DTK Scalping Panel

Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía.
Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper, permite a los operadores abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico.

Características principales:

  • Panel de operaciones personalizable - elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo).

  • Botones de negociación con un solo clic: abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaños de lote preestablecidos.

  • Gestión de cierre - cierre las últimas 1/2/3 operaciones o todas las posiciones de Compra/Venta con un solo clic.

  • TP/SL automático en USD: establezca objetivos globales de beneficios/pérdidas para las posiciones de compra y venta.

  • Seguimiento de beneficios en tiempo real: el panel muestra los beneficios/pérdidas en tiempo real para las posiciones de compra y venta.

  • Temporizador de velas: muestra los segundos restantes y el progreso de la vela M5 actual.

  • Panel redimensionable - ajuste el tamaño y la altura del panel con botones rápidos.

  • Interfaz moderna - diseño limpio con colores personalizados y fondo degradado.

Cómo usarlo:

  1. Coloque el EA en el gráfico deseado.

  2. Elija la posición del panel (por defecto: abajo a la izquierda).

  3. Utilice los campos de entrada de lote para establecer sus tamaños de operación preferidos.

  4. Abra operaciones con un solo clic, controle los beneficios en tiempo real y gestiónelos directamente desde el panel.

  5. Establezca Take Profit y Stop Loss en USD para cerrar automáticamente todas las posiciones cuando se alcancen los objetivos.

Ventajas para los operadores:

  • Elimina la necesidad de gestionar manualmente las operaciones en el terminal.

  • Aumenta la velocidad y la precisión - ideal para scalping y estrategias rápidas intradía.

  • Reduce la toma de decisiones emocionales mediante el uso de TP/SL predefinidos en valores monetarios.

  • Funciona en Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Cripto.

