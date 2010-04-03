Break Hunter 28 MT4

BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading

DESCRIPCIÓN

Break Hunter 28 es una estrategia automatizada de Straddle Expert Advisor diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura.

El EA cuenta con un agresivo mecanismo de trailing stop que bloquea los beneficios rápidamente, por lo que es ideal para condiciones de mercado volátiles y fuertes movimientos de tendencia.

CÓMO FUNCIONA

A la hora especificada (por defecto 16:30 hora del servidor), el EA analiza el precio actual del mercado y coloca dos órdenes pendientes:

  • Buy Stop: Posicionada por encima del precio actual por el gap de pips especificado.
  • Sell Stop: Posicionada por debajo del precio actual por la misma diferencia de pips.

El precio actual se sitúa exactamente en el medio, creando una formación de straddle perfecta. Cuando el precio rompe en cualquier dirección y activa una orden, la orden pendiente opuesta se elimina inmediatamente, dejándole con una única posición en la dirección de la ruptura.

El trailing stop se activa una vez que la posición alcanza un nivel de beneficios especificado, protegiendo sus ganancias y permitiendo al mismo tiempo que continúe la tendencia.

PARÁMETROS DE ENTRADA Y SUS EFECTOS

Pip Gap (Por defecto: 200 pips)
Determina a qué distancia del precio actual se colocan las órdenes pendientes. Los gaps más grandes reducen las falsas rupturas pero pueden pasar por alto movimientos más pequeños. Los gaps más pequeños aumentan la frecuencia de las operaciones pero corren el riesgo de sufrir pérdidas.

  • Para instrumentos de alta volatilidad (índices, cripto): Utilice 200-500 pips
  • Para volatilidad media (principales pares de divisas): 100-300 pipos
  • Para volatilidad baja (pares exóticos, oro durante sesiones tranquilas): 50-150 pipos

Stop Loss (Por defecto: 100 pips)
Su riesgo máximo por operación. Esto debería ser proporcional a su brecha de pips. Una buena relación es 1:2 (stop loss la mitad del tamaño del pip gap).

Take Profit (Por defecto: 200 pips)
Su objetivo de beneficios. Los operadores conservadores pueden usar relaciones de riesgo-recompensa de 1:1 o 1:2. Los operadores agresivos pueden usar 1:3 o más.

Trailing Stop (Predeterminado: 20 pips)
Una vez que la ganancia excede este valor, el stop loss comienza a arrastrarse. Los valores más pequeños protegen los beneficios más rápidamente pero pueden salir prematuramente. Los valores más grandes dan más espacio para respirar.

  • Mercados con movimientos rápidos: 20-30 pips
  • Mercados moderados: 30-50 pipos
  • Mercados lentos: 50-100 pips

Trailing Step (Predeterminado: 3 pips)
Frecuencia con la que se actualiza el trailing stop. Valores más pequeños significan un trailing más ajustado y sensible. Por defecto, este valor es muy agresivo para obtener la máxima protección de beneficios.

Colocación Hora y Minuto (Por defecto: 16:30)
Cuando el EA coloca las órdenes diarias. Esto debe alinearse con su estrategia y las horas activas del instrumento.

MEJORES INSTRUMENTOS PARA OPERAR

ALTAMENTE RECOMENDADO:

US30 (Wall Street 30 / Dow Jones)
Excelente volatilidad durante la sesión estadounidense. Alta probabilidad de rupturas diarias de más de 200 puntos. Mejores resultados durante la apertura del mercado estadounidense y la publicación de noticias económicas.

NAS100 (NASDAQ 100)
Volatilidad extrema que proporciona un gran potencial de beneficios. Ideal para trailing stops agresivos. Evitar durante la sesión asiática de baja liquidez.

XAUUSD (Oro)
Fuerte comportamiento tendencial durante las rupturas. Responde bien a los acontecimientos geopolíticos y a los movimientos del dólar estadounidense. Mejor durante el solapamiento de Londres y Nueva York.

GBPJPY, GBPUSD, EURUSD
Principales pares de divisas con suficiente rango diario. GBPJPY ofrece la mayor volatilidad. Estos pares funcionan bien con gaps de 150-300 pips.

NO SE RECOMIENDA:

Pares exóticos de baja volatilidad con rango diario insuficiente
Pares de criptodivisas en algunos brokers (comprobar costes de swap y spreads)
Instrumentos con spreads amplios que se comen el potencial de beneficio.

MOMENTOS ÓPTIMOS PARA OPERAR

16:30 Hora del servidor (por defecto)
Suele coincidir con el final de la sesión europea o el principio de la sesión estadounidense, dependiendo de la zona horaria del servidor de su broker. En este periodo suele haber:

  • Aumento de la volatilidad con la apertura de los mercados estadounidenses
  • Noticias que provocan rupturas
  • Buen impulso de seguimiento

Momentos alternativos a considerar:

00:00-02:00 Hora del servidor
Captura las rupturas de la sesión asiática. Mejor para pares JPY e índices como Nikkei.

08:00-10:00 Hora del servidor
La apertura de Londres proporciona un fuerte impulso para los pares EUR, GBP y el oro.

13:00-15:00 Hora del servidor
Apertura de la sesión estadounidense, ideal para los índices estadounidenses y los pares USD.

Importante: Compruebe siempre la zona horaria del servidor de su corredor y ajuste la hora de colocación en consecuencia para captar su sesión de mercado preferida.

VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN EL INSTRUMENTO Y LAS ENTRADAS

Alta volatilidad + Gran diferencia de pips:
Menos operaciones, mayor porcentaje de ganancias, mayor promedio de ganancias. Curva de renta variable más estable, pero crecimiento de la cuenta potencialmente más lento.

Alta volatilidad + bre chade pips pequeña:
Operaciones más frecuentes, más oscilaciones, stops más ajustados. Mayor potencial de beneficios pero mayor riesgo de caída.

Volatilidad baja + Pip Gap grande:
Muy pocas operaciones. Pueden pasar días sin dispararse. Cuando se producen operaciones, tienden a ser de alta calidad.

Volatilidad baja + brecha de pips pequeña:
Operaciones pequeñas frecuentes con resultados desiguales. No se recomienda, ya que los costes del diferencial son significativos en relación con los objetivos de beneficios.

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Asegúrese siempre de que el tamaño del lote no representa más del 1-2 por ciento del saldo de la cuenta por operación. El EA valida el tamaño de los lotes automáticamente, pero no calcula el tamaño de las posiciones en función del saldo de la cuenta.

Para una cuenta de 10.000 USD:

  • Riesgo máximo por operación: 100-200 USD
  • Con stop loss de 100 pips en EURUSD: Utilice 0,10-0,20 lotes
  • Con 100 pip stop loss en US30: Utilice 0,01-0,02 lotes (dependiendo del tamaño del contrato del broker)

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Esta estrategia straddle funciona mejor durante:

  • Mercados en tendencia con un claro sesgo direccional
  • Noticias de gran impacto (NFP, decisiones sobre tipos de interés, publicaciones del PIB)
  • Salidas de patrones de consolidación
  • Solapamientos de sesiones con mayor liquidez

La estrategia obtiene peores resultados durante:

  • Mercados oscilantes y laterales
  • Periodos de baja liquidez (vacaciones, meses de verano)
  • Condiciones extremas con falsas rupturas

INTERFAZ VISUAL

El EA muestra un panel de control de color púrpura en la esquina superior izquierda:

  • Nombre del EA (Break Hunter 28)
  • Ganancias/Pérdidas de hoy
  • Saldo actual de la cuenta
  • Capital actual de la cuenta
  • Información del desarrollador

Esta información está codificada y no puede modificarse, lo que garantiza su correcta atribución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Detección automática de instrumentos (divisas, oro, índices, etc.)
  • Cálculo dinámico del valor de los pips para una colocación precisa de las órdenes
  • Validación del tamaño del lote para cumplir los requisitos del broker
  • Lógica One-Cancels-Other (OCO) para la eliminación automática de órdenes opuestas
  • Trailing stop rápido con parámetros personalizables
  • Mecanismo de restablecimiento diario para la colocación de órdenes nuevas
  • Compatible con tipos de cuentas de compensación y cobertura

NOTAS IMPORTANTES

Este EA requiere un margen adecuado para dos órdenes pendientes. Aunque sólo se activará una, ambas deben estar respaldadas por el margen disponible cuando se coloquen.

El EA sólo opera con el símbolo al que está vinculado. Para operar con varios símbolos, adjunte el EA a varios gráficos con la configuración adecuada para cada instrumento.

El tiempo de servidor varía según el broker. Pruebe en el probador de estrategias o en la cuenta demo para confirmar que su tiempo de colocación captura la sesión de mercado deseada.

Los resultados no están garantizados y el rendimiento pasado no indica resultados futuros. Pruebe siempre a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo.

AJUSTES RECOMENDADOS POR INSTRUMENTO

US30 / NAS100:
Pip Gap: 200-400, Stop Loss: 100-200, Take Profit: 300-500, Trailing: 30-50

XAUUSD:
Pip Gap: 150-300, Stop Loss: 100-150, Take Profit: 200-400, Trailing: 20-30

EURUSD / GBPUSD:
Pip Gap: 100-200, Stop Loss: 50-100, Take Profit: 150-300, Trailing: 20-40

GBPJPY:
Pip Gap: 150-300, Stop Loss: 80-150, Take Profit: 200-400, Trailing: 30-50

Estos son puntos de partida. Optimice en función de su tolerancia al riesgo, los diferenciales del broker y los resultados de las pruebas retrospectivas.

ASISTENCIA Y OPTIMIZACIÓN

Para obtener los mejores resultados, pruebe el EA en su broker e instrumento específico durante al menos 3-6 meses de datos históricos. Preste atención a los periodos de drawdown y ajuste el pip gap y los stops en consecuencia.

Supervise de cerca la primera semana de operaciones reales en una cuenta de demostración para asegurarse de que el momento de colocación de órdenes se ajusta a los objetivos de su estrategia.

Break Hunter 28 está diseñado para operadores que entienden las estrategias de ruptura y aceptan los riesgos inherentes de los trailing stops agresivos a cambio de maximizar la captura de beneficios durante las tendencias fuertes.


Productos recomendados
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Asesores Expertos
Precio de lanzamiento: 49 (Quedan 6 de 10 ejemplares) ¡ Consigue tu copia antes de que suba el precio! Próximo precio: $99 Angry Predator es un EA profesional con un montón de opciones de gestión de dinero, tales como martingala y autolotes . Es una tendencia basada en expertos con indicadores estándar que se ponen juntos. Seguimiento: https: //www.mql5.com/en/signals/829058 (acaba de empezar) Todos los ajustes están predefinidos para los indicadores, Ver capturas de pantalla para la config
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción : AI Swing EA es un trader totalmente automatizado con SL Fijo y alta tasa de ganancias. Será 200 $, ahora es sólo 49 $. No Martingala, No Grid Contacta conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en grupo. El modelo OpenAI de nueva generación ganó rápidamente una atención significativa con su amplia gama de capacidades y versatilidad, Utilizamos su experiencia en la asistencia a los precios de predicción en la formulación y aplicación de estrategias de negociación mejoradas.
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
Dashboard Super Three MA
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si encuentra algún problema con el uso del producto o la necesidad de características adicionales para agregar a la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Super Three MA Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades gratis, LINK . Este sistema utiliza básicamente PA y tres medias móviles ajustables como el indicador principal para generar señales de trading. C
Power Levels EA
Stanislav Ivanov
Asesores Expertos
Power Levels es un EA totalmente automatizado, con la opción de comercio semi-automatizado. Ambos modos necesitan líneas horizontales en el gráfico para operar. El modelo es básico, las líneas horizontales se recogen como niveles de precios, y tan pronto como el precio rompe cualquier nivel (en cualquier dirección). El proceso Se dibuja una línea horizontal en el gráfico La línea se traduce como nivel de precios Una vez que el precio comienza a interactuar con el nivel - cruces hacia arriba o ha
PO Martingale
Che Jeib Che Said
Asesores Expertos
PO MARTINGALE https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Este es un asesor experto automatizado que utiliza la orden pendiente y la estrategia de martingala para obtener beneficios. Está diseñado para obtener beneficios lo más rápido posible. ENTRADAS Trade Comment : comentario del usuario Magic No : número único de EA Time Frame : por defecto es H1 Spread Máximo : El EA no abrirá una nueva orden si el spread es mayor que el máximo permitido. Lote : tamaño del lote. Take Profit: va
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Asesores Expertos
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Skyline EA
Felix Lorenz
Asesores Expertos
Este EA no utiliza arbitraje, rejilla e indicadores. Entra en el mercado en cualquier momento y compensa cualquier pérdida (siempre y cuando haya suficiente saldo en la cuenta). Una parte del mecanismo de compensación es la cobertura . Así que tenga en cuenta, que se trata de un alto riesgo / estrategia de alto beneficio y ofrece un beneficio constante en situaciones normales de mercado. ¡Para limitar el riesgo, retire su dinero después de períodos específicos de tiempo! Telegram grupo de apoyo:
Auto SF Scalping EA mt
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
AUTO SF SCALPING EA:   un sistema de trading multipar totalmente automático y sin swaps para MT4, muy seguro y con crecimiento constante. ¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 Set_files disponibles para 7 pares! Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Características destacadas del EA: - Sin influe
Signal King Simple EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Signal King EA: Domina el mercado con precisión Cansado de complejas estrategias de trading y resultados inconsistentes? El Simple EA (Asesor Experto) de Signal King es su nuevo centro de mando para el trading automatizado, meticulosamente diseñado para una ejecución de alto rendimiento en el volátil mercado del Oro (XAUUSD). Esto no es sólo otro robot de comercio. Es un sistema calculado y autoajustable que detecta puntos de entrada de alta probabilidad utilizando un refinado indicador Signa
FREE
EA Excess
Svyatoslav Kucher
Asesores Expertos
EA Excess es un Asesor Experto automático que utiliza como señal de entrada la comparación de la volatilidad de varios periodos, y a un cierto exceso de su valor abre operaciones, si los filtros adicionales están activados y se encuentran también en los valores deseados. El Asesor Experto tiene la capacidad de configurar el comercio en determinados momentos, y una posibilidad adicional para aumentar el lotness de una orden, o una serie de órdenes después de las pérdidas. IMPORTANTE: ¡preste aten
FVG Profile EA
Aleksey Usachev
Asesores Expertos
Estrategia Fair Value Gap. Las entradas se filtran con el Perfil de Mercado y el rango por el valor mínimo de ATR multiplicado por un valor de los parámetros. Parámetros: MinATRX - Multiplicador ATR. Si el rango es menor que ATR * MinATRX la señal será omitida. MPRange - número de barras para formar el Perfil de Mercado. MPPips - paso del Perfil de Mercado en pips. EntryPercentage - un nivel mínimo de perfil para entrar en una operación. Magic - número mágico. MaxBars - cantidad máxima de barras
