NY Swift

NY SWIFT - Sistema profesional de negociación Straddle para US30 durante la sesión de Nueva York

VISIÓN GENERAL
NY Swift es un sistema de negociación automatizado diseñado específicamente para el índice US30 durante la sesión bursátil de Nueva York. El Asesor Experto emplea una estrategia de straddle que coloca simultáneamente órdenes pendientes de buy stop y sell stop para capturar rupturas de momentum durante el periodo de mayor volatilidad del día de negociación.

ESTRATEGIA CENTRAL
El sistema opera exclusivamente durante las horas de la sesión de NY definidas por el usuario, normalmente de 9:30 AM a 11:30 AM EST. Coloca órdenes pendientes a distancias configurables por encima y por debajo del precio actual. Cuando el precio activa una orden, la contraria se cancela automáticamente. La posición activada se gestiona entonces con un sofisticado sistema de trailing stop de varias etapas diseñado para bloquear los beneficios rápidamente al tiempo que permite ejecutar las operaciones ganadoras.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Operaciones basadas en la sesión: Opera sólo durante las horas configuradas de la sesión de NY con gestión automática de inicio y fin de sesión
Órdenes automáticas Straddle: Coloca órdenes stop de compra y stop de venta automáticamente a distancias óptimas del precio actual
Protección Stop Loss Inicial: Cada orden incluye un stop loss configurable para limitar el riesgo máximo por operación
Gestión rápida del punto de equilibrio: Desplaza el stop loss al punto de equilibrio más el colchón una vez alcanzado el beneficio mínimo
Sistema de arrastre en tres fases: Adapta la distancia de arrastre en función de los niveles de beneficios para una salida óptima
Reentrada automática: Coloca nuevas órdenes straddle inmediatamente después del cierre de la posición para aprovechar el impulso continuado
Tamaño dinámico del lote: El tamaño de la posición se ajusta automáticamente al saldo de la cuenta mediante un ratio configurable
Sistema de seguridad de márgenes: Ajusta automáticamente el tamaño del lote para evitar las peticiones de margen y la sobreexposición de la cuenta
Cuadro de mandos en tiempo real: Visualización de todas las estadísticas de la sesión, posiciones actuales y órdenes pendientes
Sin Martingala: Utiliza únicamente un tamaño de posición fijo basado en el riesgo, sin técnicas de recuperación peligrosas
No Grid Trading: Enfoque limpio de gestión de una sola posición sin acumulación
No Hedging: Trading direccional directo con reglas claras de entrada y salida.

SECUENCIA LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

  1. La sesión comienza a la hora configurada y el EA coloca órdenes pendientes de stop de compra y stop de venta
  2. Las órdenes se colocan a una distancia configurable del precio actual con stop loss inicial
  3. El precio activa una orden y la orden contraria se elimina automáticamente
  4. La posición se gestiona con un stop loss inicial como protección
  5. En el umbral de beneficios configurado, el stop loss se desplaza al punto de equilibrio más el colchón.
  6. Si el umbral de beneficios es superior, se activa un trailing stop agresivo.
  7. La posición se cierra mediante trailing stop o fin de sesión
  8. Se colocan inmediatamente nuevas órdenes straddle para continuar la negociación
  9. El ciclo se repite durante toda la sesión

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Stop loss inicial configurable en todas las órdenes pendientes
Activación automática del stop loss de equilibrio en el nivel de beneficios definido
Trailing stops dinámicos que se ajustan a la volatilidad del mercado
Dimensionamiento de la posición basado en el porcentaje de saldo de la cuenta con verificación del margen
Todas las posiciones tienen protección de stop loss en todo momento
Todas las órdenes pendientes se eliminan automáticamente al final de la sesión
La sesión finaliza 10 minutos antes de la hora de finalización configurada para permitir una limpieza segura
Cálculo del margen antes de cada orden para evitar errores por fondos insuficientes

