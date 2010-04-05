Trade Control Panel

Función del panel de control comercial

Función normal de un solo clic
  • Cerrar todo
  • Cerrar todo Beneficio
  • Cerrar todas las pérdidas
  • Cerrar todas las órdenes pendientes
  • Cerrar todo Vender
  • Cerrar Todas las compras

Función avanzada de un clic

1. Cierre Parcial del Lote de Venta por Porcentaje

  • Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas por el porcentaje deseado.
  • Ya no es necesario cerrar parcialmente una por una todas las posiciones abiertas.
  • Introducción manual del porcentaje deseado

2. Cerrar Lote Parcial Comprar por Porcentaje

  • Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas según el porcentaje deseado.
  • Ya no es necesario cerrar parcialmente una a una cada posición abierta.
  • Introducción manual del porcentaje deseado

3. 3. Auto Break Even

  • Puede ajustarse en Auto ON o Auto OFF
  • Auto Break Even después de mayor compra / menor entrada de venta en beneficios
  • Auto Break Even para todas las posiciones
  • Ya no es necesario establecer el punto de equilibrio uno por uno
  • Entrada manual para Break Even Start y Stop

4. Auto Trailing Stop

  • Puede ajustarse en Auto ON o Auto OFF
  • Auto Trailing Stop para todas las posiciones
  • Ya no es necesario ajustar el Tope dinámico uno a uno
  • Entrada manual para Trailing Stop

5. Borrar todos los Stop Loss

6. Borrar todos los Take Profit


Función Oculta

  • 7. Sincronizar todos los Stop Loss y Take Profit

Función de visualización

  • Mostrar saldo actual
  • Mostrar capital actual
  • Mostrar lote total - muy útil para estrategias de escala / martingala comerciante
  • Mostrar el beneficio actual
  • Mostrar ganancias y pérdidas tomadas en base a Stop Loss
  • Mostrar Tiempo Gráfico


Información

  • Este panel de control de comercio están bloqueados en base a nombre de usuario y número de cuenta
  • Archivo no compartible

Nota antes de comprar

  • Este archivo que coloco aquí son archivos ficticios
  • Usted tiene que ponerse en contacto conmigo a través de Telegram para la compra
  • Cuenta de Telegram @DrNihilo
  • Razón, necesito tener su MT5 Nombre de cuenta y número de cuenta para mí para configurar su archivo
  • 1 archivo puede tener varios nombres de cuenta y números de cuenta
  • 10USD precio adicional para cada nombre de cuenta y número de cuenta incluyen (Para los usuarios que utilizan múltiples cuentas para el comercio)
  • Está disponible de forma gratuita si se une a mí

