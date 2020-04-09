## Descripción completa del producto





**Bneu News Filter Pro** es una utilidad de trading Expert Advisor para MetaTrader 5 diseñada para monitorizar eventos del calendario económico y gestionar la actividad de trading durante la publicación de noticias de alto impacto. La utilidad proporciona protección automática de posiciones, monitorización de spreads en tiempo real y funcionalidad opcional de negociación de noticias a través de una interfaz de panel visual.





### Funciones principales





**Integración del calendario económico

- Recuperación automática de eventos del calendario económico desde el calendario integrado de MetaTrader 5

- Monitorización de 8 divisas principales: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD

- Visualización de los próximos eventos con hora, nombre, divisa y nivel de impacto

- Calendario desplegable con los acontecimientos de los próximos 7 días.

- Filtrado automático de eventos en función del nivel de importancia (Bajo, Medio, Alto)

- Detección de los principales acontecimientos, como las nóminas no agrícolas, las decisiones del FOMC, las publicaciones del IPC, los anuncios sobre el PIB y las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés.





**Sistema de análisis de impacto

- Clasificación de los acontecimientos en cinco niveles de impacto: Ninguno, Bajo, Medio, Alto, Extremo

- Detección automática de eventos de impacto extremo basada en el análisis del nombre del evento

- Indicadores de impacto codificados por colores en la pantalla del panel

- Filtrado configurable para supervisar únicamente niveles de impacto específicos

- Matriz de impacto de divisas para determinar los símbolos comerciales afectados





**Opciones del modo de protección

- Sin protección: Sólo supervisión sin acciones automáticas

- Sólo pausa: Bloquear nuevas operaciones durante el periodo de noticias sin cerrar las posiciones existentes

- Cerrar y pausar: Cerrar todas las posiciones y órdenes pendientes y bloquear nuevas operaciones

- Modo de cobertura: Abrir posiciones opuestas para cubrir la exposición existente en lugar de cerrar.





**Ajustes de tiempo configurables

- Minutos antes de la noticia: Configure cuándo comienza la protección (por defecto: 15 minutos)

- Minutos después de las noticias: Configure cuánto tiempo permanece activa la protección (por defecto: 30 minutos)

- Activación y desactivación automática de la protección en función de la hora del evento

- Botones de activación y desactivación manual para un control inmediato de la protección





**Sistema de monitorización del spread

- Cálculo del spread base para todos los símbolos en Market Watch

- Comparación del spread en tiempo real durante los periodos de protección

- Detección de ampliación del spread con umbral multiplicador configurable

- Alertas visuales cuando el diferencial supera los niveles normales

- Supervisión del diferencial por símbolo para los pares de divisas afectados

- Bloqueo de operaciones cuando el diferencial supera los niveles aceptables





**Filtrado de símbolos

- Identificación automática de los símbolos afectados por la divisa de la noticia

- La matriz de impacto de divisas determina qué pares se ven afectados por cada noticia

- Opción de especificar manualmente los símbolos supervisados

- La protección sólo se aplica a los símbolos afectados cuando está configurada





**Funcionalidad de negociación de noticias

- Colocación de órdenes Straddle antes de la publicación de noticias

- Distancia de straddle configurable en pips desde el precio actual

- Colocación simultánea de órdenes stop de compra y stop de venta

- Configuración automática de la hora de vencimiento de la orden

- Cancelación automática de la orden contraria después de que se complete una de las partes

- Cálculo del tamaño del lote basado en el riesgo para operaciones con noticias

- Tiempo de colocación configurable antes del evento de noticias





**Interfaz del panel

- Panel arrastrable con posición personalizable

- Opción de fondo transparente con opacidad ajustable

- Pantalla de estado que muestra el estado de protección y el próximo evento

- Temporizador de cuenta atrás hasta el siguiente evento programado

- Indicador de nivel de impacto con codificación por colores

- Visualización de pares afectados que muestra qué símbolos se supervisan

- Botones de control manual: Inicio, Parada, Calendario, Ajustes

- Botón de exportación de datos de registro de eventos





**Panel de calendario

- Calendario desplazable por separado

- Lista de eventos ordenada por hora

- Columnas de hora, nombre del evento, moneda e impacto

- Botones de desplazamiento para ver eventos adicionales

- Botón de cierre para ocultar el panel del calendario





**Registro y exportación de eventos

- Registro automático de todos los eventos de noticias procesados

- Registro de los disparadores de protección y de las acciones realizadas

- Recuento de posiciones cerradas y órdenes eliminadas

- Valores antes y después del evento

- Funcionalidad de exportación CSV con archivos sellados con fecha y hora

- Historial completo de eventos para su análisis





### Especificaciones técnicas





**Requisitos del sistema

- Plataforma MetaTrader 5

- Acceso al Calendario Económico incorporado

- Compatible con cualquier tipo de cuenta

- Funciona en cualquier gráfico y marco temporal

- No requiere bibliotecas adicionales o archivos DLL





**Parámetros de entrada





**Parámetros del panel:**

- Posición X del panel: Posición horizontal en el gráfico (por defecto: 20)

