PropMaster MT4

PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto

Visión general

PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección.

Características principales

Sistema de detección automática
El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los parámetros de negociación en consecuencia. Ya sea que opere con índices, pares de divisas, metales o petróleo - PropMaster se configura a sí mismo para un rendimiento óptimo.

Protección de StopLoss Oculta
En lugar de colocar órdenes de stop loss visibles, PropMaster utiliza un sistema de protección de drawdown basado en la equidad. Cuando la reducción de su cuenta alcanza el porcentaje especificado, todas las posiciones se cierran automáticamente.

Trailing Stop inteligente
Una vez que una posición alcanza el umbral de activación, el trailing stop se activa para bloquear los beneficios. La distancia de arrastre y el tamaño del paso se calibran automáticamente en función de la volatilidad del instrumento.

Borrado automático de la orden contraria
Cuando se activa una orden pendiente, el EA borra automáticamente la orden pendiente contraria para evitar una exposición innecesaria.

Sistema de Reinicio Diario
Todas las órdenes pendientes se borran al comienzo de cada nuevo día de negociación. El EA coloca nuevas órdenes durante la ventana de tiempo especificada, asegurando la alineación con su sesión de negociación preferida.

Cuadro de mandos en tiempo real
Un cuadro de mandos limpio en el gráfico muestra el estado actual, las ganancias/pérdidas diarias, el beneficio de las operaciones abiertas, el porcentaje de reducción y el recuento de órdenes. El panel se desactiva automáticamente durante las pruebas retrospectivas para evitar problemas con los archivos de registro.

Instrumentos admitidos

  • US30 / DJ30 / Dow Jones
  • NAS100 / USTEC / US100
  • SPX500 / US500
  • DAX / GER40 / DE30
  • XAUUSD / Oro
  • XAGUSD / Plata
  • Petróleo / WTI / Brent
  • Todos los pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
  • Todos los pares de divisas menores y cruzados

Cómo funciona

  1. A la hora de inicio especificada, PropMaster calcula la distancia del gap en función del tipo de instrumento
  2. Se coloca una orden Buy Stop por encima del precio Ask actual
  3. Se coloca una orden Sell Stop por debajo del precio Bid actual
  4. Cuando el precio activa una orden, se elimina la orden pendiente opuesta
  5. El trailing stop se activa cuando el beneficio alcanza el umbral de activación.
  6. La posición se gestiona hasta que se alcanza el trailing stop o se activa la protección contra pérdidas

Parámetros de entrada

Ajustes de tiempo

  • Inicio Hora, Minuto, Segundo - Hora de colocación de órdenes pendientes
  • Fin Hora, Minuto, Segundo - Hora de cierre de la ventana para la colocación de órdenes

Configuración de Operaciones

  • Tamaño del Lote - Volumen de negociación (máximo 5.0 lotes)
  • Auto-Detect - Activar la detección automática de instrumentos
  • Puntos de Gap Manual - Anular el cálculo automático de gap

Gestión del riesgo

  • Max Drawdown Percent - Nivel de activación de stop loss oculto
  • Usar Trailing Stop - Activar o desactivar el trailing
  • Puntos de seguimiento manuales - Anular la distancia de seguimiento automática
  • Paso de seguimiento manual - Anular el paso de seguimiento automático

Panel

  • Mostrar Tablero - Alternar la visibilidad del tablero
  • Color del panel - Personalización del color del texto
  • Fondo del panel: personalización del color de fondo
  • Posición del panel - Coordenadas X e Y

General

  • Número Mágico - Identificador único para operaciones EA
  • Borrar orden opuesta pendiente - Borra automáticamente la orden opuesta cuando se ejecuta

Configuración recomendada para PropFirm Challenges

Para una cuenta PropFirm de 100K con una reducción diaria máxima del 5% y una reducción total máxima del 10%:

  • Tamaño del lote: 0,5 a 1,0 (dependiendo del instrumento)
  • Porcentaje máximo de reducción: 1,5 a 2,0
  • Usar Trailing Stop: Activado
  • Detección automática: Activado

Notas Importantes

  1. Este EA está diseñado para los retos PropFirm donde la captura de un solo movimiento fuerte puede alcanzar el objetivo de beneficio

  2. La estrategia straddle funciona mejor durante las sesiones de alta volatilidad, como la apertura del mercado de EE.UU. o los principales eventos noticiosos.

  3. Ajuste la ventana de tiempo para que coincida con su sesión de negociación preferida (por defecto se establece para la sesión de EE.UU.)

  4. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en cuentas con fondos.