Productos recomendados
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilidades
Este Asesor Experto supervisa todas las posiciones abiertas a través de todos los símbolos en MetaTrader 5. Cada vez que un Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) se establece manualmente o se ajusta en cualquier posición, el EA aplica automáticamente ese valor a todas las demás posiciones abiertas , independientemente del símbolo o tipo de orden (Compra / Venta). Esto asegura niveles de SL y TP consistentes y sincronizados en toda su cuenta. ¡Perfecto para el trading móvil a través de tablet o sm
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. " -" , "+" cambian el tamaño de la ventana OCT La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales Flecha izquierda oculta el panel con fun
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Es una utilidad que publica mensajes personalizados en Telegram basados en la actividad de trading de la cuenta. Una vez que la utilidad está en el gráfico, con cada nueva posición abierta del mismo símbolo del gráfico al que se añade la utilidad, se enviará un mensaje personalizado al grupo de Telegram definido en los parámetros de entrada. La utilidad publicará en el grupo de Telegram si se abre una nueva posición y si es el mismo símbolo que el gráfico en el que se está ejecutando la utilidad
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Utilidades
EA fácil para cerrar posiciones con ganancias o pérdidas. Todas las posiciones del símbolo del gráfico se cuentan por separado. Ajustes: TPforSymbol - establecer la cantidad de beneficios para indicar cuándo cerrar todas las posiciones para el símbolo del gráfico. El swap y la comisión disminuyen el beneficio. SLforSymbol - establece la cantidad de SL para indicar SL para cada posición para el símbolo del gráfico. El swap y la comisión aumentan sus pérdidas. SLforSyblol es siempre inferior/igua
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST ayuda a publicar instantáneamente tus operaciones en el canal de Telegram. Si usted ha deseado durante mucho tiempo para crear su canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. ATENCIÓN. Esta es una versión DEMO, tiene limitaciones - envío de mensajes no más de 1 vez en 300 segundos Versión de PAGO: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre d
FREE
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Utilidades
Telegram ChartSnap MT5 es una herramienta para conectar tus actividades de MetaTrader 5 a tu chat/grupo/canal de Telegram. Capturará tu gráfico de MetaTrader 5 y lo enviará a tu chat/grupo/canal de Telegram a través de un bot de Telegram. Todo el proceso se repetirá en base a un ciclo de tiempo predeterminado por el usuario. Es una herramienta conveniente para aquellos que les gusta tener acceso a su sistema / tablero favorito que sólo está disponible en MetaTrader Desktop. Además, el trader pu
PendingOrderManager
Hoummad Elkraima
Utilidades
Este EA ayuda al trader a manejar sus ordenes pendientes, cuando usted coloca muchas ordenes pendientes esta utilidad las monitorea y cuando una de ellas es archivada (ejecutada) el EA cancela y borra el resto de las ordenes pendientes, para evitar la apertura de todas las ordenes pendientes al mismo tiempo, y perder su administracion de riesgo. esta utilidad es muy util para el trader cuando el/ella no esta disponible en el escritorio.
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilidades
Esta utilidad ofrece la posibilidad de utilizar teclas de acceso rápido en la negociación manual respondiendo instantáneamente a la situación actual del mercado. Puede asignar teclas de acceso rápido para abrir/cerrar posiciones según su tipo, abrir/cerrar todas las posiciones del gráfico actual y eliminar todas las órdenes del gráfico actual. También puede asignar teclas de acceso rápido para cinco volúmenes de operaciones predefinidos y cambiar entre ellos si es necesario sin necesidad de camb
Close all with one click
Jun Xiao
Utilidades
Esta herramienta puede ayudarle a cerrar todas las órdenes abiertas con un solo clic, simplemente haga clic en "Cerrar todo". Si solo desea cerrar órdenes rentables, haga clic en el botón "Cerrar rentables". Después de hacer clic, se cerrarán todas las órdenes flotantes; Si solo desea cerrar las órdenes con pérdidas flotantes, haga clic en el botón "Cerrar con pérdidas". Después de hacer clic, se cerrarán todas las órdenes con pérdidas flotantes. Esta herramienta ha sido probada durante un año.
Quick Exit
Jefferson Judge Metha
Utilidades