- Posición Y del panel: Posición vertical en el gráfico (por defecto: 20)

- Fondo transparente: Activa el modo de panel transparente (por defecto: false)

- Opacidad del fondo: Nivel de transparencia 0-100% (por defecto: 50)





**Ajustes de protección

- Modo de protección: Seleccione entre Ninguno, Sólo pausa, Cerrar y pausar, o Cobertura (por defecto: Cerrar y pausar)

- Modo de operación: Modo de protección o Modo de negociación (por defecto: Protección)

- Inicio automático: Protección automática al acoplarse (por defecto: true)

- Minutos antes: Tiempo de inicio de la protección antes del evento (por defecto: 15)

- Minutos después: Duración de la protección después del evento (por defecto: 30)

- Multiplicador de dispersión máx: Umbral de dispersión en relación con la línea de base (por defecto: 3,0)





**Filtro de impacto

- Filtro de bajo impacto: Supervisar los eventos de baja importancia (por defecto: falso)

- Filtro de impacto medio: Supervisar eventos de importancia media (por defecto: true)

- Filtro de impacto alto: Supervisar eventos de importancia alta (por defecto: true)

- Divisas: Lista separada por comas de divisas a monitorizar (por defecto: USD,EUR,GBP,JPY,CHF,AUD,CAD,NZD)





**Configuración de la negociación de noticias:**

- Activar negociación: Activar la funcionalidad de negociación de noticias (por defecto: false)

- Riesgo de negociación: Porcentaje de riesgo por operación (por defecto: 1,0%)

- Distancia Straddle: Distancia en pips para órdenes pendientes (por defecto: 20)

- Vencimiento Straddle: Vencimiento de la orden en minutos (por defecto: 60)

- Auto-cancelación opuesta: Cancela la orden no ejecutada después de la ejecución (por defecto: true)

- Colocar minutos antes: Tiempo de colocación de la orden (por defecto: 5 minutos)





**Configuración avanzada

- Intervalo de actualización: Frecuencia de actualización del calendario en segundos (por defecto: 60)

- Cerrar pendientes: Cerrar órdenes pendientes durante la protección (por defecto: true)

- Registrar eventos: Escribir eventos en el diario (por defecto: true)

- Ruta de exportación: Carpeta para exportaciones CSV (por defecto: NewsFilter\Logs)

- Utilizar análisis de impacto: Habilitar clasificación avanzada de eventos (por defecto: true)

- Símbolos supervisados: Símbolos específicos a monitorizar (por defecto: vacío - todos los afectados)

- Supervisar propagación: Activar la supervisión de la dispersión (por defecto: verdadero)

- Intervalo de comprobación de dispersión: Frecuencia de supervisión de la dispersión (por defecto: 5 segundos)





### Instrucciones de funcionamiento





**Configuración inicial

1. Adjuntar el Asesor Experto a cualquier gráfico en MetaTrader 5.

2. Asegúrese de que el acceso al Calendario Económico está habilitado en la configuración de la plataforma

3. Configure el modo de protección de acuerdo a su preferencia

4. Establezca los parámetros de tiempo para la protección antes y después de los eventos

5. Seleccione las divisas a monitorizar en función de sus pares de negociación

6. Configure el filtro de impacto para especificar qué niveles de eventos monitorizar

7. Ajuste el umbral del multiplicador de diferencial si es necesario

8. Activar o desactivar la funcionalidad de negociación de noticias según se desee





**Uso diario

1. El panel se muestra automáticamente en el archivo adjunto del gráfico

2. Supervisar los próximos eventos que se muestran en el panel

3. Ver temporizador de cuenta atrás para el próximo evento programado

4. La protección se activa automáticamente en función de la temporización configurada

5. Botones de inicio/parada manual disponibles para un control inmediato

6. Botón Abrir calendario para ver la lista ampliada de eventos

7. El botón Exportar guarda el registro de eventos en un archivo CSV

8. El botón Configuración muestra la configuración actual





**Operación de negociación de noticias:**

1. Habilitar el comercio de noticias en los parámetros de entrada

2. 2. Configurar el porcentaje de riesgo y la distancia straddle

3. 3. Establezca el tiempo de colocación antes de los eventos

4. El sistema coloca órdenes stop de compra y stop de venta automáticamente

5. Las órdenes caducan si no se activan en el tiempo configurado

6. 6. La orden contraria se cancela automáticamente cuando se ejecuta la de uno de los lados.





### Casos de uso





- Operadores que quieren evitar operar durante la publicación de noticias de alto impacto

- Usuarios que buscan protección automática de posiciones durante acontecimientos económicos

- Operadores que necesitan monitorizar spreads durante periodos volátiles

- Usuarios que desean cerrar posiciones antes de anuncios importantes

- Operadores que prefieren la cobertura al cierre durante eventos noticiosos

- Usuarios interesados en la negociación de noticias con estrategias de órdenes straddle

- Operadores que necesitan un registro exhaustivo de eventos para su análisis

- Usuarios que desean una integración visual del calendario en sus gráficos

- Operadores que participan en desafíos de empresas de apoyo con reglas relacionadas con las noticias

- Operadores manuales que desean protección automática cuando están alejados de los gráficos





### Resumen de características





**Funciones de calendario

- Monitorización de 8 divisas

- Eventos de 7 días de antelación

- Lista de eventos desplazable

- Clasificación del nivel de impacto

- Detección de eventos extremos (NFP, FOMC, IPC, etc.)