  5. El EA incluye comprobación automática de márgenes y omitirá las operaciones si no se dispone de fondos suficientes.

  6. Durante el backtesting, el panel de control se desactiva y el registro se minimiza para evitar archivos de registro de gran tamaño.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Tipo de cuenta: Soporta Netting y Hedging
  • Depósito mínimo: Depende del instrumento y del tamaño del lote
  • Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior
  • Marco temporal: Cualquiera (el EA utiliza la entrada basada en el tiempo, no en el gráfico)

Desarrollador

Desarrollado por Sapplanta

Para soporte, solicitudes de características o modificaciones personalizadas, por favor contacte a través de la página web de MQL5.

Descargo de responsabilidad

El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con fondos que no pueda permitirse perder.


Productos recomendados
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Asesores Expertos
¡Presentamos UniTradeXpert: ¡Su programa Forex definitivo! Descubra el extraordinario potencial de UniTradeXpert, un asesor experto de última generación meticulosamente diseñado para mejorar su experiencia de trading en Forex. Con casi 7 años de soporte integral de análisis de datos, este EA proporciona una ventaja decisiva en el mercado ferozmente competitivo con una asombrosa tasa de precisión del 99,9%. UniTradeXpert se destaca en el trading de oscilaciones dentro del marco de tiempo de una h
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Asesores Expertos
Important note :  Para habilitar el filtro de noticias, por favor conecte este enlace a su terminal De lo contrario las noticias no funcionarán. por favor, vaya a terminl MT4 : Herramientas => Opciones => Asesor de Expertos => tick Permitir solicitud web para la lista de URL => por favor, pegue URL WEB enlace aquí ( URL WEB solicitud ENLACE DE NOTICIAS : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) si usted tiene cualquier problema, pls en contacto conmigo en cualquier momento Los
FixatorEF
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El sistema experto FixatorEF trabaja con ticks, en cualquier tipo de cuenta, tanto de netting como de hedging. Para el algoritmo interno, la unidad elemental de análisis es un tick, no una barra. Trabaja con cotizaciones de 5 dígitos. Las cotizaciones son críticas; necesita un broker con retrasos de ejecución mínimos. Ajustes Mágico - Establece el número mágico. Lote - Establece el tamaño del lote para entrar en el mercado (la prioridad es mayor que la del campo Riesgo). Riesgo - Calcula un lo
Intuition AlgsBot
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Intuition Bot - Su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas Intuition Bot es un sistema experto avanzado diseñado para optimizar el proceso de negociación en el mercado Forex. Este bot permite a los operadores de todos los niveles de experiencia gestionar eficazmente sus estrategias de negociación sin centrarse excesivamente en la predicción de beneficios. Gracias a su arquitectura interna mejorada, Intuition Bot puede operar con una amplia gama de pares d
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Asesores Expertos
Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti! Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración. Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias. Licencias disponibles: 3 Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO es
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Asesores Expertos
Asesor experto El Onrex IV Premium utiliza la ruptura intradía con niveles RSI para ejecutar las operaciones. Las posiciones se abren de acuerdo con el régimen de gestión de riesgo y capital elegido: tamaño de lote correspondiente al saldo de la cuenta y lote fijo. Es una herramienta de comercio que se utiliza para mejorar su habilidad de comercio manual y Auto-Trading Expert Advisor también. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo e intentará g
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Asesores Expertos
LayerStop EA sólo realiza una acción de abrir una orden pendiente BUYSTOP o SELLSTOP, por lo que sólo supervisa el trailing stoploss. No se utilizan condiciones específicas para abrir la orden pendiente. La orden pendiente BUYSTOP o SELLSTOP se generará inmediatamente después de que se adjunte un Asesor Experto en el gráfico. Adecuado para Noticias de Alto Impacto. Si ya ha adjuntado el LayerStop EA en el gráfico y desea que el LayerStop EA realice una nueva acción de abrir una orden pendie
Fox Scalper
Yaseen Al Hashem
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un scalper EA basado en ZigZag y Moving Average indicadores que utilizan la estrategia de martingala para el comercio. Tiene gestión de riesgo total Este EA hace muchas operaciones por día ya que su método es claro El EA puede trabajar con cualquier broker: STP/ECN El EA puede trabajar con cualquier par (recomendado GBPUSD) El EA puede trabajar con cualquier marco de tiempo Entradas Riesgo - elija su riesgo entre alto y bajo Pip set - distancia entre dos órdenes Take Profits - mod ifiqu
