Divine Assistant
- Utilidades
- Zhang Kai Xu
- Versión: 2.0
- Actualizado: 1 diciembre 2025
Función principal
Gestión inteligente de las operaciones
- Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias.
- Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas las funciones se pueden operar con un solo botón para mostrar la información de la posición, el estado de pérdidas y ganancias y el estado del spread en tiempo real.
- Las funciones de minimización y bloqueo del panel son compatibles para evitar operaciones incorrectas.
Ventajas del producto
- Eficaz y cómodo sin ajustes complicados, funcionamiento gráfico desde el primer momento, adiós a la tediosa actualización de datos en tiempo real con código y toma de decisiones más oportunas.
- Monitorización de spreads segura y fiable para evitar malas condiciones de mercado.
- Soporte profesional y práctico para múltiples tipos de órdenes, gestión flexible de lotes, visualización detallada de la información de posición.
Escenario aplicable
- Operadores manuales: proporciona herramientas de control profesionales y prácticas.
- Buscador de eficiencia: operación con un solo clic para mejorar la eficiencia de las transacciones.