**Funciones de protección

- Cuatro modos de protección

- Temporización configurable

- Activación automática

- Controles de anulación manual

- Filtrado específico de símbolos





**Funciones de supervisión

- Seguimiento de la dispersión en tiempo real

- Detección de ensanchamiento de la dispersión

- Identificación de pares afectados

- Visualización del estado de protección

- Temporizadores de cuenta atrás





**Funciones de negociación

- Colocación de órdenes Straddle

- Dimensionamiento de lotes en función del riesgo

- Funcionalidad de cancelación automática

- Temporización configurable

- Gestión de vencimiento de órdenes





**Funciones de generación de informes

- Registro de eventos

- Exportación CSV

- Recuento de posiciones/órdenes

- Seguimiento de spreads

- Historial completo





### Notas importantes





- Esta utilidad monitoriza los eventos del calendario económico disponibles en MetaTrader 5

- La disponibilidad de los datos del calendario depende de la configuración del broker y de la plataforma

- Las funciones de protección se ejecutan en función de los parámetros configurados

- La monitorización de spreads requiere un cálculo de referencia durante condiciones normales de mercado

- La funcionalidad de negociación de noticias requiere un tipo de cuenta apropiado y soporte de broker

- El modo de cobertura requiere una cuenta con la cobertura activada.

- El calendario de eventos se basa en las fechas de publicación previstas en el calendario económico.

- La reacción real del mercado puede variar con respecto a las horas programadas para los eventos.

- Los usuarios deben verificar la exactitud de los datos del calendario económico con su broker.

- Todas las funciones automatizadas requieren una configuración adecuada antes de su uso

- Se recomienda probarlo en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en operaciones reales

- Esta utilidad proporciona herramientas de supervisión y protección

- La utilidad no genera señales de negociación

- Los usuarios siguen siendo responsables de las decisiones de negociación





### Compatibilidad del sistema





- Compatible con la plataforma MetaTrader 5

- Funciona con todos los brokers que soportan MetaTrader 5

- Soporta todos los instrumentos de negociación y pares de divisas

- Funciona en todos los marcos temporales

- Requiere la funcionalidad de Calendario Económico incorporada

- No requiere fuentes de datos externas ni archivos DLL





---





## Cumplimiento de las Reglas de Mercado MQL5





### Lista de Comprobación de Cumplimiento de Reglas





**Nombre del producto:** Descriptivo, profesional, sin superlativos

**Sin Garantías de Ganancias:** Sin afirmaciones sobre resultados comerciales

**Descripción precisa:** Todas las características descritas con precisión

**Sin enlaces externos:** La descripción no contiene enlaces a sitios web externos

**Idioma inglés:** Todo el texto en inglés

**Información real:** La descripción se centra en la funcionalidad

**Sin pretensiones de Backtest:** Sin pretensiones de rendimiento comercial

**Sin superlativos:** La descripción utiliza un lenguaje objetivo

**Categorización correcta:** Categorizado correctamente como Asesor Experto/Utilidad

**Precisión técnica:** Todas las especificaciones son precisas





### Descargo de responsabilidad





- Este producto es una herramienta de utilidad de comercio para el seguimiento y la protección

- La utilidad no genera señales de trading

- El comercio implica riesgo de pérdida

- La precisión de los datos del calendario depende de la plataforma MetaTrader 5 y del broker

- Las funciones de protección ayudan a gestionar el riesgo, pero no lo eliminan

- Los usuarios deben probar en cuentas demo antes de operar en vivo

- Todas las funciones requieren una configuración y comprensión adecuadas

- Los usuarios siguen siendo responsables de las decisiones comerciales





---





## Capturas de pantalla Recomendaciones





### Capturas de pantalla necesarias para el mercado





1. Panel principal en el gráfico que muestra el estado de protección y el próximo evento

2. Panel de calendario con lista de eventos desplazable

3. Panel durante el periodo de protección activa con indicadores de estado

4. Ventana de parámetros de entrada que muestra todos los ajustes configurables

5. Órdenes straddle de negociación de noticias colocadas en el gráfico

6. Visualización de alertas de seguimiento de spreads

7. Ejemplo de archivo CSV de exportación de registro de eventos





### Requisitos para las capturas de pantalla





- Todas las capturas de pantalla deben mostrar texto en inglés

- Parámetros de entrada mostrados en inglés

- Etiquetas de la interfaz del panel en inglés

- Demostración clara de la funcionalidad

- Sólo la interfaz real del producto





---





## Información de soporte





**Documentación:** Documentación de usuario incluida con el producto

**Contacto de soporte:** Disponible a través de MQL5 Service Desk

**Actualizaciones de versión:** Actualizaciones gratuitas para mejoras de funcionalidad

**Compatibilidad:** Compatible con las versiones actuales de MetaTrader 5





---