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto funciona colgando operaciones pendientes que se mueven con el precio al activar una operación Se cierra en el stop loss o en un beneficio de la búsqueda de beneficios Trabaja en pares de divisas de bajo spread Como la divisa dólar yen Trabaja con la misma configuración que el experto, o puede modificarse a gusto del usuario Trabaja sobre un timing de 15M o más a gusto del usuario parámetros: Transacción_Movimiento : Movimiento =true . no Movimiento=false . Lote1: Tamaño
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
Investmen Guru 4
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción de Forex Bot Investment Guru: Herramienta de comercio altamente eficiente Introducción Entre las muchas herramientas para operar en el mercado de divisas, el bot de Forex Investment Guru destaca por su avanzada arquitectura interna y su mecánica de funcionamiento única. Su principal objetivo es proporcionar a los comerciantes la capacidad de maximizar la volatilidad del mercado sin prometer ganancias, pero con una estructura clara que fomenta la compra. Principio de funcionamiento In
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Asesores Expertos
Ophiuchus es el 13 del zodiaco y es también el nombre de este EA como 13 es el elemento clave para esta estrategia de negociación. Estrategia de negociación Las siguientes son las principales características de este EA. Estrategia basada en Martingala. Sólo abrir más operaciones cuando está en la dirección correcta. Gana poco por cada operación pero mucho volumen cada día. Beneficio de la volatilidad del mercado. Probado y demostrado para ser capaz de obtener beneficios en el comercio EURUSD c
Ichimoku AI
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. Ichimoku AI comercia Ichimoku y ATR. Fue construido utilizando el aprendizaje automático en EUR / USD gráficos de 1 hora y está configurado para el comercio, pero recomiendo la optimización para encontrar los mejores parámetros. Tiene la gestión inteligente de dinero incorporado para reducir la pérdida y gestionar el riesgo. Se escala y el comercio del porcentaje de equilibrio. Otros activos y marcos de tiempo se puede utilizar si la optimización se encuentra
DCC pro v2
Steve Zoeger
Asesores Expertos
DCC pro Los chicos recuerdan el éxito a largo plazo ====================================== El Robot se basa en 4 Indicadores para capturar operaciones rentables. ========================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 minuto a 1 día => En los marco
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Yolo EA
Yohanes Raymond Budiono
Asesores Expertos
Only 7 copies of the EA left at $ 150 ! Next price --> $ 320 Yolo EA es un sistema de trading automatizado que se adapta a las condiciones del mercado. Puede seguir una tendencia fuerte / contra tendencia / neutral. Pares de divisas recomendados: GBPUSD Plazo recomendado: M15 Sesión recomendada: Sesión de Londres (10.00-18.00 GMT+2) Backtest (2020.06.04 - 2022.04.19) resultados que muestran que puede crecer $1,423 cuenta en $2,423 con reducción máxima 12.33% solamente. Notas: Puede ser utili
ImpulsWD
Mikhail Voropaev
1 (1)
Asesores Expertos
- Super promoción: ¡¡¡10 ejemplares por 119 $!!! (Quedan 6 ejemplares) - Próximo precio: $ 150 ¡El Asesor Experto funciona de manera óptima exclusivamente en el par de divisas USDJPY! Seguimiento de la cuenta del asesor con los parámetros SET1, riesgo 5%. Monitoreo de la cuenta del Asesor Experto con los parámetros SET2, riesgo 10%. Archivos con parámetros para USDJPY: SET1 SET2 Puede seleccionar parámetros para EURUSD y GBPUSD. El Asesor Experto no utiliza indicadores adicionales para entrar
Praetor EA
Sergei Ozerov
Asesores Expertos
Pretor EA PRAETOR es un sistema de trading moderadamente seguro basado en un modelo de agrupación de patrones de trading. Se compone de muchas funciones simples y tiene muchos parámetros que le permiten memorizar diversas situaciones de mercado e interpretarlas correctamente. El asesor abre una operación en una dirección determinada y coloca Stop Loss y Take Profit , y cuando se alcanza un determinado beneficio, el asesor utiliza Trailing Stop . Las señales del modelo se basan en indicadores ta
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Liberty EA
Maksim Shmyrev
2 (1)
Asesores Expertos
Este es un scalper nocturno de cartera que trabaja en EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDMXN y USDSGD. Marco de tiempo - M15. Parámetros Orders_Comment - comentario a las órdenes abiertas por el EA. Lot_Size - tamaño de lote fijo si Auto_MM = 0. Auto_MM - porcentaje de capital a utilizar en las operaciones. Si Auto_MM = 0, utilizará un lote fijo. Magic_Number - número único de órdenes (establecer valores diferentes para cada símbolo de negociación). Start_Time - hora de inicio de la ope
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SLTPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráfi
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
NebulaTrade Genesis MT4
Nick Schueder
