Break Hunter 28

BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading

DESCRIPCIÓN

Break Hunter 28 es un Asesor Experto de estrategia straddle automatizada diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura.

El EA cuenta con un agresivo mecanismo de trailing stop que bloquea los beneficios rápidamente, por lo que es ideal para condiciones de mercado volátiles y fuertes movimientos de tendencia.

CÓMO FUNCIONA

A la hora especificada (por defecto 16:30 hora del servidor), el EA analiza el precio actual del mercado y coloca dos órdenes pendientes:

  • Buy Stop: Posicionada por encima del precio actual por el gap de pips especificado.
  • Sell Stop: Posicionada por debajo del precio actual por el mismo gap de pips.

El precio actual se sitúa exactamente en el medio, creando una formación de straddle perfecta. Cuando el precio rompe en cualquier dirección y activa una orden, la orden pendiente opuesta se elimina inmediatamente, dejándole con una única posición en la dirección de la ruptura.

El trailing stop se activa una vez que la posición alcanza un nivel de beneficios especificado, protegiendo sus ganancias y permitiendo al mismo tiempo que continúe la tendencia.

PARÁMETROS DE ENTRADA Y SUS EFECTOS

Pip Gap (Por defecto: 200 pips)
Determina a qué distancia del precio actual se colocan las órdenes pendientes. Los gaps más grandes reducen las falsas rupturas pero pueden pasar por alto movimientos más pequeños. Los gaps más pequeños aumentan la frecuencia de las operaciones pero corren el riesgo de sufrir pérdidas.

  • Para instrumentos de alta volatilidad (índices, cripto): Utilice 200-500 pips
  • Para volatilidad media (principales pares de divisas): 100-300 pipos
  • Para volatilidad baja (pares exóticos, oro durante sesiones tranquilas): 50-150 pipos

Stop Loss (Por defecto: 100 pips)
Su riesgo máximo por operación. Esto debería ser proporcional a su brecha de pips. Una buena relación es 1:2 (stop loss la mitad del tamaño del pip gap).

Take Profit (Por defecto: 200 pips)
Su objetivo de beneficios. Los operadores conservadores pueden utilizar relaciones de riesgo-recompensa de 1:1 o 1:2. Los operadores agresivos pueden usar 1:3 o más.

Trailing Stop (Predeterminado: 20 pips)
Una vez que la ganancia excede este valor, el stop loss comienza a arrastrarse. Los valores más pequeños protegen los beneficios más rápidamente pero pueden salir prematuramente. Los valores más grandes dan más espacio para respirar.

  • Mercados con movimientos rápidos: 20-30 pips
  • Mercados moderados: 30-50 pipos
  • Mercados lentos: 50-100 pips

Trailing Step (Predeterminado: 3 pips)
Frecuencia con la que se actualiza el trailing stop. Valores más pequeños significan un trailing más ajustado y sensible. Por defecto, este valor es muy agresivo para obtener la máxima protección de beneficios.

Colocación Hora y Minuto (Por defecto: 16:30)
Cuando el EA coloca las órdenes diarias. Esto debe alinearse con su estrategia y las horas activas del instrumento.

MEJORES INSTRUMENTOS PARA OPERAR

ALTAMENTE RECOMENDADO:

US30 (Wall Street 30 / Dow Jones)
Excelente volatilidad durante la sesión estadounidense. Alta probabilidad de rupturas diarias de más de 200 puntos. Mejores resultados durante la apertura del mercado estadounidense y la publicación de noticias económicas.

NAS100 (NASDAQ 100)
Volatilidad extrema que proporciona un gran potencial de beneficios. Ideal para trailing stops agresivos. Evitar durante la sesión asiática de baja liquidez.

XAUUSD (Oro)
Fuerte comportamiento tendencial durante las rupturas. Responde bien a los acontecimientos geopolíticos y a los movimientos del dólar estadounidense. Mejor durante el solapamiento de Londres y Nueva York.

GBPJPY, GBPUSD, EURUSD
Principales pares de divisas con suficiente rango diario. GBPJPY ofrece la mayor volatilidad. Estos pares funcionan bien con gaps de 150-300 pips.

NO SE RECOMIENDA:

Pares exóticos de baja volatilidad con rango diario insuficiente
Pares de criptodivisas en algunos brokers (comprobar costes de swap y spreads)
Instrumentos con spreads amplios que se comen el potencial de beneficio.

MOMENTOS ÓPTIMOS PARA OPERAR

16:30 Hora del servidor (por defecto)
Suele coincidir con el final de la sesión europea o el principio de la sesión estadounidense, dependiendo de la zona horaria del servidor de su broker. En este periodo suele haber:

  • Aumento de la volatilidad con la apertura de los mercados estadounidenses
  • Noticias que provocan rupturas
  • Buen impulso de seguimiento

Momentos alternativos a considerar:

00:00-02:00 Hora del servidor
Captura las rupturas de la sesión asiática. Mejor para pares JPY e índices como Nikkei.

08:00-10:00 Hora del servidor
La apertura de Londres proporciona un fuerte impulso para los pares EUR, GBP y el oro.

13:00-15:00 Hora del servidor
Apertura de la sesión estadounidense, ideal para los índices estadounidenses y los pares USD.

Importante: Compruebe siempre la zona horaria del servidor de su corredor y ajuste la hora de colocación en consecuencia para captar su sesión de mercado preferida.

VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN EL INSTRUMENTO Y LAS ENTRADAS

Alta volatilidad + Gran diferencia de pips:
Menos operaciones, mayor porcentaje de ganancias, mayor promedio de ganancias. Curva de renta variable más estable, pero crecimiento de la cuenta potencialmente más lento.

Alta volatilidad + bre chade pips pequeña:
Operaciones más frecuentes, más oscilaciones, stops más ajustados. Mayor potencial de beneficios pero mayor riesgo de caída.

Volatilidad baja + Pip Gap grande:
Muy pocas operaciones. Pueden pasar días sin dispararse. Cuando se producen operaciones, tienden a ser de alta calidad.

Volatilidad baja + brecha de pips pequeña:
Operaciones pequeñas frecuentes con resultados desiguales. No se recomienda, ya que los costes del diferencial son significativos en relación con los objetivos de beneficios.

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Asegúrese siempre de que el tamaño del lote no representa más del 1-2 por ciento del saldo de la cuenta por operación. El EA valida el tamaño de los lotes automáticamente, pero no calcula el tamaño de las posiciones en función del saldo de la cuenta.

Para una cuenta de 10.000 USD:

  • Riesgo máximo por operación: 100-200 USD
  • Con stop loss de 100 pips en EURUSD: Utilice 0,10-0,20 lotes
  • Con 100 pip stop loss en US30: Utilice 0,01-0,02 lotes (dependiendo del tamaño del contrato del broker)

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Esta estrategia straddle funciona mejor durante:

  • Mercados en tendencia con un claro sesgo direccional
  • Noticias de gran impacto (NFP, decisiones sobre tipos de interés, publicaciones del PIB)
  • Salidas de patrones de consolidación
  • Solapamientos de sesiones con mayor liquidez

La estrategia obtiene peores resultados durante:

  • Mercados oscilantes y laterales
  • Periodos de baja liquidez (vacaciones, meses de verano)
  • Condiciones extremas con falsas rupturas

INTERFAZ VISUAL

El EA muestra un panel de control púrpura en la esquina superior izquierda:

  • Nombre del EA (Break Hunter 28)
  • Ganancias/Pérdidas de hoy
  • Saldo actual de la cuenta
  • Capital actual de la cuenta
  • Información del desarrollador

Esta información está codificada y no puede modificarse, lo que garantiza su correcta atribución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Detección automática de instrumentos (divisas, oro, índices, etc.)
  • Cálculo dinámico del valor de los pips para una colocación precisa de las órdenes
  • Validación del tamaño del lote para cumplir los requisitos del broker
  • Lógica One-Cancels-Other (OCO) para la eliminación automática de órdenes opuestas
  • Trailing stop rápido con parámetros personalizables
  • Mecanismo de restablecimiento diario para la colocación de órdenes nuevas
  • Compatible con tipos de cuentas de compensación y cobertura

NOTAS IMPORTANTES

Este EA requiere un margen adecuado para dos órdenes pendientes. Aunque sólo se activará una, ambas deben estar respaldadas por el margen disponible cuando se coloquen.

El EA sólo opera con el símbolo al que está vinculado. Para operar con varios símbolos, adjunte el EA a varios gráficos con la configuración adecuada para cada instrumento.

El tiempo de servidor varía según el broker. Pruebe en el probador de estrategias o en la cuenta demo para confirmar que su tiempo de colocación captura la sesión de mercado deseada.

Los resultados no están garantizados y el rendimiento pasado no indica resultados futuros. Pruebe siempre a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo.

AJUSTES RECOMENDADOS POR INSTRUMENTO

US30 / NAS100:
Pip Gap: 200-400, Stop Loss: 100-200, Take Profit: 300-500, Trailing: 30-50

XAUUSD:
Pip Gap: 150-300, Stop Loss: 100-150, Take Profit: 200-400, Trailing: 20-30

EURUSD / GBPUSD:
Pip Gap: 100-200, Stop Loss: 50-100, Take Profit: 150-300, Trailing: 20-40

GBPJPY:
Pip Gap: 150-300, Stop Loss: 80-150, Take Profit: 200-400, Trailing: 30-50

Estos son puntos de partida. Optimice en función de su tolerancia al riesgo, los diferenciales del broker y los resultados de las pruebas retrospectivas.

ASISTENCIA Y OPTIMIZACIÓN

Para obtener los mejores resultados, pruebe el EA en su broker e instrumento específico durante al menos 3-6 meses de datos históricos. Preste atención a los periodos de drawdown y ajuste el pip gap y los stops en consecuencia.

Supervise de cerca la primera semana de operaciones reales en una cuenta de demostración para asegurarse de que el momento de colocación de órdenes se ajusta a los objetivos de su estrategia.

Break Hunter 28 está diseñado para operadores que entienden las estrategias de ruptura y aceptan los riesgos inherentes de los trailing stops agresivos a cambio de maximizar la captura de beneficios durante las tendencias fuertes.

