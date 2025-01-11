Bneu Trade Copier Pro
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.0
## Descripción Completa
### Descripción
**Bneu Trade Copier Pro** es una solución profesional de copia de operaciones para MetaTrader 5 que permite copiar operaciones en tiempo real desde una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas (hasta 50 configurables).
Diseñado para operadores serios y gestores de cuentas que necesitan:
- Métodos avanzados de dimensionamiento de lotes
- Capacidades de mapeo de símbolos
- Gestión profesional del riesgo
- Gestión ilimitada de cuentas
- Funciones de nivel empresarial
### Características principales
**Cuentas esclavas ilimitadas
- Copia en hasta 50 cuentas esclavas (configurable)
- Ajustes independientes por cuenta esclava
- Escala de 2 a más de 50 cuentas a medida que crecen tus necesidades
- Gestión profesional de múltiples cuentas
**Tamaño de lote avanzado (5 métodos)
- Multiplicador fijo**: Escalado sencillo (0,1x a 10x)
- Porcentaje**: Porcentaje de copia del tamaño del lote maestro (por ejemplo, 50%, 150%)
- Porcentaje de riesgo**: Cálculo del lote en función del riesgo
- Relación de saldo**: Escala los lotes en función del ratio de saldo de la cuenta
- Ratio de patrimonio**: Escala los lotes en función del ratio de patrimonio de la cuenta
- Perfecto para gestionar cuentas de diferentes tamaños
**Asignación de símbolos
- Copia automáticamente las operaciones a diferentes símbolos
- Ejemplo: Copiar operaciones de Oro (XAUUSD) como operaciones de Plata (XAGUSD)
- Ejemplo: Copiar operaciones EURUSD como operaciones GBPUSD
- Gestión eficaz de los símbolos que faltan
- Configuración personalizada de la tabla de asignación
**Copia inversa
- Copia operaciones en sentido inverso (COMPRA → VENTA, VENTA → COMPRA)
- Perfecto para estrategias de cobertura
- Capacidad de negociación inversa
- Configurable por cuenta
**Filtrado avanzado
- Filtro de símbolos (copia sólo pares específicos)
- Límites de tamaño de lote mínimo/máximo
- Protección de límite de pérdida diario
- Detención de la copia cuando se alcanza la pérdida máxima
- Futuro: Filtro basado en beneficios, filtro de tipo de operación
**Gestión profesional del riesgo
- Protección del límite de pérdida diario
- Parada automática cuando se alcanza la pérdida máxima
- Límites de riesgo por operación
- Escalado de saldo de cuenta/coeficiente de fondos propios
- Gestión integral de errores
**Panel de control mejorado
- Estado en tiempo real de todas las cuentas
- Muestra el método de dimensionamiento de lotes en uso
- Supervisión de múltiples cuentas esclavas
- Seguimiento diario de pérdidas y ganancias
- Cálculo de la tasa de éxito
- Estadísticas de rendimiento
### Especificaciones de la versión PRO
**Todas las funciones GRATIS MÁS:**
**Características Avanzadas:**
- Esclavos ilimitados (hasta 50 configurables)
- 5 métodos de dimensionamiento de lotes
- Mapeo de símbolos (copia a diferentes símbolos)
- Copia inversa (COMPRA→VENTA, VENTA→COMPRA)
- Filtros avanzados (símbolo, beneficio, tamaño de lote)
- Protección diaria contra pérdidas
- Panel de control mejorado
- Escalado de la relación saldo/patrimonio neto
- Gestión profesional del riesgo
**Características técnicas
- Comunicación basada en ficheros (funciona con todos los brokers)
- Copia de operaciones en tiempo real (retraso de 1-2 segundos)