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. NebulaTrade Genesis MT4 es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para operar con precisión en US30 durante las horas de mercado de Nueva York. Diseñado tanto para Prop Firm Challenges como para Cuentas Personales , ejecuta de 1 a 4 operaciones de alta calidad al día , asegurando drawdowns bajos y una gestión estratégica del riesgo . A diferencia de
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Asesores Expertos
Candlestick Patterns Trade Custom es un Asesor Experto para operar con patrones de velas. Las ventajas considerables del EA Permite al usuario configurar la señal de cada patrón, se recomienda configurar el EA de acuerdo con los resultados del análisis del indicador Candlestick Patterns Analytics ; No utiliza Martingala; Contiene el indicador Candlestick Patterns Custom integrado. Descripción de los parámetros de entrada Cada patrón de velas tiene un menú desplegable con las opciones: No_Use -
Session Trading EA
Muhammad Nouman
Asesores Expertos
Session Trading EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con GBPUSD. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes entre las sesiones de Londres y Nueva York , ya que es el momento en que el mercado se vuelve volátil y podemos obtener una buena relación riesgo-recompensa , por lo que el EA trabaja de acuerdo con la estrategia "Trend Follow", AJUSTES Par - GBPUSD. Timeframe- H1. Lotes- Use 0.01 para $250. Sesión de negociación Hora - 12 (si el resultado no es rentable s
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Asesores Expertos
Stepper nueva visión Nuevo asesor de rejilla con martingala y órdenes inversas. Las órdenes con una orden inversa emparejada se arrastran hasta que se alcanza el beneficio especificado. La línea TP también se arrastra para obtener el máximo beneficio posible. En caso de drawdown, se activa el mecanismo de disminución del lote de órdenes "drenadas". Las nuevas órdenes se abren mediante una señal del oscilador y se filtran mediante un indicador de tendencia. Al construir la parrilla, se utiliza e
Cat Robot V9
Aekkachai Bunrot
Asesores Expertos
Hola Trader. Esta es la última versión de Expert EA Versión 9. Hemos llamado "EA SIGCAT". El EA funciona sólo en EURUSD (EU) par. Hay estable takeprofit (TP). El EA es muy fácil de usar. Ya ha sido optimizado para usted, por lo que no necesita hacerlo. Sólo tiene que establecer EA en el gráfico. La aplicación funciona 24/5. EA tiene una configuración muy básica. Es lo suficientemente simple para los principiantes. Depósito mínimo - 500 $. con Timeframe 1 H. El funcionamiento de este EA se ba
Imperator EA
Sergei Ozerov
Asesores Expertos
Imperator EA   Imperator   es un sistema de negociación moderadamente seguro basado en un modelo de agrupación de patrones de negociación. Consta de muchas funciones sencillas y tiene muchos parámetros que le permiten memorizar diversas situaciones del mercado e interpretarlas correctamente. El EA abre un trato en una determinada dirección y establece   Stop Loss   y   Take Profit   , y cuando se alcanza un cierto beneficio, el EA usa   Trailing Stop   . Las señales del modelo se basan en indic
SMC Range Breakout EA MT4
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
Presentamos SMC Range Breakout EA, su puerta de entrada para aprovechar el increíble potencial del concepto Smart Money. Dígale adiós a la incertidumbre y dé la bienvenida a un enfoque basado en datos que llevará sus operaciones a nuevas alturas. Probado en GBP/JPY con marcos de tiempo versátiles: se han realizado pruebas exhaustivas principalmente en el par GBP/JPY, y el EA Range Breakout ha mostrado un rendimiento favorable en varios marcos de tiempo. Si bien la atención se ha centrado en la
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping Descripción del producto Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional. VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales Ahora con ad
Break Hunter 28 MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es una estrategia automatizada de Straddle Expert Advisor diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Three Masters MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales. Características principales: Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios. Filtrado ADX avanzado para una detección óptima de las condiciones del mercado Temporización de entrada de precisión basada en la c
NY Swift
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
NY SWIFT - Sistema profesional de negociación Straddle para US30 durante la sesión de Nueva York VISIÓN GENERAL NY Swift es un sistema de negociación automatizado diseñado específicamente para el índice US30 durante la sesión bursátil de Nueva York. El Asesor Experto emplea una estrategia de straddle que coloca simultáneamente órdenes pendientes de buy stop y sell stop para capturar rupturas de momentum durante el periodo de mayor volatilidad del día de negociación. ESTRATEGIA CENTRAL El sistem
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es un Asesor Experto de estrategia straddle automatizada diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario