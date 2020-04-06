PropMaster

PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto

Visión general

PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección.

Características principales

Sistema de detección automática
El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los parámetros de negociación en consecuencia. Ya sea que opere con índices, pares de divisas, metales o petróleo - PropMaster se configura a sí mismo para un rendimiento óptimo.

Protección de StopLoss Oculta
En lugar de colocar órdenes de stop loss visibles, PropMaster utiliza un sistema de protección de drawdown basado en la equidad. Cuando la reducción de su cuenta alcanza el porcentaje especificado, todas las posiciones se cierran automáticamente.

Trailing Stop inteligente
Una vez que una posición alcanza el umbral de activación, el trailing stop se activa para bloquear los beneficios. La distancia de arrastre y el tamaño del paso se calibran automáticamente en función de la volatilidad del instrumento.

Borrado automático de la orden contraria
Cuando se activa una orden pendiente, el EA borra automáticamente la orden pendiente contraria para evitar una exposición innecesaria.

Sistema de Reinicio Diario
Todas las órdenes pendientes se borran al comienzo de cada nuevo día de negociación. El EA coloca nuevas órdenes durante la ventana de tiempo especificada, asegurando la alineación con su sesión de negociación preferida.

Cuadro de mandos en tiempo real
Un cuadro de mandos limpio en el gráfico muestra el estado actual, las ganancias/pérdidas diarias, el beneficio de las operaciones abiertas, el porcentaje de reducción y el recuento de órdenes. El panel se desactiva automáticamente durante las pruebas retrospectivas para evitar problemas con los archivos de registro.

Instrumentos admitidos

  • US30 / DJ30 / Dow Jones
  • NAS100 / USTEC / US100
  • SPX500 / US500
  • DAX / GER40 / DE30
  • XAUUSD / Oro
  • XAGUSD / Plata
  • Petróleo / WTI / Brent
  • Todos los pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
  • Todos los pares de divisas menores y cruzados

Cómo funciona

  1. A la hora de inicio especificada, PropMaster calcula la distancia del gap en función del tipo de instrumento
  2. Se coloca una orden Buy Stop por encima del precio Ask actual
  3. Se coloca una orden Sell Stop por debajo del precio Bid actual
  4. Cuando el precio activa una orden, se elimina la orden pendiente opuesta
  5. El trailing stop se activa cuando el beneficio alcanza el umbral de activación.
  6. La posición se gestiona hasta que se alcanza el trailing stop o se activa la protección contra pérdidas

Parámetros de entrada

Ajustes de tiempo

  • Inicio Hora, Minuto, Segundo - Hora de colocación de órdenes pendientes
  • Fin Hora, Minuto, Segundo - Hora de cierre de la ventana para la colocación de órdenes

Configuración de Operaciones

  • Tamaño del Lote - Volumen de negociación (máximo 5.0 lotes)
  • Auto-Detect - Activar la detección automática de instrumentos
  • Puntos de Gap Manual - Anular el cálculo automático de gap

Gestión del riesgo

  • Max Drawdown Percent - Nivel de activación de stop loss oculto
  • Usar Trailing Stop - Activar o desactivar el trailing
  • Puntos de seguimiento manuales - Anular la distancia de seguimiento automática
  • Paso de seguimiento manual - Anular el paso de seguimiento automático

Panel

  • Mostrar Tablero - Alternar la visibilidad del tablero
  • Color del panel - Personalización del color del texto
  • Fondo del panel: personalización del color de fondo
  • Posición del panel - Coordenadas X e Y

General

  • Número Mágico - Identificador único para operaciones EA
  • Borrar orden opuesta pendiente - Borra automáticamente la orden opuesta cuando se ejecuta

Configuración recomendada para PropFirm Challenges

Para una cuenta PropFirm de 100K con una reducción diaria máxima del 5% y una reducción total máxima del 10%:

  • Tamaño del lote: 0,5 a 1,0 (dependiendo del instrumento)
  • Porcentaje máximo de reducción: 1,5 a 2,0
  • Usar Trailing Stop: Activado
  • Detección automática: Activado

Notas Importantes

  1. Este EA está diseñado para los retos PropFirm donde la captura de un solo movimiento fuerte puede alcanzar el objetivo de beneficio

  2. La estrategia straddle funciona mejor durante las sesiones de alta volatilidad, como la apertura del mercado de EE.UU. o los principales eventos noticiosos.

  3. Ajuste la ventana de tiempo para que coincida con su sesión de negociación preferida (por defecto se establece para la sesión de EE.UU.)

  4. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en cuentas con fondos.

  5. El EA incluye comprobación automática de márgenes y omitirá las operaciones si no se dispone de fondos suficientes.

  6. Durante el backtesting, el panel de control se desactiva y el registro se minimiza para evitar archivos de registro de gran tamaño.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Tipo de cuenta: Soporta Netting y Hedging
  • Depósito mínimo: Depende del instrumento y del tamaño del lote
  • Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior
  • Marco temporal: Cualquiera (el EA utiliza la entrada basada en el tiempo, no en el gráfico)

Desarrollador

Desarrollado por Sapplanta

Para soporte, solicitudes de características o modificaciones personalizadas, por favor contacte a través del MQL5.

Descargo de responsabilidad

El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con fondos que no pueda permitirse perder.