- Normalización automática del tamaño del lote
- Validación de símbolos
- Gestión y registro de errores
- Filtrado de números mágicos
- Copia de SL/TP
- Soporte de órdenes pendientes
### Inicio rápido
**Configuración de la cuenta principal
1. Adjuntar EA al gráfico
2. Establecer `InpIsMaster = true`.
3. Introduzca los números de cuenta esclavos (hasta 10 a través de entradas, más a través de config)
4. 4. Elija el método de tamaño del lote
5. Configurar la asignación de símbolos (si es necesario)
6. Establecer límites de gestión de riesgos
7. Activar copia
**Configuración de la cuenta esclava
1. Adjuntar EA al gráfico
2. Establecer `InpIsMaster = false`.
3. Introduzca el número de cuenta maestra
4. Elegir método y parámetros de dimensionamiento del lote
5. Configurar la asignación de símbolos (si es necesario)
6. 6. Fijar los límites de riesgo
7. Listo para recibir operaciones
### Casos de uso
**Negociación de fondos (mercado primario)
- Gestionar 5-20+ cuentas financiadas simultáneamente
- Utilizar el ratio balance/capital para escalar lotes por cuenta
- Copiar operaciones Oro a cuentas que sólo tienen Plata (mapeo de símbolos)
- Límites diarios de pérdidas para proteger cada cuenta
- Supervisión profesional de todas las cuentas
**Gestión de cuentas
- Distribución de operaciones a varias cuentas de clientes
- Gestión de riesgos independiente por cuenta
- Escala automática de las operaciones en función del tamaño de la cuenta
- Solución profesional para empresas
**Estrategias de negociación avanzadas
- Copia inversa para cobertura
- Asignación de símbolos para la diversificación
- Múltiples métodos de tamaño de lote para diferentes tipos de cuenta
- Gestión profesional del riesgo por cuenta
### Detalles técnicos
**Plataforma:** MetaTrader 5 (MT5)
**Lenguaje:** MQL5 (100% nativo, no requiere DLLs)
**Compatibilidad:** Todos los brokers MT5
**Tamaño del archivo:** ~25 KB (compilado)
**Uso de Recursos:** Bajo (sondeo eficiente cada 1 segundo)
**Método de comunicación:**
- Transmisión de señales basada en archivos
- Señales en formato CSV almacenadas en carpeta compartida
- Funciona a través de diferentes terminales, brokers y ordenadores
- No requiere configuración de red
- Operaciones de archivo seguras
**Ubicación de los archivos
- Señales: `MQL5/Files/BneuTradeCopier/signals_ACCOUNT.csv`
- Acceso a carpetas compartidas para configuración multiterminal
- Soporta despliegue VPS para operación 24/7
**Rendimiento
- Retraso de copia: 1-2 segundos (típico)
- Admite hasta 50 cuentas esclavas simultáneas
- Bajo uso de CPU/memoria
- Eficientes operaciones de E/S de archivos
### Parámetros de entrada
**Configuración de cuentas
- Selección del modo maestro/esclavo
- Número de cuenta maestro
- Números de cuenta esclavos (1-10 mediante entradas, ampliable a 50)
- Soporte de archivos de configuración (futuro)
**Dimensionamiento de lotes (PRO)**
- Selección del método de cálculo del tamaño del lote (5 métodos)
- Ajustes de multiplicador
- Ajustes de porcentaje
- Porcentaje de riesgo
- Ajustes de la relación saldo/patrimonio neto
**Mapeo de símbolos (PRO)**
- Activar/desactivar asignación de símbolos
- Tabla de asignación personalizada (formato: "EURUSD→GBPUSD,XAUUSD→XAGUSD")
- Validación automática de símbolos
**Filtros avanzados (PRO)**
- Filtro de símbolos
- Límites de tamaño de lote mínimo/máximo
- Límite de pérdida diaria
- Stop en pérdida máxima
**Copiar ajustes
- Copiar niveles SL/TP
- Copiar órdenes pendientes
- Copiar modificaciones (futuro)
- Copiar cierres (futuro)
- Copia inversa (PRO)
**Gestión del riesgo (PRO)**
- Riesgo máximo por operación
- Porcentaje máximo de pérdida diaria
- Parada de copia en pérdida máxima
- Escalado de la relación saldo/patrimonio neto
**Visualización
- Mostrar/ocultar panel mejorado
- Ajustes de posición del cuadro de mandos
### Notas importantes
1. **Requisitos de funcionamiento**: Todos los terminales (maestro + esclavos) deben estar en ejecución para que la copia funcione
2. **Disponibilidad de símbolos**: Los símbolos de destino deben estar disponibles en las cuentas esclavas (o utilizar el mapeo de símbolos)
3. **Límites de tamaño de lote**: Los tamaños de lote calculados deben respetar los límites del broker y los saldos de las cuentas.