Esta utilidad MT5 está diseñada para simplificar el proceso de gestión de múltiples operaciones. Si tiene varias posiciones abiertas, puede llevarle mucho tiempo cerrar cada una manualmente. Con esta herramienta, usted puede cerrar fácilmente todas las operaciones con ganancias, las operaciones perdedoras, o sólo las operaciones que están vinculados a la carta que está viendo actualmente. Le ahorra tiempo y esfuerzo al permitirle gestionar sus operaciones con sólo unos clics, haciendo que su exp
FREE
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilidades
HotKey Trade es un panel de ejecución rápida que te permite operar con solo presionar una tecla. Abre órdenes BUY (C), SELL (V) o cierra todas (X) al instante, sin menús ni clics. Además, puedes ajustar el lote con las flechas ↑↓ y visualizar P&L, margen y tamaño de lote en tiempo real. Ideal para scalpers, traders manuales y quienes valoran la velocidad. Operativa con teclas,  Visualización de P&L y margen, Control dinámico del lotaje, Compatible con cualquier símbolo y temporalidad Tecla para
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Utilidades
Este indicador sirve para determinar el tamaño del spread y del swap, los niveles permitidos por el Centro de Operaciones (Dealing Center) para establecer las órdenes Stop y Stop Loss respecto al precio actual, así como el riesgo de un punto en la divisa del depósito. El indicador informa al trader sobre posibles gastos o beneficios adicionales relacionados con el traslado de la posición de un símbolo determinado a la siguiente sesión comercial. También informa sobre el tamaño del spread y la di
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilidades
¿No quiere arriesgar o perder su cuenta de trading personal o la de su empresa de prop trading por un simple Margin Call o un Límite de Pérdidas excedido? ¡Entonces este Asesor Experto es la solución para usted! Este Asesor Experto monitoriza la Equidad o el Balance de su cuenta, ¡o incluso ambos! Si la Equidad y / o Balance caen por debajo de sus límites de parada definidos, la EA cierra todas sus posiciones y le mantiene tan en la pista. Opciones y Variables: Valores Monitorizados: Elija qué
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilidades
T Manager, la solución definitiva de gestión de operaciones diseñada por operadores para operadores. Si busca un panel de operaciones, un gestor de operaciones o un asistente de operaciones sencillo y eficaz, está en el lugar adecuado . El mercado contiene un gran número de estas herramientas , pero ésta ha sido diseñada por operadores para operadores . Yo diseñé esta herramienta y la utilizo a diario. Siga mi consejo y deje de comprar herramientas repletas de funciones inútiles que nunca utili
MMTrade
Alexander Martynov
5 (3)
Utilidades
Esta herramienta está diseñada para calcular rápidamente el lote en función del Stop Loss. El control se realiza mediante teclas de acceso rápido Por defecto 1 - Nivel de precio de la orden Limit 2 - Nivel de Stop Loss 3 - Nivel de Take Profit Barra espaciadora - Abrir una orden Escape - Cancelar todo 9 - Abrir 2 órdenes Orden de Mercado Para abrir una orden de mercado, haga clic en (2) y configure Stop Loss con el ratón Si quiere poner Take Profit - pulse (3) y configure Take Profit co
FREE
Close All in 1s
Seng Yang
4.68 (22)
Utilidades
Hola a todos Un script para cerrar todas las posiciones de mercado y / u órdenes pendientes. ----------------------------------------------------------------------------------- Esto es Cerrar todas las posiciones de mercado y / u órdenes pendientes botón Puede cerrar todas las órdenes en 1 segundo con un solo clic Para la versión avanzada: Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Clave: 1 Cerrar todos botón: El script
FREE
Spread Costs and Swap Benefits
Yupeng Xiao
Utilidades
Los costes del diferencial se refieren al importe de la pérdida causada por el diferencial, y los beneficios del swap se refieren al importe de los ingresos obtenidos por las posiciones overnight. Spread Costs es un indicador importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping, y Swap Benefits es un indicador importante para los operadores a largo plazo. Dado que los spreads y swaps en la plataforma MetaTrader 5 están todos expresados en puntos, necesitamo
Discipline By DPCTrader
Vipul Gautam
Utilidades
EA utilidad para ayudarle con su disciplina para los nuevos operadores. Cuando el Balance cae por debajo del Porcentaje Máximo Diario establecido, se retira el Balance. Cualquier nueva operación abierta después de alcanzar el Umbral DD, el Bot cerrará las nuevas operaciones al instante y seguirá cancelando las órdenes pendientes hasta que se forme la siguiente vela diaria o se elimine el EA. Nota: 1. Por favor, Conecte la Utilidad EA antes de empezar a operar durante el día. 2. 2. Establezca el
