Three Masters

TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado
Versión: 1.01
Autor: SAPPLANTA

=============================================================================
OVERVIEW

THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para
MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa,
este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales
.

El sistema combina técnicas de filtrado de nivel institucional con un
dimensionamiento de posiciones adaptativo para capturar oportunidades de negociación de alta probabilidad, al tiempo que
mantiene un estricto control del riesgo.

=============================================================================
KEY FEATURES

ANÁLISIS INTELIGENTE DEL MERCADO

  • Sistema de confirmación multicapa que utiliza indicadores técnicos complementarios
  • Filtrado avanzado de la volatilidad para una detección óptima de las condiciones del mercado
  • Momento de entrada preciso basado en la convergencia de señales múltiples
  • Medición dinámica de la fuerza de la tendencia

MODOS DE NEGOCIACIÓN FLEXIBLES

  • Modo de posición única para operaciones conservadoras
  • Escalado de posiciones múltiples para la captura de tendencias
  • Cálculo totalmente automático del tamaño del lote en función del riesgo de la cuenta
  • Modo de lote fijo disponible para control manual

COMPLETO SISTEMA DE FILTRADO

  • Filtro de volatilidad opcional con umbral ajustable
  • Ventanas de negociación personalizables en función del tiempo
  • Compatibilidad con sesiones específicas
  • Compatibilidad con sesiones nocturnas

GESTIÓN PROFESIONAL DEL RIESGO

  • Dimensionamiento automático de las posiciones en función del porcentaje de la cuenta
  • Límites máximos de posición para controlar la exposición
  • Sistema de salida estratégica basado en la estructura del mercado
  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real

CUADRO DE MANDOS AVANZADO

  • Estadísticas de cuenta y métricas de rendimiento en tiempo real
  • Control de pérdidas y ganancias en tiempo real
  • Tasa de ganancias y recuento de operaciones
  • Indicadores de las condiciones del mercado
  • Visualización del estado de los filtros
  • Función de cierre de emergencia con un solo clic
=============================================================================
PROVEN PERFORMANCE

Probado exhaustivamente utilizando datos históricos tick a tick con:

  • Simulación de spread real
  • Condiciones reales de mercado
  • Múltiples entornos de mercado
  • Varios plazos y símbolos

El sistema ha mostrado resultados excepcionales en metales preciosos y en los principales índices
cuando se configura adecuadamente para sesiones de mercado específicas.

=============================================================================
INPUT PARAMETERS

CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN
- Tamaño del lote (0 = Auto) - Establezca lotes fijos o utilice el cálculo automático
- Porcentaje de riesgo - Porcentaje de riesgo de la cuenta por operación cuando se utilizan lotes automáticos
- Habilitar operaciones múltiples - Permitir el escalado de posiciones en mercados en tendencia
- Posiciones máximas - Límite de posiciones totales por tendencia
- Número mágico - Identificador único para esta instancia del EA

VOLATILITY FILTER
- Use Volatility Filter - Activar/desactivar el filtro de entrada basado en la volatilidad
- Minimum Volatility Level - Umbral para el requisito de actividad del mercado

FILTRO DE TIEMPO
- Usar filtro de tiempo - Activar/desactivar la negociación basada en la sesión
- Hora de inicio (HH:MM) - Inicio de la ventana de negociación
- Hora de fin (HH:MM) - Fin de la ventana de negociación

OPCIONES DE PANTALLA
- Mostrar panel de control - Alternar la visibilidad del panel de información

=============================================================================
RECOMMENDED USAGE

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS
El mejor rendimiento se observa en:

  • Metales preciosos (oro, plata)
  • Principales índices (US30, NAS100, SPX500)
  • Principales pares de divisas durante sesiones de alta volatilidad

PLAZO

  • Optimizado para plazos M1-M15
  • Plazos superiores disponibles para swing trading

