Atlas Star Gold Mt5

🏆 ATLAS GOLD STAR XAU/USD MT5

Expert Advisor Profesional para Trading de Oro

📋 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma y Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Versión: 1.02
  • Desarrollador: FrozenSkillz © 2025
  • Par de Divisas: XAU/USD (Oro/Dólar) - EXCLUSIVO
  • Temporalidad Recomendada: H4 (4 Horas)

Brokers Compatibles

  • IC Markets (Raw Spread / cTrader)
  • Prop Firms (FTMO,The5%ers, etc.)
  • ✅ Cualquier broker ECN con spreads competitivos en XAU/USD

💰 CONFIGURACIÓN DE CAPITAL

Capital Recomendado

  • Mínimo: USD $10,000
  • Óptimo: USD $10,000 
  • Tamaño de Lote: 0.50 (fijo)

Gestión de Riesgo

  • Riesgo por Operación: 2% del capital (configurable)
  • Cálculo Automático de Lote: Desactivado (gestión manual)
  • Stop Loss: Desactivado (gestión avanzada por trailing)
  • Take Profit: 100 pips (ajustado automáticamente para H4 = 200 pips)

🎯 ESTRATEGIA DE TRADING

Metodología Principal: BUY STOP

El EA utiliza una estrategia de ruptura alcista (Bullish Breakout) basada en:

  1. Identificación de Zonas de Ruptura

    • Análisis de máximos y mínimos en rangos de 5-30 períodos
    • Filtro High/Low de 10 períodos para validación
    • Detección de patrones de velas alcistas

  2. Colocación de Órdenes Pendientes

    • BUY STOP activado a 30 pips sobre el precio actual (H4 ajustado)
    • Expiración de órdenes: 6 horas
    • Una sola operación activa por vez

  3. Gestión de Posiciones

    • Cierre Automático en Profit: Activado
    • Mínimo de Profit para Cierre: 10 pips (H4 ajustado)
    • Take Profit Objetivo: 200 pips (H4 ajustado)
    • Trailing Stop: Mediante cierre automático progresivo

Estrategia Secundaria: Stochastic (Desactivada)

  • Disponible para mercados de rango
  • Niveles de sobreventa/sobrecompra configurables
  • Actualmente en standby para optimización en H4

⚙️ CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Trading Settings (Configuración Activa)

UseBuyStop: TRUE ✅ UseStochastic: FALSE ❌ LotSize: 0.50 UseAutoLotSize: FALSE RiskPercent: 2.0% AutoAdjustParams: TRUE ✅ (Ajuste automático para H4)

Parámetros de Órdenes (Base H1)

PendingDistance: 15 pips → 30 pips (H4 x2)
MinProfitPips: 5 pips → 10 pips (H4 x2)
TakeProfitPips: 100 pips → 200 pips (H4 x2)
StopLossPips: 20 pips (desactivado)

Controles de Ejecución

Slippage: 1 punto MagicNumber: 1245621 OrderExpiration: 6 horas AutoCloseProfit: TRUE ✅

Sistema de Alertas

  • 🔔 DisplayAlerts: Activado (alertas en pantalla)
  • 🔊 SoundAlerts: Activado (sonido "alert.wav")
  • 📱 PushAlerts: Activado (notificaciones móviles MT5)

📊 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Ajuste Automático Multi-Timeframe

El EA detecta automáticamente el timeframe e incrementa los parámetros:

  • H1: Multiplicador x1 (base)
  • H4: Multiplicador x2 ✅ Configuración Actual
  • D1: Multiplicador x4
  • Otros timeframes escalados proporcionalmente

Protección y Seguridad

  • ✅ Verificación de margen antes de cada operación
  • ✅ Normalización automática de lotes según broker
  • ✅ Control de una sola posición activa
  • ✅ Eliminación automática de órdenes expiradas
  • ✅ Magic Number único para identificación

Sistema de Gestión Inteligente

  • Cierre progresivo cuando alcanza mínimo profit
  • Sin martingala ni promediado de pérdidas
  • Enfoque en operaciones de alta probabilidad
  • Compatibilidad con cuentas de bajo spread (IC Markets)

🎓 RECOMENDACIONES DE USO

Para IC Markets

  1. Cuenta Raw Spread o cTrader (spreads desde 0.1 pips)
  2. Apalancamiento recomendado: 1:100 a 1:500
  3. Verificar comisiones por lote

Para Prop Firms

  1. ✅ Compatible con reglas de máximo drawdown
  2. ✅ Sin martingala (apto para desafíos)
  3. ✅ Cierre automático protege las reglas de profit
  4. ⚠️ Verificar límite de lotes por operación (0.50 es conservador)

Configuración Inicial

  1. Cargar el EA en gráfico XAU/USD H4
  2. Verificar que UseBuyStop = TRUE
  3. Confirmar LotSize = 0.50 (o ajustar según capital)
  4. Activar AutoCloseProfit = TRUE
  5. Habilitar trading automático en MT5

Atlas Gold Star es un Expert Advisor diseñado para traders profesionales y prop traders. Uso bajo su propia responsabilidad.

🌟 ATLAS GOLD STAR - Trading de Oro de Nivel Profesional 🌟