FREE
Pending Orders from any Price
Leonid Basis
Utilidades
Pending Orders Grid Complete System abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. ¡¡¡Sólo una vez de la orden pendiente al mismo tiempo!!! Usted tendrá la posibilidad de poner un precio de apertura legítimo para la primera posición en la parrilla. Normalmente debería estar en el área de las líneas de Soporte/Resistencia. Sólo tiene que soltar este script en el gráfico de un par de divisas deseado. P
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilidades
Un sistema automatizado de envío de notificaciones para que ninguno de tus suscriptores se pierda tus eventos de trading desde tu terminal de trading. Una utilidad que envía notificaciones al mensajero Telegram sobre cualquier operación comercial en su cuenta. Instrucciones paso a paso para conectar la utilidad a un canal en Telegram -> AQUÍ / MT4 -> AQUÍ ventajas: Fácil configuración e instrucciones detalladas, Posibilidad de enviar capturas de pantalla ajustables, Texto de notificación persona
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Eleva tu capacidad de compartir señales de forex con el Telegram Signal Sender MT5, una poderosa utilidad diseñada para automatizar y simplificar el proceso de enviar señales de trading a tu canal de Telegram, perfecta tanto para proveedores de señales principiantes como establecidos. Ampliamente elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su eficiencia en la distribución de señales, esta herramienta es
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Signals Executor for Telegram es una Utilidad que permite ejecutar y gestionar posiciones a partir de los mensajes enviados en los Chats de Telegram. Los mensajes del chat son procesados para comprobar la existencia de órdenes, y la orden será ejecutada si sus parámetros son válidos. Necesitas el Telegram Bot Token y el Chat Id para configurar los parámetros de entrada. Es posible restringir el envío de comandos a través del Id de Usuario, que debe ser configurado en los parámetros de entrada.
Close Partial MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Cerrar Parcial (MT5 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico : - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parci
Auto Timed Close Operations
Daniel Cardoso Tavares
Utilidades
Presentamos "Auto Timed Close Operations", ¡una útil utilidad para los traders de MetaTrader 5! Esta utilidad ha sido desarrollada para ayudar a los traders de todos los niveles a cerrar automáticamente sus posiciones abiertas en el momento exacto que deseen. Con "Auto Timed Close Operations", usted obtiene el control necesario sobre sus operaciones y puede evitar sorpresas no deseadas al final del día o en cualquier otro momento predefinido. Sabemos lo importante que es proteger sus beneficios
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilidades
Este asesor es un panel de negociación con un solo clic para múltiples pares. Hacer clic       ABIERTO       Botón para abrir órdenes para pares seleccionados. Hacer clic       CERCA       Botón para cerrar órdenes para pares seleccionados. El lote del pedido es el número ingresado por el usuario. Un número positivo corresponde a una orden de compra, un número negativo corresponde a una orden de venta. Haga clic en el botón   CERRAR   para cerrar el pedido completo en lugar de un cierre parcial
Risk control of your Robots for MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Risk Controller Expert Advisor, un programa que le permite controlar el riesgo total de sus asesores comerciales en su cuenta. Con este programa, puede controlar el riesgo máximo que se permitirá en la cuenta para todos los asesores. Por ejemplo, establece el riesgo del 30 % de la reducción máxima, lo que significa que si sus robots de negociación de acciones superan el riesgo del 30 %, el controlador de riesgos cerrará todas las posiciones de los asesores y también puede cerrar todos los gráfic
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilidades
Este QuickClose le ayuda a cerrar todas las órdenes que tienen beneficios inmediatamente con sólo UN CLIC, su trabajo es muy rápido. Usted puede elegir el símbolo que desea o cerrar todos los símbolos por lo que será útil para usted en su comercio para gestionar el comercio más rápido. Este EA puede cerrar rápidamente todas las órdenes de compra y venta por un símbolo seleccionado o total, y eliminar todas las órdenes pendientes. Este SymbolButton está diseñado para cerrar órdenes. Hay disponibl
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario