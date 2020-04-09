DTK Scalping Panel

Los números redondos (o niveles clave) son una estrategia sorprendente. Estos números son fuertes niveles de soporte y resistencia. Lo que hace este indicador es dibujar líneas horizontales en el gráfico para ayudarle a encontrar estos niveles. Configuraciones: Niveles clave en pips - distancia entre las líneas. Color - color de las líneas . Estilo - estilo de las líneas . Ancho - ancho de las líneas. Mostrar en el fondo - dibujar las líneas delante o detrás de las velas. Seleccionable - activar

