Equity Firewall

Equity Firewall es una utilidad para MT5 diseñada para el control automático de drawdowns y la gestión de riesgos a nivel de cuenta. Protege el capital, especialmente cuando múltiples asesores expertos están operando en la misma cuenta con riesgo de aumentos repentinos de posiciones o drawdowns.

Instalar la versión de prueba para cuentas demo

Equity Firewall permite establecer un drawdown máximo general, un límite de pérdida diaria y un objetivo de beneficio, con la opción de elegir la acción al alcanzar el límite: cerrar todas las posiciones y órdenes, cerrar todos los gráficos, o realizar ambas acciones simultáneamente.

El programa aplica automáticamente la acción seleccionada cuando se alcanzan los límites y es completamente compatible con asesores expertos, incluso cuando múltiples EAs operan simultáneamente. El programa admite notificaciones push y por correo electrónico para los disparadores de límites y muestra la pérdida actual, las pérdidas diarias y el progreso hacia los objetivos en un panel claro.

Casos de uso

• Prop trading y cuentas con múltiples EAs: control de riesgos cuando varios asesores expertos operan simultáneamente.

• Protección de capital: parada completa de trading cuando se alcanza el objetivo de equity o el drawdown máximo.

Consejos y recomendaciones

• El programa funciona en el probador de estrategias. Configure el tamaño del lote y la dirección de la operación: la operación se abrirá al iniciar el asesor experto en el probador. Utilice el modo de prueba visual para ver cómo funciona el panel y verificar que se aplican correctamente los límites.

• Asegúrese de probar su escenario en una cuenta demo.

• Las operaciones de balance no se tienen en cuenta automáticamente: todos los cálculos se basan en el equity actual. Antes de realizar depósitos o retiros, asegúrese de que la configuración del programa sea correcta.

• El programa envía comandos para cerrar todas las posiciones y eliminar todas las órdenes, pero el bróker puede no ejecutarlas completamente. Utilice las notificaciones para supervisar los resultados.


Equity Firewall es una herramienta profesional para traders que necesitan gestionar riesgos y proteger capital. Controle los drawdowns, asegure beneficios y minimice pérdidas incluso cuando múltiples asesores expertos están operando simultáneamente.

