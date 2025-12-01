Divine Assistant

Función principal

Gestión inteligente de las operaciones

  1. Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias.
  2. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas las funciones se pueden operar con un solo botón para mostrar la información de la posición, el estado de pérdidas y ganancias y el estado del spread en tiempo real.
  3. Las funciones de minimización y bloqueo del panel son compatibles para evitar operaciones incorrectas.

Ventajas del producto

  1. Eficaz y cómodo sin ajustes complicados, funcionamiento gráfico desde el primer momento, adiós a la tediosa actualización de datos en tiempo real con código y toma de decisiones más oportunas.
  2. Monitorización de spreads segura y fiable para evitar malas condiciones de mercado.
  3. Soporte profesional y práctico para múltiples tipos de órdenes, gestión flexible de lotes, visualización detallada de la información de posición.

Escenario aplicable

  1. Operadores manuales: proporciona herramientas de control profesionales y prácticas.
  2. Buscador de eficiencia: operación con un solo clic para mejorar la eficiencia de las transacciones.

Si lo utiliza cómodamente, ¡recuerde compartirlo con sus amigos!

Productos recomendados
Otros productos de este autor
Universal Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
MQL5 Trading Control Panel - Su asistente comercial todo en uno Un panel de control de escritorio de nivel profesional diseñado específicamente para los traders de MetaTrader 5. Esta herramienta integra la ejecución de operaciones, la gestión de órdenes, el control de riesgos y la supervisión visual en un panel flotante integral, mejorando significativamente su eficiencia y disciplina comercial. Características principales: Ejecución única de operaciones : Entrada rápida (larga/corta), cierre to
Filtro:
wzm006633
54
wzm006633 2025.12.07 07:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