SISTEMA DE TAMAÑO DE POSICIONES
El tamaño del lote se calcula mediante la fórmula: Saldo de la cuenta dividido por 1000 multiplicado por el parámetro LotsPerBalance

Ejemplo de cálculo:
Cuenta 1000 USD con LotsPerBalance 0.01 equivale a 0.01 lotes por operación
Cuenta 5000 USD con LotsPerBalance 0.01 equivale a 0.05 lotes por operación
Cuenta 10000 USD con LotsPerBalance 0.01 equivale a 0.10 lotes por operación

El sistema verifica automáticamente si hay suficiente margen disponible antes de colocar las órdenes. Si el margen es insuficiente, el tamaño del lote se reduce automáticamente para ajustarse al margen disponible. Si la cuenta es demasiado pequeña incluso para el tamaño de lote mínimo, las órdenes no se colocan.

DETALLES DEL SISTEMA TRAILING STOP
Breakeven Trigger: Por defecto 15 puntos, mueve el stop loss al precio de entrada más 5 puntos de buffer
Trailing Start: Por defecto 25 puntos, comienza la gestión activa del trailing stop
Trailing Distance: Por defecto 20 puntos, mantiene esta distancia detrás del precio actual
Trailing Step: Por defecto 5 puntos, incremento mínimo de movimiento para actualizaciones de stop loss
No Take Profit: Todas las posiciones se gestionan enteramente mediante trailing stops para obtener el máximo potencial de beneficios.

El sistema de trailing utiliza tres etapas:
Etapa 1: Pequeño beneficio de 0 a 30 puntos, trailing ajustado para una protección rápida
Etapa 2: Beneficio medio de 30 a 80 puntos, trailing moderado para un equilibrio
Etapa 3: Gran beneficio de 80 puntos o más, trailing más amplio para dejar correr a los grandes ganadores

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DEL DASHBOARD
Indicador de estado de la sesión que muestra el estado activo, de cierre o de espera
Total de operaciones ejecutadas durante la sesión actual
Recuento de pérdidas y ganancias con actualizaciones en tiempo real
Cálculo del porcentaje de ganancias
Ganancias o pérdidas de la sesión actual en la divisa de la cuenta
Detalles de la posición abierta, incluida la dirección
Seguimiento en tiempo real de las pérdidas y ganancias de la posición
Recuento de órdenes pendientes
Todos los datos se actualizan en tiempo real en cada tick.

PARÁMETROS PERSONALIZABLES
Configuración del horario de negociación:
La hora de inicio y el minuto de inicio deben configurarse para que coincidan con la zona horaria del servidor del corredor
La hora de finalización y el minuto de finalización suelen establecerse 2 horas después de la hora de inicio
Es fundamental verificar que la zona horaria coincida con la apertura real del mercado de NY a las 9:30 AM EST.

Configuración de órdenes pendientes:
Distancia desde el precio actual para la colocación de órdenes en puntos
Distancia mínima de seguridad en puntos
Distancia inicial de stop loss en puntos

Controles de tamaño de posición:
Lotes por ratio de saldo de 1000 USD
Límite mínimo de tamaño de lote
Límite máximo de tamaño de lote

Configuración del Trailing Stop:
Punto de activación del punto de equilibrio en puntos
Cantidad de buffer del punto de equilibrio en puntos
Umbral de inicio del Trailing en puntos
Distancia del precio del Trailing en puntos
Tamaño del paso del Trailing en puntos

Personalización del panel:
Selección del color de fondo
Selección de los colores del texto
Selección de los colores de pérdidas y ganancias
Coordenadas X e Y de la posición de la pantalla

