prop Firms (FTMO,The5%ers, etc.)
- ✅ Cualquier broker ECN con spreads competitivos en XAU/USD
💰 CONFIGURACIÓN DE CAPITAL
Capital Recomendado
- Mínimo: USD $10,000
- Óptimo: USD $10,000
- Tamaño de Lote: 0.50 (fijo)
Gestión de Riesgo
- Riesgo por Operación: 2% del capital (configurable)
- Cálculo Automático de Lote: Desactivado (gestión manual)
- Stop Loss: Desactivado (gestión avanzada por trailing)
- Take Profit: 100 pips (ajustado automáticamente para H4 = 200 pips)
🎯 ESTRATEGIA DE TRADING
Metodología Principal: BUY STOP
El EA utiliza una estrategia de ruptura alcista (Bullish Breakout) basada en:
-
Identificación de Zonas de Ruptura
- Análisis de máximos y mínimos en rangos de 5-30 períodos
- Filtro High/Low de 10 períodos para validación
- Detección de patrones de velas alcistas
-
Colocación de Órdenes Pendientes
- BUY STOP activado a 30 pips sobre el precio actual (H4 ajustado)
- Expiración de órdenes: 6 horas
- Una sola operación activa por vez
-
Gestión de Posiciones
- Cierre Automático en Profit: Activado
- Mínimo de Profit para Cierre: 10 pips (H4 ajustado)
- Take Profit Objetivo: 200 pips (H4 ajustado)
- Trailing Stop: Mediante cierre automático progresivo
Estrategia Secundaria: Stochastic (Desactivada)
- Disponible para mercados de rango
- Niveles de sobreventa/sobrecompra configurables
- Actualmente en standby para optimización en H4
⚙️ CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Trading Settings (Configuración Activa)
UseBuyStop: TRUE ✅ UseStochastic: FALSE ❌ LotSize: 0.50 UseAutoLotSize: FALSE RiskPercent: 2.0% AutoAdjustParams: TRUE ✅ (Ajuste automático para H4)
Parámetros de Órdenes (Base H1)
PendingDistance: 15 pips → 30 pips (H4 x2) MinProfitPips: 5 pips → 10 pips (H4 x2) TakeProfitPips: 100 pips → 200 pips (H4 x2) StopLossPips: 20 pips (desactivado)
Controles de Ejecución
Slippage: 1 punto MagicNumber: 1245621 OrderExpiration: 6 horas AutoCloseProfit: TRUE ✅
Sistema de Alertas
- 🔔 DisplayAlerts: Activado (alertas en pantalla)
- 🔊 SoundAlerts: Activado (sonido "alert.wav")
- 📱 PushAlerts: Activado (notificaciones móviles MT5)
📊 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Ajuste Automático Multi-Timeframe
El EA detecta automáticamente el timeframe e incrementa los parámetros:
- H1: Multiplicador x1 (base)
- H4: Multiplicador x2 ✅ Configuración Actual
- D1: Multiplicador x4
- Otros timeframes escalados proporcionalmente
Protección y Seguridad
- ✅ Verificación de margen antes de cada operación
- ✅ Normalización automática de lotes según broker
- ✅ Control de una sola posición activa
- ✅ Eliminación automática de órdenes expiradas
- ✅ Magic Number único para identificación
Sistema de Gestión Inteligente
- Cierre progresivo cuando alcanza mínimo profit
- Sin martingala ni promediado de pérdidas
- Enfoque en operaciones de alta probabilidad
- Compatibilidad con cuentas de bajo spread (IC Markets)
🎓 RECOMENDACIONES DE USO
Para IC Markets
- Cuenta Raw Spread o cTrader (spreads desde 0.1 pips)
- Apalancamiento recomendado: 1:100 a 1:500
- Verificar comisiones por lote
Para Prop Firms
- ✅ Compatible con reglas de máximo drawdown
- ✅ Sin martingala (apto para desafíos)
- ✅ Cierre automático protege las reglas de profit
- ⚠️ Verificar límite de lotes por operación (0.50 es conservador)
Configuración Inicial
- Cargar el EA en gráfico XAU/USD H4
- Verificar que UseBuyStop = TRUE
- Confirmar LotSize = 0.50 (o ajustar según capital)
- Activar AutoCloseProfit = TRUE
- Habilitar trading automático en MT5
Atlas Gold Star es un Expert Advisor diseñado para traders profesionales y prop traders. Uso bajo su propia responsabilidad.
🌟 ATLAS GOLD STAR - Trading de Oro de Nivel Profesional 🌟