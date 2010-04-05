Trade Control Panel
- Utilidades
- Jerry Jilun Anak Liban
- Versión: 1.45
- Activaciones: 20
Función del panel de control comercial
Función normal de un solo clic
Función normal de un solo clic
- Cerrar todo
- Cerrar todo Beneficio
- Cerrar todas las pérdidas
- Cerrar todas las órdenes pendientes
- Cerrar todo Vender
- Cerrar Todas las compras
Función avanzada de un clic
1. Cierre Parcial del Lote de Venta por Porcentaje
- Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas por el porcentaje deseado.
- Ya no es necesario cerrar parcialmente una por una todas las posiciones abiertas.
- Introducción manual del porcentaje deseado
2. Cerrar Lote Parcial Comprar por Porcentaje
- Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas según el porcentaje deseado.
- Ya no es necesario cerrar parcialmente una a una cada posición abierta.
- Introducción manual del porcentaje deseado
3. 3. Auto Break Even
- Puede ajustarse en Auto ON o Auto OFF
- Auto Break Even después de mayor compra / menor entrada de venta en beneficios
- Auto Break Even para todas las posiciones
- Ya no es necesario establecer el punto de equilibrio uno por uno
- Entrada manual para Break Even Start y Stop
4. Auto Trailing Stop
- Puede ajustarse en Auto ON o Auto OFF
- Auto Trailing Stop para todas las posiciones
- Ya no es necesario ajustar el Tope dinámico uno a uno
- Entrada manual para Trailing Stop
5. Borrar todos los Stop Loss
6. Borrar todos los Take Profit
Función Oculta
- 7. Sincronizar todos los Stop Loss y Take Profit
Función de visualización
- Mostrar saldo actual
- Mostrar capital actual
- Mostrar lote total - muy útil para estrategias de escala / martingala comerciante
- Mostrar el beneficio actual
- Mostrar ganancias y pérdidas tomadas en base a Stop Loss
- Mostrar Tiempo Gráfico
Información
- Este panel de control de comercio están bloqueados en base a nombre de usuario y número de cuenta
- Archivo no compartible
Nota antes de comprar
- Este archivo que coloco aquí son archivos ficticios
- Usted tiene que ponerse en contacto conmigo a través de Telegram para la compra
- Cuenta de Telegram @DrNihilo
- Razón, necesito tener su MT5 Nombre de cuenta y número de cuenta para mí para configurar su archivo
- 1 archivo puede tener varios nombres de cuenta y números de cuenta
- 10USD precio adicional para cada nombre de cuenta y número de cuenta incluyen (Para los usuarios que utilizan múltiples cuentas para el comercio)
- Está disponible de forma gratuita si se une a mí