TAMAÑO DE LA CUENTA

  • Mínimo recomendado: 1.000 $ para lotes fijos
  • Mínimo recomendado: 10.000 $ para lotes automáticos
  • Óptimo: más de 50.000 $ para un sistema completo

CALENDARIO DE SESIONES

  • Los mejores resultados se obtienen durante las principales coincidencias de los mercados
  • El solapamiento Londres/Nueva York es especialmente eficaz
  • Evite las sesiones asiáticas de baja liquidez
  • Considere la alineación de la zona horaria con su corredor

ESTRATEGIA DE TAMAÑO DE LOTE
Conservador: 0,5-1,0% de riesgo por operación
Moderado: 1,0-2,0% de riesgo por operación
Agresivo: 2,0-3,0% de riesgo por operación

=============================================================================
INSTALLATION & SETUP
  1. Instale el EA en la carpeta Experts de MetaTrader 5
  2. Adjuntar al gráfico deseado (M1-M15 recomendado)
  3. Configure el tamaño del lote (Auto recomendado para principiantes)
  4. Activar el filtro de tiempo y establecer las horas de negociación preferidas
  5. Habilite el filtro de volatilidad para un filtrado adicional de la calidad de las operaciones
  6. Permitir la negociación algorítmica en la configuración del terminal MT5
  7. Supervisar el tablero de instrumentos para el estado en tiempo real
=============================================================================
UNIQUE ADVANTAGES
  • SIN martingala ni sistemas de rejilla - enfoque seguro de preservación del capital
  • NO es peligroso promediar a la baja - sólo se añade a las posiciones ganadoras
  • Estrategia de salida REAL - no depende de niveles TP/SL arbitrarios
  • ADAPTATIVO a diferentes condiciones de mercado con filtros
  • Funcionamiento TRANSPARENTE con registro detallado
  • COMPROBADO EN BATALLA con datos de mercado reales con simulación de ejecución real
=============================================================================
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3770+)
Lenguaje: MQL5
Tipo de orden: Ejecución de mercado
Modo de llenado: Detección automática (FOK/IOC/Retorno)
Cobertura: No soportado (funciona con cuentas de netting)
Spread Máximo: Sin límite (configurable a través de los ajustes del broker)
Barras mínimas requeridas: 250

=============================================================================
SUPPORT & UPDATES
  • Actualizaciones periódicas basadas en la evolución del mercado
  • Optimización continua y adición de funciones
  • Soporte receptivo para la instalación y configuración
  • Registro detallado para el análisis de operaciones
  • Compatible con Strategy Tester para la optimización
=============================================================================
DISCLAIMER

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar con instrumentos financieros de
conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores de
. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor
. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus
objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Arriesgue sólo el capital que
pueda permitirse perder.

Este EA es una herramienta - los resultados dependen de la configuración adecuada, las condiciones del broker,
entorno de mercado, y la gestión del riesgo. No se garantizan rendimientos.

Pruebe siempre a fondo en una cuenta demo antes de operar en vivo.

=============================================================================
VERSION HISTORY

v1.01 (Actual)

  • Seguimiento del rendimiento mejorado
  • Panel de control mejorado con visualización de la tasa de ganancias
  • Añadido seguimiento del porcentaje de retorno total
  • Registro de entradas optimizado con información detallada
  • Detección y notificaciones específicas de símbolos

v1.00 (Versión inicial)

  • Sistema de confirmación multiindicador
  • Filtrado adaptativo de la volatilidad
  • Control de sesión basado en el tiempo
  • Tamaño de lote automático y fijo
  • Interfaz profesional
  • Gestión completa de las operaciones

=============================================================================

Para obtener resultados óptimos, estudie el manual, realice pruebas retrospectivas exhaustivas y comience con
configuraciones conservadoras. Aumente gradualmente el riesgo a medida que se familiarice con
el comportamiento del sistema en sus condiciones específicas de mercado.

TRES MAESTROS - Donde la precisión se une al rendimiento