4. **Acceso a archivos**: Requiere acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto, funciona en VPS)
5. **Pruebas**: Siempre pruebe primero en cuentas demo
6. **Suscripción**: Modelo de suscripción mensual - se requiere suscripción activa
7. **Actualizaciones**: Actualizaciones gratuitas durante el periodo de suscripción.
### Documentación
Documentación completa incluida:
- README completo con todos los detalles técnicos
- Guía para principiantes con instrucciones paso a paso
- Guía de configuración avanzada
- Guía de resolución de problemas
- Sección de preguntas frecuentes
- Ejemplos de casos de uso
- Guía de buenas prácticas
### Precios y suscripción
**Precio:** 39 $/mes (precio normal)
**Promoción de lanzamiento:** 29 $/mes (100 primeros clientes)
**Qué incluye:**
- Acceso completo a la versión PRO
- Todas las funciones avanzadas
- Actualizaciones gratuitas durante la suscripción
- Documentación y soporte
- Actualizaciones prioritarias
**Modelo de suscripción
- Suscripción mensual recurrente
- Cancelación en cualquier momento
- Sin compromiso a largo plazo
- Actualizaciones gratuitas mientras esté suscrito
### Versión gratuita disponible
¿No está seguro de si necesita PRO? Pruebe primero la versión **GRATIS**:
- 2 cuentas esclavas máximo
- Multiplicador de lotes básico
- Todas las funciones básicas de copia
- Perfecta para pruebas
Actualice a PRO cuando necesite
- Más de 2 cuentas esclavas
- Tamaño de lote avanzado
- Asignación de símbolos
- Copia inversa
- Funciones mejoradas
### Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- Cuenta habilitada para MQL5
- Suscripción activa (para la versión PRO)
- Múltiples cuentas MT5 (una cuenta maestra + cuentas esclavas)
- Acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto)
- VPS recomendado para operación 24/7
### Licencia y Activación
- Licencia por suscripción
- Requiere suscripción activa
- Clave de licencia proporcionada tras la compra
- Activación a través del mercado MQL5
- Opción de renovación automática
- Cancelar en cualquier momento
### Soporte
- **Documentación:** Incluida con la descarga
- **MQL5 Marketplace:** Página del producto para actualizaciones y soporte
- **Soporte por correo electrónico:** Disponible para suscriptores
### ¿Por qué elegir PRO?
**En comparación con la versión gratuita:**
- 25x más cuentas esclavas (2 vs 50)
- 5x métodos de tamaño de lote (1 vs 5)
- Mapeo de símbolos (no disponible en FREE)
- Copia inversa (no disponible en FREE)
- Filtros avanzados (básicos en FREE)
- Cuadro de mandos mejorado (básico en FREE)
- Gestión profesional de riesgos
**En comparación con la competencia
- Solución moderna y fiable
- Suscripción mensual asequible (39 $/mes)
- Funciones avanzadas incluidas
- Desarrollo y soporte activos
- Funciona perfectamente con otras herramientas Bneu
### Información sobre la versión
**Versión:** 1.00
**Última actualización:** 2025-01-11
**Estado:** Estable, listo para producción
**Compatibilidad:** Todos MT5 construye
**Licencia:** Suscripción (mensual)
### Usuarios objetivo
**Mercado principal:**
- Prop comerciantes firmes (3-20+ cuentas financiadas)
- Gestores de cuentas profesionales
- Operadores que gestionan múltiples cuentas
**Mercado secundario
- Proveedores de señales
- Equipos de negociación
- Gestores de fondos
- Operadores individuales avanzados
---
**Solución profesional de copia de operaciones - ¡Actualícese a PRO hoy mismo!**
Perfecta para operadores serios que necesitan funciones avanzadas y escalabilidad ilimitada.