AJUSTES RECOMENDADOS
Símbolo: US30 (Dow Jones Industrial Average Index)
Timeframe: Cualquier marco temporal, el EA opera con datos de tick
Tipo de cuenta: Cuentas ECN o Raw Spread recomendadas para la mejor ejecución
Saldo mínimo de la cuenta: 1000 USD mínimo, 5000 USD recomendados para la estabilidad
Entorno de ejecución: VPS muy recomendado para un funcionamiento consistente durante la sesión
Stop Loss Inicial: 80 a 120 puntos dependiendo de la tolerancia al riesgo y la volatilidad
Distancia de Orden Pendiente: 50 a 80 puntos para la mayoría de los brokers, ajustar en función del nivel de stops
Tamaño del lote: 0,01 por 1000 USD para un enfoque conservador, 0,02 para un riesgo moderado

REQUISITOS CRÍTICOS DE CONFIGURACIÓN DE ZONA HORARIA
El paso de configuración más importante es establecer las horas de sesión correctas para que coincidan con la zona horaria específica del servidor de su broker. El EA no funcionará correctamente si las horas de sesión son incorrectas.

Para configurar correctamente:

  1. Determine qué hora muestra su servidor de broker cuando los mercados de Nueva York abren a las 9:30 AM EST
  2. Establezca StartHour y StartMinute para que coincidan con esta hora en la zona horaria de su corredor.
  3. Establezca EndHour y EndMinute 2 horas después de la hora de inicio.

Ejemplos de zonas horarias comunes:
Servidor de Corredor GMT más 0: Establecer StartHour 14, StartMinute 30, EndHour 16, EndMinute 30
Servidor de Corredor GMT más 2: Establecer StartHour 16, StartMinute 30, EndHour 18, EndMinute 30
Servidor de Corredor GMT más 3: Establecer StartHour 17, StartMinute 30, EndHour 19, EndMinute 30

Verifique la configuración observando cuándo se colocan las órdenes y confirmando que coincide con la apertura real del mercado.

PROCESO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

  1. Compre y descargue el EA desde MQL5 Market
  2. El EA se instalará automáticamente en la carpeta correcta de MT5
  3. Abra el gráfico US30 en cualquier marco temporal
  4. Arrastre el NY Swift EA desde el Navegador al gráfico
  5. Configure correctamente la zona horaria del broker para las horas de sesión
  6. Ajuste el stop loss inicial y las distancias de las órdenes pendientes si es necesario
  7. Establecer el tamaño de lote deseado en función del saldo de la cuenta y la tolerancia al riesgo
  8. Activar AutoTrading en el terminal MT5
  9. El EA comenzará a operar a la siguiente hora de inicio de sesión configurada
  10. Supervise el panel de control para ver las estadísticas y el rendimiento en tiempo real

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA
Pruebe siempre primero en la cuenta demo antes de operar en vivo durante un mínimo de 5 a 10 sesiones de negociación
Verifique que las horas de la sesión sean correctas observando cuándo se colocan las órdenes
Confirme que se están estableciendo stop losses en todas las órdenes activadas
Revise el comportamiento del trailing stop durante varias condiciones de mercado
Comience con un tamaño de lote conservador como 0.005 a 0,01 por cada 1.000 USD
Supervise el uso de los márgenes para asegurarse de que la cuenta puede gestionar el tamaño de las posiciones
Pase a la operativa real sólo después de un rendimiento positivo constante en la demostración
Lleve un registro detallado de todas las operaciones para su análisis.

CONSIDERACIONES Y EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO
Este EA está diseñado para condiciones de mercado de tendencia durante la apertura de la sesión de NY. No predice la dirección del mercado, sino que captura el impulso en cualquier dirección que el precio rompa durante los períodos de alto volumen.

El rendimiento variará significativamente en función de:
Niveles actuales de volatilidad del mercado y comportamiento de la tendencia
Noticias y publicaciones económicas importantes durante la sesión
Calidad de ejecución, márgenes y deslizamiento del corredor
Configuración adecuada de los parámetros para los requisitos del corredor
Tamaño de la cuenta en relación con los ajustes de tamaño de la posición

El EA funciona mejor durante periodos en los que el US30 muestra un claro movimiento direccional durante la apertura de NY. Las sesiones agitadas o de rango limitado pueden dar lugar a múltiples pérdidas pequeñas. Con el tiempo, las operaciones ganadoras durante las sesiones de tendencia deberían compensar las pérdidas ocasionadas por las condiciones agitadas.

Expectativas realistas:
No todas las sesiones serán rentables
La tasa de ganancias suele oscilar entre el 55 y el 65 por ciento
Las operaciones ganadoras más grandes deberían compensar las operaciones perdedoras más pequeñas
El rendimiento mensual varía según las condiciones del mercado
Las caídas del 10 al 20 por ciento son normales y deben esperarse.

CÓMO MANEJA EL AE LAS DIFERENTES CONDICIONES DEL MERCADO
Mercados en tendencia: Funciona mejor, captura movimientos direccionales fuertes con trailing stops
Mercados agitados: Puede experimentar pequeñas pérdidas cuando las órdenes pendientes se activan y luego se invierten
Alta Volatilidad: Adapta las distancias de stop en función del ATR para una gestión adecuada del riesgo
Volatilidad baja: Puede realizar menos operaciones o saltarse sesiones si las condiciones no son favorables
Noticias: Continúa operando durante las noticias, pero es posible que se produzca un mayor deslizamiento.

REQUISITOS Y COMPATIBILIDAD DEL BROKER
Compatible con cualquier broker MT5 que ofrezca negociación US30
Requiere que el broker permita órdenes pendientes con stop losses
El nivel mínimo de stops y el nivel de congelación se detectan y respetan automáticamente
Funciona tanto con cuentas de compensación como de cobertura
El tipo de ejecución debe ser Ejecución de Mercado para obtener mejores resultados
Se recomiendan brokers ECN o STP para obtener spreads más ajustados y mejores ejecuciones.

LO QUE NO HACE ESTE EA
No utiliza martingala ni aumenta el tamaño de la posición tras las pérdidas
No utiliza operaciones de cuadrícula ni múltiples posiciones simultáneas
No utiliza operaciones de cobertura ni de dirección opuesta
No predice la dirección del mercado ni utiliza pronósticos
No garantiza beneficios ni rendimientos constantes
No opera fuera de las horas de sesión configuradas
No anula los ajustes de gestión de riesgos del usuario

AVISO DE RIESGO Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
Operar implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este EA es una herramienta que requiere una configuración adecuada, comprensión y supervisión continua. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no deben utilizarse como única base para tomar decisiones de trading.

Los usuarios sólo deben operar con capital que puedan permitirse perder completamente. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas comerciales incurridas a través del uso de este EA. Todas las decisiones comerciales y la gestión del riesgo son responsabilidad del usuario.

No se asegura que el uso de este EA garantice beneficios o evite pérdidas. Los resultados variarán significativamente en función de las condiciones del mercado, la calidad de ejecución del broker, la configuración de los parámetros, el tamaño de la cuenta y la disciplina del usuario.

Los usuarios deben comprender a fondo la estrategia, realizar pruebas exhaustivas en cuentas de demostración y arriesgar únicamente cantidades adecuadas a su situación financiera. Considere la posibilidad de consultar con un asesor financiero autorizado antes de realizar operaciones automatizadas.

ADVERTENCIAS SOBRE EL MARGEN Y EL TAMAÑO DE LA CUENTA
Este AE incluye la comprobación del margen para evitar la sobreexposición, pero los usuarios deben supervisar la salud de la cuenta. Asegúrese de que el tamaño de la cuenta es adecuado para los parámetros de tamaño de lote elegidos. El uso de tamaños de lote demasiado grandes para el saldo de la cuenta hará que no se realicen operaciones.

Empezar con cuentas muy pequeñas, por ejemplo de menos de 1000 USD, puede provocar que los tamaños de lote sean demasiado pequeños para ser significativos o que el EA no pueda realizar operaciones debido a limitaciones de margen. Se recomienda un tamaño mínimo de cuenta de 5000 USD para un funcionamiento óptimo.

Supervise los niveles de margen libre, especialmente cuando opere con varios símbolos o utilice otros EA simultáneamente en la misma cuenta.

REQUISITOS DE SEGUIMIENTO CONTINUO
Aunque este EA está automatizado, requiere supervisión por parte del usuario y revisiones periódicas. Los usuarios deben:
Comprobar que el EA se ejecuta correctamente a la hora de inicio de la sesión
Supervisar cualquier mensaje de error en la pestaña de registro de expertos
Comprobar que las órdenes pendientes se colocan como se espera
Revisar el comportamiento del trailing stop durante las operaciones
Comprobar que los niveles de margen siguen siendo adecuados
Ajustar los parámetros si las condiciones del mercado cambian significativamente
Mantener la plataforma MT5 actualizada a la última versión
Mantener el tiempo de actividad del VPS si se utiliza un servidor remoto.

ACTUALIZACIONES Y SOPORTE
Las actualizaciones pueden ser publicadas periódicamente para mejorar el rendimiento o añadir características. Los usuarios serán notificados a través de MQL5 Market cuando las actualizaciones estén disponibles. Las actualizaciones son gratuitas para todos los compradores.

Para obtener soporte técnico, orientación sobre la optimización de parámetros, ayuda con la zona horaria del broker o cualquier pregunta sobre el funcionamiento de EA, póngase en contacto con el desarrollador a través del sistema de mensajería privada MQL5.

Cuando contacte con el soporte, por favor proporcione:
Número de versión de MT5
Nombre del broker
Símbolo con el que opera
Zona horaria de la cuenta relativa a GMT
Descripción detallada del problema
Capturas de pantalla si procede

El tiempo de respuesta suele ser de 24 a 48 horas, dependiendo del volumen de consultas.

INFORMACIÓN DEL DESARROLLADOR
Desarrollado por Sapplanta
Versión 2.8
Compatible con MetaTrader 5 build 3802 y superiores
Probado y validado según los estándares de MQL5 Market
Contacte vía mensajería privada MQL5 para soporte

AVISOS LEGALES
Este producto se proporciona tal cual, sin garantías de ningún tipo. El desarrollador se reserva el derecho de actualizar o modificar el EA en cualquier momento. Los usuarios aceptan utilizar este EA bajo su propia responsabilidad y aceptan la responsabilidad total de todos los resultados de las operaciones.

Al comprar y utilizar este EA, los usuarios reconocen que han leído y comprendido esta descripción, las advertencias de riesgo y aceptan las condiciones de uso. Los usuarios confirman que poseen un conocimiento adecuado de los mercados financieros y de los sistemas de trading automatizados.

RECOMENDACIONES FINALES
Comience con operaciones de demostración durante un período prolongado
Utilice inicialmente un tamaño de lote conservador
Asegúrese de configurar correctamente la zona horaria del corredor
Supervise de cerca la primera semana de operaciones reales
Mantenga registros detallados del rendimiento
Ajuste los parámetros en función de los resultados y las condiciones
Mantenga expectativas de beneficios realistas
Practique una gestión de riesgos adecuada en todo momento
Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder
Trate las operaciones automatizadas como un negocio que requiere supervisión.

Este EA representa una implementación mecánica de un concepto de trading probado. El éxito requiere una configuración adecuada, una gestión del riesgo apropiada, expectativas realistas y la participación continua del usuario. El trading automatizado no es un ingreso pasivo, sino un enfoque de trading activo que utiliza la ejecución algorítmica.


Otros productos de este autor
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping Descripción del producto Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional. VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales Ahora con ad
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Break Hunter 28 MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es una estrategia automatizada de Straddle Expert Advisor diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Three Masters MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales. Características principales: Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios. Filtrado ADX avanzado para una detección óptima de las condiciones del mercado Temporización de entrada de precisión basada en la c
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es un Asesor Experto de estrategia straddle automatizada diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
