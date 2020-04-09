DTK Scalping Panel
- Utilidades
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 4.2
- Actualizado: 28 agosto 2025
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía.
Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper, permite a los operadores abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico.
Características principales:
-
Panel de operaciones personalizable - elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo).
-
Botones de negociación con un solo clic: abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaños de lote preestablecidos.
-
Gestión de cierre - cierre las últimas 1/2/3 operaciones o todas las posiciones de Compra/Venta con un solo clic.
-
TP/SL automático en USD: establezca objetivos globales de beneficios/pérdidas para las posiciones de compra y venta.
-
Seguimiento de beneficios en tiempo real: el panel muestra los beneficios/pérdidas en tiempo real para las posiciones de compra y venta.
-
Temporizador de velas: muestra los segundos restantes y el progreso de la vela M5 actual.
-
Panel redimensionable - ajuste el tamaño y la altura del panel con botones rápidos.
-
Interfaz moderna - diseño limpio con colores personalizados y fondo degradado.
Cómo usarlo:
-
Coloque el EA en el gráfico deseado.
-
Elija la posición del panel (por defecto: abajo a la izquierda).
-
Utilice los campos de entrada de lote para establecer sus tamaños de operación preferidos.
-
Abra operaciones con un solo clic, controle los beneficios en tiempo real y gestiónelos directamente desde el panel.
-
Establezca Take Profit y Stop Loss en USD para cerrar automáticamente todas las posiciones cuando se alcancen los objetivos.
Ventajas para los operadores:
-
Elimina la necesidad de gestionar manualmente las operaciones en el terminal.
-
Aumenta la velocidad y la precisión - ideal para scalping y estrategias rápidas intradía.
-
Reduce la toma de decisiones emocionales mediante el uso de TP/SL predefinidos en valores monetarios.
-
Funciona en Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Cripto.