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Asesores Expertos
Este EA opera tanto con stop loss, por lo que puede operar sin él, con un aumento del lote (martingala) y sin un aumento del lote (sin martingala). El asesor opera en la continuación del impulso. Dispone de varios indicadores de filtrado. Este Asesor Experto no teme a los grandes spreads (hay protección), también tiene protección del lote máximo y tiene negociación del porcentaje del depósito. Hay dos tipos de Martingala (sumando desde el lote original, y multiplicando por un coeficiente). El c
News Scalping Executor for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Asesores Expertos
News Scalping Executor is an advisor which helps to trade news with high impact and huge volatility. This advisor helps to create two opposite orders with risk management. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. To be profitable with this type of trading you should choose the most volatile types of news such as: GDP, CPI, Unemployment Claims, Interest
EA Leonardo
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Asesor Experto Leonardo se basa puramente en la acción del precio. Opera de acuerdo con dos algoritmos de negociación utilizando órdenes pendientes. Este sistema no utiliza breakout, indicadores, rejilla, martingalas o gestión de cobertura, se basa únicamente en la acción del precio y no está sobrecargado con una multitud de filtros. El EA ha sido probado en EURUSD M5, USDJPY M5 con una calidad de modelado del 99,9%. El EA no necesita ningún tipo de configuración complicada y está preparado p
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
News Hedging Pro es un robot único que le permite operar durante los periodos más críticos de anuncio de noticias mediante su estrategia predefinida. Usted puede preestablecer la estrategia para operar, y luego se negociará esa noticia de forma automática cuando llegue la noticia. La publicación de noticias da la oportunidad de tener pips ya que el precio suele tener un gran movimiento en ese momento. Ahora con esta herramienta, operar con noticias es más fácil, más flexible y más emocionante qu
Forex Fraus MAD DOG
Dmitriy Zaytsev
3.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex Fraus está diseñado para el scalping del EURUSD (para cotizaciones de cinco dígitos) y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por acumulación utilizando los datos de tick; El robot no aplica indicadores ni otros sistemas analíticos. Las señales se calculan utilizando los resultados del procesamiento de los gráficos H1 y M1; El EA tiene tres modos de funcionamiento; Normal
FREE
US30 Break Scalp
Vitor Manuel Goncalves Pinto
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en una ruptura de rango específica dentro de una hora específica utilizando técnicas de scalping. No utiliza técnicas peligrosas como la martingala. Sólo abre un máximo de 3 operaciones por día (configuración por defecto). La configuración por defecto está optimizada para IcMarkets, FTMO y MFF (archivo de configuración en los comentarios) aunque se puede utilizar con otros brokers, sólo hay que confirmar las horas de entrada. A pesar de que este Asesor Experto
EA Modern Deviation Trend Pro MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia basada en fuertes desviaciones de precios, el comercio se lleva a cabo en los principales pares de divisas. Para esta estrategia, se desarrolló el indicador del autor "Indicador Desviación Máxima del Precio" - el algoritmo detecta desviaciones en los marcos de tiempo: M5 y H1 , y si se encuentran desviaciones, entonces el asesor abre la primera orden y luego si el precio se mueve en una dirección positiva, entonces el asesor abre órdenes adicionales en cada barra (se
Flexible EA
Nicolas Zouein
4.3 (10)
Asesores Expertos
El EA flexible funciona cargando sus indicadores personalizados en el EA para activar señales de compra/venta y señales TP/SL, y también tiene sistemas avanzados integrados de cuadrícula, promedio, seguimiento y filtrado. Muchas veces sucedió que tomaste un buen indicador y te sentaste a observar sus hermosas flechas o puntos azules y rojos que aparecían en tu gráfico indicando señales de compra/venta que solo deseabas si podías realizar una prueba retrospectiva de este indicador para ver su d
Capital System
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto presentado funciona con el par de divisas GBPUSD y sólo con él. Este sistema implementa el principio de siete órdenes - es decir, un máximo de siete órdenes se pueden hacer en una dirección, después de lo cual la posición total de la serie debe ser cerrada por las paradas, ya sea real o virtual. El sistema de comercio está diseñado para trabajar por separado con una serie de órdenes de compra y por separado con una serie de órdenes de venta. lo que hace que el sistema de come
EA Open
David Joseph Sidney Jonasson
Asesores Expertos
EA Open - este EA es muy personalizable pero la idea principal es vender alto y comprar bajo con una rejilla variable y ajustes de martingala. Este EA cierra las órdenes como una cesta basada en el porcentaje de crecimiento de la cuenta objetivo. Esta es la edición más compleja y requiere una gran cantidad de pruebas y pruebas de demostración para calibrar correctamente. Funciona bien en GBPNZD con la configuración por defecto, pero puede trabajar para cualquier símbolo. Ejecutar este bot en rie
Architect
Tomoyuki Nakazima
Asesores Expertos
Característica No Martingala, el comercio de cuadrícula o promediando en esta EA. La lógica es original, sólida y robusta. Aumentado por el aprendizaje automático. ProfitFactor es más de 7. EA perfecto El EA definitivo Finalmente, el EA con ventaja real ha llegado a MQL5 Market. Este EA es fácil de use.No se necesita optimización. Su dinero se incrementará tan rápido,Te lo prometo. Pares de divisas Este EA funciona en USDJPY. En el probador de estrategias y el comercio en vivo, elija el símb
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Asesores Expertos
Recovery Manager Pro es un sistema para recuperar reducciones de otros asesores o de órdenes abiertas manualmente. RM Pro tiene la capacidad de ajustarse automáticamente y de forma dinámica. El comerciante debe seleccionar el nivel de riesgo y el asesor trabajará en modo totalmente automático. ¡Puede funcionar en modo de recuperación de reducción y en modo de espera! Si otro asesor genera una reducción, RM Pro la desactivará, bloqueará la posición e iniciará el proceso de restauración del depós
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Asesores Expertos
Lógica de estrategia Pump and Dump Expert Advisor es un asesor comercial totalmente automatizado creado por un comerciante para comerciantes. La estrategia es "comprar más barato, vender más caro". Las órdenes se abren después de una subida / bajada significativa del precio. El significado básico de la estrategia Pump and Dump es comprar un activo más barato cuando el precio baja y venderlo más alto cuando sube el precio. Probablemente haya notado que después de fuertes movimientos de precios e
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora The Last Pharaon este increíble EA fue cuidadosamente hecho y probado para el mercado EUR / USD exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital de forma segura detrás de este increíble EA y su cuenta nunca llega a $ 0. Este EA se puede utilizar con poco capital $ 100, lo he probado con $ 50 y funciona perfectamente, pero es aconsejable comenzar con un mínimo de $ 100, recomiendo el uso de un VPS. También puedes trabajar un capit
Aries Revenge EA
Corey A Brown
Asesores Expertos
________________________________________________________________________ _ _______ _________________________________________________________________________________________ ¿Está buscando VENGANZA en el mercado con un EA PowerFul con un bajo DD y la coherencia que produce Resultados Realistas Y Creibles ? Bueno, usted ha encontrado el derecho 1. Presentamos "ARIES REVENGE". LA VENGANZA DE ARIES ES SEGURA Y SANA MIENTRAS QUE SIENDO BATALLA PROBADA. ÓRDENES ABIERTAS DE COMPRA Y VENTA: ARIES
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de comercio en red que utiliza GunLines RSI, indicadores de Bandas de Bollinger, cierre basado en la ganancia total con cierre parcial y posiciones de cobertura. Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Plazo: M15 El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos. Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo CAD.с), debe ingresar el sufijo en la confi
GODExpert
Mr Weeraphat Jungsomjatepaisal
Asesores Expertos
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   60 % discount ( 150 USD >>> 89 USD) , special for10 buyers ( 2 left)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<< EA GOD es un asesor experto especializado en EUR/USD para maximizar los beneficios en un 10-20% al mes. Martingala es una estrategia de EA DIOS que NUNCA Margin Call durante 5 años backtest 99.9% de precisión con el conjunto de datos de garrapatas. Depósito Mínimo: $180 Beneficio: 10-20% por mes Estrategia: Martingala Marco de tiempo: M1 Backtest: 99,9% de precisión con el conjunto
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping Descripción del producto Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional. VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales Ahora con ad
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Three Masters MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales. Características principales: Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios. Filtrado ADX avanzado para una detección óptima de las condiciones del mercado Temporización de entrada de precisión basada en la c
NY Swift
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
NY SWIFT - Sistema profesional de negociación Straddle para US30 durante la sesión de Nueva York VISIÓN GENERAL NY Swift es un sistema de negociación automatizado diseñado específicamente para el índice US30 durante la sesión bursátil de Nueva York. El Asesor Experto emplea una estrategia de straddle que coloca simultáneamente órdenes pendientes de buy stop y sell stop para capturar rupturas de momentum durante el periodo de mayor volatilidad del día de negociación. ESTRATEGIA CENTRAL El sistem
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es un Asesor Experto de estrategia straddle automatizada diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario